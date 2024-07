Solo due hotel italiani nella classifica dei migliori al mondo di Travel+Leisure

I lettori di Travel + Leisure (T+L), rivista Usa specializzata in turismo e accoglienza, hanno sentenziato e le loro scelte per i migliori hotel del mondo coprono l'intero globo. I “World's Best Awards” di quest'anno hanno visto un ventagliop diversificato di vincitori, con hotel in 38 paesi presenti nella lista del 2024. Destinazioni come l'India e il sud-est asiatico fanno un balzo di popolarità, mentre gli Stati Uniti hanno mantenuto una posizione forte con 16 strutture di rilievo. E l'Italia? Nella top 100 ci sono solo all'82° (a pari merito) il J.K. Place Roma con un punteggio di 97,88 e all'88° posto (a pari merito) il Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento (Na) con un punteggio di 97.71.

The Oberoi Rajvilas, Jaipur di Jaipur in India è il miglior hotel al mondo secondo Travel + Leisure

Travel + Leisure World's Best Awards: come hanno votato i lettori

Gli elettori sono stati particolarmente colpiti dal servizio di alto livello e dall'atmosfera elegante in tutti i 100 hotel vincitori. Ognuno ha ricevuto un punteggio superiore a 97 su un massimo di 100 punti nel sondaggio di T+L. Il sondaggio annuale “World's Best Awards” di T+L chiede ai lettori di condividere le loro esperienze di viaggio. Quest'anno hanno partecipato oltre 186mila lettori, esprimendo più di 700mila voti in diverse categorie, tra cui hotel, resort, città e altro ancora.

Gli hotel sono stati classificati in base alla posizione e ai servizi offerti (resort, city hotel, locanda o lodge safari). I lettori li hanno valutati in base a criteri specifici:

Camere/servizi

Posizione

Servizio

Cibo

Rapporto qualità-prezzo

I punteggi finali rappresentano la media di queste valutazioni.

Travel + Leisure World's Best Awards: oltre i soliti hotel

Quest'anno i lettori di T+L si sono avventurati oltre i soliti luoghi turistici. I primi 10 hotel si trovano tutti in luoghi unici, dalla Spagna al Qatar al Messico. L'Europa ha offerto una forte presenza con quattro strutture in Inghilterra, due ciascuna in Francia, Italia e Spagna. Per gli appassionati di safari, 13 lodge e resort in Kenya, India, Sudafrica e altri paesi africani hanno affascinato gli elettori. Tra i punti salienti ci sono stati il trekking con gli scimpanzé, i safari privati e le sistemazioni così vicine all'azione da poter sentire la fauna selvatica.

Per coloro che cercavano una fuga serena, le ville idilliache accanto a spiagge di sabbia bianca e acque cristalline hanno fatto colpo. Le Maldive e l'isola indonesiana di Bali sono state particolarmente apprezzate, con rispettivamente quattro e sei hotel vincitori nella top 100. Ogni rifugio offriva un soggiorno di lusso, da ristoranti sottomarini ad allenatori di surf professionisti, il tutto garantendo il massimo relax in un ambiente isolato.

La penisola di Istanbul a Istanbul in Turchia è il miglior hotel in Europa secondo Travel + Leisure

Nonostante l'appeal globale, gli Stati Uniti si sono ben difesi con 16 strutture presenti in lista. La California è stata in testa con quattro splendidi hotel sul mare a Carmel-by-the-Sea, Newport Beach, Oceanside e Sausalito. Anche la costa orientale ha ricevuto riconoscimenti, con hotel vincitori in Maine, Massachusetts, New York e South Carolina.

