Il piatto cinese preferito dalla premier Giorgia Meloni? I noodles in brodo

Quattro giorni di incontri istituzionali, discussioni di business e promozione del made in Italy. Quattro giorni di intenso lavoro in Cina per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnata da una delegazione di imprenditori, con l'obiettivo di riequilibrare e rilanciare i rapporti economici tra l'Italia e Pechino, dopo cinque anni di cambiamenti radicali dovuti alle crisi internazionali. Ma oltre ai temi economici e politici, il viaggio ha offerto alla Premier anche l'opportunità di immergersi nella cucina cinese. Infatti, durante la sua visita, la Meloni ha avuto l'occasione di gustare piatti tradizionali in due cene ufficiali: una con il primo ministro Li Qiang e l'altra con il presidente Xi Jinping.

La premier Giorgia Meloni in Cina

Interrogata, in loco, dai giornalisti italiani su quale piatto cinese le fosse piaciuto di più, Meloni ha risposto così: «Gli spaghetti, anche se non sono sicura del nome esatto. Erano nel brodo», cercando di mimare con la mano il gesto della forchetta. Con tutta probabilità, la premier si riferiva ai noodles, un piatto iconico della cucina cinese.

Cosa sono i noodles, apprezzati dalla premier Meloni

I noodles sono una tipologia di pasta allungata, generalmente preparata con farina di grano, ma possono essere realizzati anche con altri cereali come il miglio o il riso. Sono un alimento fondamentale nella cucina cinese e si presentano in molteplici varianti, che si differenziano per forma, dimensione e preparazione. Possono essere sottili e rotondi, piatti e larghi, arricciati o dritti, e vengono serviti in vari modi: cotti in brodo, saltati in padella o freddi con salse e condimenti.

Un piatto gourmet di noodles in brodo

La storia dei noodles in Cina

L'origine dei noodles è avvolta nel mistero, ma le prove più antiche della loro esistenza risalgono a circa 4000 anni fa, come dimostrano i resti di pasta di miglio ritrovati in una pentola in Cina. Sebbene sia difficile stabilire con precisione quando e come siano stati inventati, si ritiene che i noodles abbiano iniziato a diffondersi e a diversificarsi in modo significativo durante la dinastia Han (206 a.C.-220 d.C.), quando la coltivazione del grano e le tecniche di lavorazione della pasta fecero notevoli progressi.