I sindaci di Venosa e Minervino Murge conquistano il titolo di "Sindaci Ai Fornelli"

Si è conclusa con un grande successo la nona edizione di "Sindaci Ai Fornelli", la gara di cucina più originale d'Italia che ha visto sfidarsi a Bisceglie (Bt) dieci primi cittadini pugliesi ai fornelli. A conquistare il titolo di campioni sono stati Francesco Mollica, sindaco di Venosa (Pz), e Maria Laura Mancini, sindaca di Minervino Murge (Bt), che, seguiti dallo chef Antonio Sorice (Bue Marino , Bisceglie) e da Onofrio Magarelli (Rosso Cardinale, Bisceglie) hanno sbaragliato la concorrenza con un piatto a base di troccoli, broccoli, scampi, capperi, olive e acciughe.

I vincitori di Sindaci ai fornelli Francesco Mollica e Maria Laura Mancini con gli chef tutor Antonio Sorice e Onofrio Magarelli

L'evento, ideato dal giornalista e gastronomo Sandro Romano e organizzato dall'agenzia Rp Consulting di Bari in collaborazione con Apulia Project, si è tenuto al Teatro Mediterraneo di Bisceglie e ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e entusiasta. "Sindaci Ai Fornelli" non è solo una gara di cucina, ma anche un'occasione per valorizzare i prodotti tipici pugliesi e l'enogastronomia di qualità. I sindaci in gara, infatti, hanno avuto il compito di preparare i loro piatti utilizzando solo ingredienti provenienti dal proprio territorio.

Sindaci ai fornelli, le altre squadre

La squadra rossa composta dal neo sindaco di Bari Vito Leccese e il primo cittadino di Casacalenda Sabrina Lallitto, seguiti dai cuochi tutor Angelo Convertini (Cielo, Ostuni) e Andrea Catalano (Dissapore, Carovigno), ha preparato un piatto denominato “Insalata di pasta, mare e monti con lacrime di ciliegia ferrovia”; la squadra blu, composta dal primo cittadino di Vieste Giuseppe Nobiletti, e la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, con i cuochi Pompeo Lorusso (Regia Corte, Matera) e Pietro Zito (Antichi Sapori di Montegrosso), ha invece elaborato un piatto dal titolo “Il pomodoro va a male e si brucia”.

La squadra arancione dei sindaci di Polignano a Mare Vito Carrieri e di Noto Corrado Figura, con la supervisione del cuoco “Stella Michelin” Domingo Schingaro (Ristorante Due Camini di Borgo Egnazia - Savelletri di Fasano) e di Gianfranco Palmisano (Gaonas, Martina Franca) ha preparato un’insalata di tagliatelle con ostriche, colature di alici, timo e pinoli. Quella viola composta dal sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano e dal primo cittadino di Capurso Michele Laricchia con i cuochi Vitantonio Lombardo (Vitantonio Lombardo, Matera) e Gerardo Racanelli (Nathan, Giovinazzo), ha infine cucinato un piatto da denominato “Sinfonia biscegliese”: gnocchi al sugo di melanzana e albicocca, tonno, bottarga e provola.

Fuori concorso la squadra bianca, composta dai due europarlamentari Antonio Decaro, vincitore dell’edizione 2023 di “Sindaci, ai fornelli!”, e Francesco Ventola, e dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che, insieme agli chef Pascal Barbato (Casillo, Corato) maestro pastificatore, a Carlo Papagni (Casale San Nicola, Bisceglie) e a Mario Falco (Presidente Cuochi Gargano e Capitanata), ha cucinato la focaccia e preparato la pasta fresca, i cavatelli.