La classifica dei primi 10 hotel al mondo per Travel + Leisure

1. The Oberoi Rajvilas, Jaipur - Jaipur, India

- Jaipur, India 2. La Casa de la Playa - Playa del Carmen, Messico

- Playa del Carmen, Messico 3. The Ritz-Carlton, Doha - Doha, Qatar

- Doha, Qatar 4 . Park Hyatt Siem Reap - Siem Reap, Cambogia

- Siem Reap, Cambogia 5. Selman Marrakech - Marrakesh, Marocco

- Marrakesh, Marocco 6. Gran Hotel Mas d'en Bruno - Torroja del Priorat, Spagna

- Torroja del Priorat, Spagna 7. Regent Hong Kong - Hong Kong, Cina

- Hong Kong, Cina 8. Pendry Newport Beach - Newport Beach, California

- Newport Beach, California 9. Alma Resort - Cam Ranh, Vietnam (Ex aequo)

- Cam Ranh, Vietnam (Ex aequo) 9. Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi - South Malé Atoll, Maldive (Ex aequo)

Chi sono i due hotel italiani nella top 100 di Travel + Leisure

82. J.K. Place Roma - Roma

Il J.K. Place Roma è un boutique hotel di lusso situato nel cuore di Roma, a pochi passi da Piazza di Spagna e dal Pantheon. Situato in un edificio del XVII secolo che un tempo ospitava la scuola di architettura di Roma, questo hotel è stato votato quest'anno l'hotel n. 1 della Città Eterna. E non c'è da stupirsi del perché: il design accattivante ti fa sentire come se stessi soggiornando in una casa a schiera chic, ed è a pochi passi dalla Fontana di Trevi e dalle boutique imperdibili di Via del Corso.

La hall del J.K. Place Roma

Offre un'atmosfera raffinata e un servizio personalizzato, perfetto per chi desidera un soggiorno esclusivo nella Città Eterna. Le camere sono spaziose e arredate con gusto, con una combinazione di elementi di design moderni ed antichi. Le pareti sono rivestite con pannelli in legno e le stanze da bagno sono in marmo di Carrara. Fiore all'occhiello il JKCafé dove lo chef utilizza dei prodotti freschi per realizzare delle squisite specialità italiane o dei classici internazionali. Cocktail e snack particolari e originali serviti durante la giornata al JKCafé Bar, per apprezzare un'atmosfera piacevole e rilassante.

88. Grand Hotel Excelsior Vittoria - Sorrento (Na)

Il Grand Hotel Excelsior Vittoria, iconico 5 stelle lusso di b, con vista mozzafiato sul Vesuvio e sul Golfo di Napoli, nell’anno del suo 190° anniversario, forte di una lunga storia fatta di attenzione, amore, costanza, lavoro e passione, che da sei generazioni vede protagonista la famiglia Fiorentino, è riuscito a trasmettere ai viaggiatori tutta la sua cultura e il suo savoir faire profondamente italiano, regalando un’esperienza unica.

Il Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento (Na)

Mentre i suoi cancelli in ferro battuto e l'esterno del castello strizzano l'occhio al passato, il “servizio attento senza pari”, tiene il passo con il presente. E per la prima volta, dopo aver cambiato classifica negli ultimi cinque anni, anche quest'anno ha conquistato il primo posto per gli hotel in Italia. La vista mozzafiato sul Golfo di Napoli, gli interni ricercati dell’Ottocento, i sapori mediterranei dello stellato Terrazza Bosquet, guidato dall’executive chef Antonino Montefusco, le suite One-of-a-kind dedicate ai più importanti personaggi del jet set ospitati nel corso degli anni, l’atmosfera rilassata della Boutique Spa La Serra, i drink ricercati del nuovo La Pergola bar à champagne, sono alcuni degli elementi che contraddistinguono l’offerta del Grand Hotel Excelsior Vittoria, rendendolo uno dei punti di riferimento dell’hotellerie italiana e non solo.

I 30 hotel preferiti dai lettori di Travel + Leisure in Europa nel 2024

I lettori di Travel + Leisure non ne hanno mai abbastanza dell'Europa, e la competizione per i migliori hotel del continente è sempre agguerrita. Anche se tutti gli occhi sono puntati su Parigi in questo momento, mentre si prepara ad ospitare le Olimpiadi, quando si tratta di hotel, Londra ha rubato i riflettori nella categoria città di quest'anno. Nel frattempo, nella categoria resort, i vincitori sono stati più distribuiti, con hotel in Spagna, Grecia, Italia e Francia che si sono quasi equamente divisi i premi. Nel complesso, gli hotel vincitori sono proprietà ultra-lussuose in posizioni eccellenti con numerosi servizi e un servizio impeccabile, rendendoli luoghi ideali per riposare dopo giornate intense di esplorazione.

