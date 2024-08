Dove vanno gli italiani a Ferragosto? Sardegna e Puglia in testa: la classifica

Ferragosto 2024 vede gli italiani confermare il loro amore per le vacanze domestiche, con una particolare predilezione per le località balneari. A rivelarlo è l'ultima classifica di Holidu, che ha analizzato le 50 destinazioni più popolari per il periodo intorno al 15 agosto, evidenziando un trend che vede la Sardegna dominare la classifica, seguita a ruota da Puglia e Sicilia.

Ferragosto 2024: Sardegna, Puglia e Sicilia dominano la classifica delle mete più amate dagli italiani

Ferragosto 2024: la Sardegna è la regina indiscussa

Con ben 12 località presenti nella top 50, la Sardegna si conferma la meta prediletta dagli italiani per le vacanze di Ferragosto. Dalle spiagge cristalline di San Teodoro (prima in classifica) e Villasimius, alle calette più nascoste della Costa Smeralda, l'isola offre un'ampia varietà di paesaggi e attività per soddisfare ogni tipo di turista. La presenza di numerosi porti turistici e l'ottima offerta di servizi rendono la Sardegna una destinazione ideale per chi desidera rilassarsi al mare, praticare sport acquatici o esplorare l'entroterra.

Ferragosto 2024: Puglia e Sicilia le altre protagoniste. E all'estero...

Al secondo posto troviamo Gallipoli in Puglia, regione che vanta ben nove località tra le prime 50. Medaglia di bronzo per San Vito Lo Capo in Sicilia, con l'isola che piazza sette località in classifica. Tra le destinazioni estere, invece, spiccano le Isole Baleari, con Palma di Maiorca e Lloret de Mar, e la Spagna continentale, con Barcellona e Benidorm, località che offrono un clima mite, una vita notturna vivace e un'ampia scelta di attività per tutti i gusti.

La classifica delle 50 mete più amate dagli italiani per Ferragosto 2024

Questa, dunque, la classifica delle 50 mete più amate dagli italiani per festeggiare Ferragosto nel 2024: