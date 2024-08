A Ferragosto aperti sette ristoranti su 10. Attesi 5 milioni di clienti

A Ferragosto, oltre 91mila ristoranti, pari al 69,2% del totale (quasi sette su dieci), resteranno aperti per accogliere circa cinque milioni di clienti in tutta Italia. Questo è quanto emerge da una recente ricerca di Fipe-Confcommercio, che evidenzia l'importanza di questa festa estiva per il settore della ristorazione. Residenti, turisti italiani e stranieri si riverseranno nei locali per celebrare la giornata con pranzi e cene, contribuendo a mantenere vivo uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.

Ferragosto: ristoranti pronti ad accogliere 5 milioni di clienti con piatti tipici regionali

Secondo i dati della ricerca, quasi il 50% dei ristoranti ha già registrato prenotazioni sia per il pranzo che per la cena del 15 agosto. Tuttavia, nelle località balneari del centro-nord Italia, la Festa dell'Assunzione viene maggiormente festeggiata a cena, confermando una tendenza più orientata verso l'evento serale. Per quanto riguarda l'offerta gastronomica, il 79% dei ristoratori ha scelto di proporre un menu à la carte, preferito rispetto al menu degustazione che viene adottato dal 21% degli esercizi. Il prezzo medio di una cena per Ferragosto si aggira intorno ai 59 euro, bevande incluse.

Ferragosto 2024: il 50% dei ristoranti ha già prenotazioni per pranzo e cena

La cucina italiana, ricca e variegata, si riflette nei piatti offerti dai ristoranti, che variano da regione a regione pur mantenendo una certa continuità. Nelle località montane, ad esempio, è possibile trovare canederli, risotto o tagliatelle ai funghi; nelle città d'arte e nei borghi storici, i piatti più richiesti includono gnocchi o ravioli, arrosticini, anatra o cinghiale; nelle località marine, invece, dominano i frutti di mare, tagliolini allo scoglio, gamberi, fritture e grigliate di pesce, oltre al tradizionale guazzetto. Anche per i dolci si notano delle preferenze regionali: mentre gelato e tiramisù sono apprezzati in tutta Italia, al Nord spicca la presenza dello strudel come dessert finale.

Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio

«Ferragosto è da sempre la festa dell'estate più sentita, dai tempi delle antiche feriae augustales dell'antica Roma, da cui il nome. Un momento di riposo e condivisione per stare con gli amici e i propri affetti, godendo anche delle straordinarie tradizioni culinarie italiane - dichiara Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio. Per questo, vanno ringraziati gli imprenditori e tutti i lavoratori del mondo della ristorazione, dell'intrattenimento e del turismo, oltre un milione di persone, che con dedizione, professionalità e passione, sono al servizio di chi oggi festeggia o si riposa. È un impegno che caratterizza e rende unico il modello dell'ospitalità italiana, punto di forza e di attrazione della nostra offerta, che include un atto di amore per il proprio lavoro, che porta ad accettare generosamente anche i sottostanti sacrifici, permettendo ai turisti di vivere al meglio questa ricorrenza».

I numeri dell'estate 2024 secondo la Fipe

Il bilancio dell'estate 2024 in Italia è positivo, con circa 215 milioni di presenze turistiche, che segnano un incremento dell'1,6% rispetto al 2023. Il principale motore di questa crescita si rivela essere il turismo estero, che si prevede aumenterà del 4% rispetto all'anno precedente, mentre il turismo interno registra una lieve flessione dello 0,8%. Per il trimestre estivo (giugno-agosto 2024), la spesa turistica complessiva si attesta a 62 miliardi di euro.

Di questi, circa 11,7 miliardi di euro saranno spesi dai turisti per i pasti fuori casa. Il mese di agosto offrirà un'importante boccata d'ossigeno alla stagione estiva, e di conseguenza al Pil nazionale, con 84,1 milioni di presenze attese e una spesa turistica complessiva di oltre 24 miliardi di euro. Per colazioni, pranzi, cene, aperitivi, dolci e gelati, i turisti spenderanno circa 4,8 miliardi di euro.