I migliori 15 hotel in Europa secondo Travel + Leisure

Londra è stata la chiara vincitrice di quest'anno, conquistando ben otto posti nella lista, più di qualsiasi altra città abbia vinto in questa categoria negli ultimi tre anni. In effetti, le città preferite dai fan come Parigi, Milano e Firenze sono state completamente escluse per il 2024. Tra i vincitori di Londra c'erano diversi hotel nuovi di zecca o nuovi nella lista, tra cui Raffles London at The OWO, che ha aperto solo alla fine di settembre, ma è comunque riuscito a conquistare il terzo posto. I lettori hanno elogiato tutto, dal personale al centro benessere. Un altro hotel vincente è lo Shangri-La The Shard, Londra, che quest'anno è arrivato al 9° posto. Tuttavia, nessuno degli hotel di Londra è riuscito a rivendicare il primo posto, che è andato ad un nuovo hotel a Istanbul.

Di seguito la classifica completa dei vincitori per la categoria dei migliori hotel in città in Europa:

1. La penisola di Istanbul - Istanbul, Turchia

- Istanbul, Turchia 2. Flemings Mayfair - Londra, Inghilterra

- Londra, Inghilterra 3. Raffles London at The OWO - Londra, Inghilterra

- Londra, Inghilterra 4. The Egerton House Hotel - Londra, Inghilterra

- Londra, Inghilterra 5. J.K. Place Roma - Roma, Italia

- Roma, Italia 6. Four Seasons Hotel des Bergues Ginevra - Ginevra, Svizzera

- Ginevra, Svizzera 7. Hotel Café Royal - Londra, Inghilterra

- Londra, Inghilterra 8. Hotel 41 - Londra, Inghilterra

- Londra, Inghilterra 9. Shangri-La The Shard, Londra - Londra, Inghilterra

- Londra, Inghilterra 10. Hotel Copernicus - Cracovia, Polonia (Ex aequo)

- Cracovia, Polonia (Ex aequo) 10. The Milestone Hotel & Residences - Londra, Inghilterra (Ex aequo)

- Londra, Inghilterra (Ex aequo) 12. Palazzo Cashel - Tipperary, Irlanda

- Tipperary, Irlanda 13. Mandarin Oriental Hyde Park, Londra - Londra, Inghilterra

- Londra, Inghilterra 14. Hotel de la Ville, a Rocco Forte Hotel - Roma, Italia

- Roma, Italia 15. Hôtel Hermitage Monte-Carlo - Monte Carlo, Monaco

L'Hotel de la Ville, a Rocco Forte Hotel, è un lussuoso albergo situato nel cuore di Roma. Posizionato sulla storica Via Sistina, a pochi passi dalla celebre Scalinata di Trinità dei Monti, l'hotel combina un design elegante e raffinato con il fascino della Roma antica. Le camere e le suite sono arredate con gusto, mescolando elementi classici e moderni, e offrono comfort di alta qualità.

Hotel de la Ville, a Rocco Forte Hotel di Roma

L'hotel dispone di diversi ristoranti e bar di alto livello, tra cui un rooftop bar con vista panoramica sulla città eterna. Il centro benessere, dotato di una spa e una palestra all'avanguardia, offre un rifugio di relax e rigenerazione. Il servizio impeccabile e l'attenzione ai dettagli rendono l'Hotel de la Ville una scelta ideale per i viaggiatori in cerca di un'esperienza indimenticabile a Roma.

I migliori 15 resort in Europa secondo Travel + Leisure

Le località balneari europee continuano a catturare il cuore dei lettori in questa classica, infatti la maggior parte dei vincitori di quest'anno sono situati lungo la costa. Negli anni passati, l'Italia e la Grecia hanno dominato questa lista, ma il 2024 presenta un nuovo capofila nella categoria: la Spagna. I vincitori della Spagna si estendono in tutto il paese, con il 12° posto che va a Cap Rocat sull'isola di Maiorca. Sulla Costa del Sol, il Marbella Club Hotel, Golf Resort & Spa appare nella lista al 5° posto. Nel frattempo, il vincitore di quest'anno si trova in una regione vinicola della Catalogna, appena a sud di Barcellona.

