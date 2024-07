World Lasagna Day: un viaggio nel gusto della tradizione italiana

Le lasagne si confermano uno dei piatti più amati al mondo, sia dagli italiani che all'estero. Per questo il 29 luglio si è deciso di celebrare una delle icone della cucina tricolore nel mondo con il World Lasagna Day.

Il 29 luglio è il World Lasagna Day

Lasagne: la storia di un piatto iconico

La nascita della lasagna si può addirittura far risalire all'antica Roma, quando con il termine "lagana" si indicava una sfoglia di pane cotta e condita in vari modi. Nel Medioevo, la sfoglia di pane è stata sostituita da una pasta più simile a quella che conosciamo oggi, preparata con farina e acqua. L'aggiunta delle uova, avvenuta intorno al XVI secolo, ha conferito alla pasta una consistenza più solida e versatile.

Pur presentando diverse varianti già nel passato, il principio di base rimaneva sempre lo stesso: strati di pasta alternati a ragù, besciamella e formaggio. Oggi, invece, sono sempre di più le ricette che prendono spunto dalle lasagne “tradizionali”, reinterprentandola in modi diversi.

Perché un World Lasagna Day?

Piatto sempre più amato, si è pensato di dedicare una giornata mondiale dedicata alle lasagne, cibo simbolo della tradizione culinaria italiana tra i 10 più amati all'estero, dietro solo a pizza, carbonara e alle tagliatelle alla bolognese. E sul web è boom di ricerche di ricette di lasagne.

A casa o al ristorante il 29 luglio è l'occasione per gustarsi una porzione di lasagne

L'obiettivo principale del 29 luglio è dunque quello di celebrare un piatto iconico della cucina italiana, promuovendone la preparazione e il consumo in tutto il mondo. Celebrare il World Lasagna Day significa non solo valorizzare la tradizione culinaria italiana, ma anche promuovere la cucina casalinga e sostenere l'economia locale.

World Lasagna Day, cosa fare

Il World Lasagna Day è un'occasione per condividere ricette, trucchi e segreti per preparare la lasagna perfetta, e per apprezzare la versatilità di questo piatto che si presta a infinite varianti. In questa occasione si possono preparare le lasagne, magari a casa propria e sperimentando versioni innovative, come quella al salmone o vegana, ma le declinazioni sono pressoché infinite.

Ma può anche essere l'occasione per gustarla in qualche ristorante d'eccezione, magari trattoria Bernabò di Bergamo, presenta delle lasagne di mamma Antonietta coraggiosamente messe in carta a 23 euro, in barba alle (sterili) polemiche. Che sia a casa o al ristorante, alla bolognese o in altre varianti, la condivisione sui social con l'hashtag dedicato (#worldlasagnaday) può rappresentare un modo per entrare in contatto con la comunità degli amanti di questo piatto.