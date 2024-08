Alta velocità a bassa velocità: l'agosto nero dei treni (in ritardo)

Agosto, per molti italiani, si è rivelato un vero e proprio incubo a causa dei continui disservizi sui treni. Ritardi, cancellazioni e problemi tecnici hanno infatti martoriato le vacanze di migliaia di viaggiatori che hanno scelto di spostarsi in treno per raggiungere le loro mete preferite. A denunciare questa situazione è il Codacons, che ha monitorato attentamente la puntualità dei treni nell'ottavo mese dell'anno. Ben 104 casi di forti rallentamenti o addirittura interruzioni della circolazione sono stati registrati nei primi quindici giorni del mese, con ripercussioni pesanti sulle linee ad alta velocità Roma-Firenze e Roma-Napoli.

Il Codacons lancia l'allarme: 104 ritardi sui treni nei primi 15 giorni di agosto

Vacanze rovinate dai ritardi sui treni: le cause dei disagi

Le cause di questi disagi? Principalmente problemi tecnici ai treni, guasti alla linea elettrica e anomalie ai passaggi a livello. Situazioni che si sono verificate con una frequenza allarmante, mettendo a dura prova la pazienza dei passeggeri. A peggiorare la situazione, ci sono anche i lavori di manutenzione annunciati da Trenitalia, che hanno ulteriormente allungato i tempi di percorrenza su alcune tratte.

«Nonostante le tariffe nel settore dei trasporti abbiano subito una costante accelerazione negli ultimi anni, la puntualità non è migliorata e i disservizi continuano a imperversare sulle vacanze degli italiani, in un periodo in cui gli operatori dovrebbero, al contrario, garantire massima efficienza - afferma il presidente del Codacons, Carlo Rienzi. Il Governo deve aprire un tavolo allargato sui trasporti convocando associazioni dei consumatori, gestori ferroviari, compagnie aeree e società autostradali e marittime, allo scopo di fare il punto della situazione e studiare misure volte a migliorare i servizi, ridurre i prezzi e garantire il rispetto dei diritti degli utenti».