Tuttavia, il Lago di Como e la Costiera Amalfitana continuano ad affascinare, con tre vincitori nella lista di quest'anno, e Mykonos e Santorini rimangono le isole greche perennemente preferite dai lettori, con le località che rivendicano la 4°, 9° e 14° posizione. Le località di montagna di solito fanno bella figura, ma quest'anno solo una località alpina è entrata nella lista alla decima posizione. Un nuovo ingresso è stato Argos in Cappadocia, che si è classificato al secondo posto, rappresentando non solo una nuova località ma anche una nuova località per la lista: la Turchia centrale geologicamente meravigliosa.

Di seguito la classifica dei resort che i lettori hanno scelto come i migliori d'Europa:

1. Gran Hotel Mas d'en Bruno - Priorat, Spagna

- Priorat, Spagna 2. Argo in Cappadocia - Cappadocia, Turchia

- Cappadocia, Turchia 3. Royal Champagne Hotel & Spa - Champillon, Francia

- Champillon, Francia 4. Kalesma Mykonos - Mykonos, Grecia

- Mykonos, Grecia 5. Marbella Club Hotel, Golf Resort & Spa - Marbella, Spagna

- Marbella, Spagna 6. Domaine des Etangs, Collezione Auberge Resorts - Massignac, Francia

- Massignac, Francia 7. Grand Hotel Excelsior Vittoria - Sorrento, Italia

- Sorrento, Italia 8. Grand Hotel Villa Serbelloni - Bellagio, Italia

- Bellagio, Italia 9. Andronis Boutique Hotel - Santorini, Grecia

- Santorini, Grecia 10. Airelles Courchevel - Courchevel, Francia

- Courchevel, Francia 11. Grand Hôtel du Cap-Ferrat, a Four Seasons Hotel - Saint-Jean-Cap-Ferrat, Francia

- Saint-Jean-Cap-Ferrat, Francia 12. Cap Rocat - Maiorca, Spagna

- Maiorca, Spagna 13. Mandarin Oriental Lago di Como - Lago di Como, Italia

- Lago di Como, Italia 14. Santa Marina, a Luxury Collection Resort, Mykonos - Mykonos, Grecia

- Mykonos, Grecia 15. Mandarin Oriental Costa Navarino - Pylos, Grecia

8. Grand Hotel Villa Serbelloni - Bellagio (Co)

Villa Serbelloni è un prestigioso hotel situato sulle rive del Lago di Como, in Italia. Questa struttura storica risalente al XV secolo vanta un'architettura elegante e un ambiente lussuoso immerso in splendidi giardini paesaggistici. Offre una combinazione di camere e suite arredate con gusto, molte delle quali con vista panoramica sul lago e sulle montagne circostanti. L'hotel è rinomato per il suo servizio impeccabile, la sua cucina raffinata e le sue strutture benessere, rendendolo una destinazione ambita per chi cerca un soggiorno di lusso e relax sul Lago di Como.

Grand Hotel Villa Serbelloni di Bellagio (Co)

13. Mandarin Oriental Lago di Como - Blevio (Co)

Il Mandarin Oriental, Lago di Como è un lussuoso resort situato a Blevio sulle rive del Lago di Como. Risalente al XIX secolo, Villa Roccabruna è stata ristrutturata per offrire un'eleganza moderna con un tocco orientale. Il resort include ristoranti gourmet come L'ARIA e CO.MO Bar & Bistrot, una spa con trattamenti olistici, una piscina galleggiante sul lago, e viste mozzafiato sul panorama circostante. È ideale per soggiorni rilassanti, matrimoni ed eventi speciali, e offre diverse attività come tour in barca e e-bike.

Mandarin Oriental Lago di Como di Blevio (Co)