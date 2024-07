7 idee per una cena veloce, fresca ed estiva da sfruttare quando non hai tempo

I ritmi, le impegni e le dinamiche veloci di oggi hanno notevolmente cambiato molte delle esigenze della gente, e di conseguenza anche le abitudini. Se ci si avventura in una città italiana di qualsiasi dimensione è possibile notare come in tanti, ad esempio, affidino le loro cene a dei servizi di delivery, a causa di mancanza di tempo per cucinare o semplicemente per questioni di comodità. Inoltre questi servizi si presentano prezzi davvero accessibili, il che rende il loro sfruttamento, in rapporto qualità-prezzo, estremamente vantaggioso.

Food delivery e cashback, un binomio vantaggioso

Oggi è possibile sfruttare i servizi di cashback anche per il food delivery, andando a formare un binomio davvero conveniente per il portafoglio. Da qualche anno ormai è possibile ordinare su JustEat e risparmiare grazie ai codici sconto dedicati che puoi ottenere sulla pagina dedicata sul sito di Bestshopping . Tutto questo apre a un ventaglio di soluzioni davvero variegate e convenienti.

I benefici di questa scelta tuttavia non si limitano all’aspetto economico, visto che piattaforme di questo genere mettono a disposizione una varietà di soluzioni in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza, e che spaziano dalla cucina tradizionale a quella internazionale.

7 idee per una cena da asporto veloce

Una delle soluzioni più classiche ma allo stesso tempo efficaci per una cena leggera e straordinariamente appagante è indubbiamente la pizza. L’emblema assoluto della maestria culinaria italiana riscontra sempre un grandissimo successo ovunque e con chiunque, in virtù di un gusto da sempre in grado di mettere d’accordo tutti. Scegliere questa meraviglia della gastronomia italiana si presenta quindi come una scelta efficace e adatta per ogni situazione.

Un’altra possibilità che fonde magnificamente il gusto con la tradizione è il sushi, specialità e simbolo dell’apprezzata cucina giapponese. Questa tipicità del sol levante ha riscosso negli ultimi anni un successo straordinario in tutto il mondo, tanto che nel corso degli anni sono nate una moltitudine di varianti che ne hanno esteso l’influenza sul mercato. Trattandosi di pesce crudo e di riso, esso si presenta particolarmente indicato per cene leggere, soprattutto se accompagnato da birre leggere e fruttate o buoni vini bianchi.

Una soluzione moderna per chiunque necessiti di un pasto molto leggero e fresco è rappresentata indubbiamente dalle insalaterie, attività il cui sviluppo si è registrato specialmente negli ultimi anni. L’insalata è ormai divenuto un piatto ricchissimo e che al suo interno può ospitare svariati ingredienti oltre alle verdure. Essa può essere infatti composta anche da carne, frutta e in alcuni casi anche pasta, il che la rende un alimento versatile e perfettamente adatto all’estate.

Panini, piadine e toast possono rivelarsi degli alleati eccezionali in situazioni di questo genere. Essi infatti incarnano una possibilità di pasto non troppo impegnativa ma allo stesso tempo potenzialmente molto gustosa e appagante. Possono essere farciti in svariati modi e, negli ultimi anni la loro qualità media si è alzata vertiginosamente, tanto che al giorno d’oggi i panini gourmet sono una realtà consolidata e davvero prestigiosa. Anche gli hamburger possono rappresentare una soluzione sempre efficace, ma spesso si presentano più pesanti a causa degli ingredienti presenti al loro interno.

Se si cerca qualcosa di più esotico ma allo stesso tempo fresco e leggero, la cucina messicana può rappresentare una valida opzione. I tacos sono infatti ricchissimi di verdure e possono essere composti in base ai propri gusti. Inoltre è possibile ordinare anche dei deliziosi burritos, involucri di pasta contenenti riso, carne e verdure di ogni genere, certamente più pesanti ma ordinabili in diverse dimensioni.

Il caldo può impattare molto sull’appetito, e alterare anche i bisogni per il palato, ma esistono alimenti in grado di combatterlo davvero efficacemente. Il poke si presenta infatti come una soluzione davvero efficace contro il caldo estivo, grazie alla sua composizione totalmente formata da prodotti freschi. Si tratta di una specialità hawaiana attualmente molto popolare in tutto il mondo, e che offre la possibilità di essere composta in base ai propri gusti. Ci si può mettere riso, verdure di vario genere e pesce crudo, ma le varianti sono divenute ormai tantissime e certamente vale la pena considerare questa soluzione se si cerca una soluzione versatile.

Potrebbe sembrare strano per molti, ma anche la cucina cinese offre diverse soluzioni adatte a questo tipo di esigenza. Le attività cinesi offrono infatti diversi alimenti leggeri, come ad esempio i ravioli, che possono essere farciti anche con pesce e verdure, i famosissimi involtini primavera, ripieni di verdure, e gli spaghetti di soia, spesso conditi con verdure e pesce. Importante tenere a mente inoltre che la cucina cinese è molto più vasta di quanto si possa pensare, ed è quindi fondamentale esplorare minuziosamente i menu delle attività in cui si sceglie di ordinare, in quanto al loro interno si possono trovare delle soluzioni davvero sorprendenti.