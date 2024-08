Via dell'Amore: oltre 10mila prenotazioni in una settimana dalla riapertura

A poco più di una settimana dalla riapertura, la celebre Via dell'Amore continua a mietere successi. Il sentiero, gioiello delle Cinque Terre, ha già registrato oltre 10mila prenotazioni sul sito dedicato, un numero che conferma l'impareggiabile fascino di questo percorso a picco sul mare. «Siamo entusiasti di questo riscontro - ha dichiarato Fabrizia Pecunia, sindaco di Riomaggiore. La Via dell'Amore è un'icona del nostro territorio e vedere così tanto interesse da parte dei visitatori ci riempie di orgoglio».

La Via dell'Amore torna a incantare: oltre 10mila prenotazioni in una settimana (Shutterstock)

Via dell'Amore, un successo oltre le aspettative

I numeri parlano chiaro: in soli sette giorni, le prenotazioni hanno superato di gran lunga quelle dell'intera stagione 2023, quando era stato riaperto solo un breve tratto del sentiero. «Questo dimostra che la scelta di inserire la Via dell'Amore nel sistema sentieristico del Parco Nazionale delle Cinque Terre è stata vincente» ha aggiunto la sindaca.

Grazie alla presenza di guide esperte e a un sistema di prenotazione che garantisce un flusso costante di visitatori, la Via dell'Amore è tornata a essere un'esperienza unica e indimenticabile. I turisti possono ora godere in tutta sicurezza di uno dei panorami più suggestivi d'Italia, senza rinunciare al comfort e alla sostenibilità.

La Via dell'Amore ora è un'opportunità anche per i locali

Ma la riapertura della Via dell'Amore non è solo un'ottima notizia per i turisti. «Siamo felici di aver pensato anche ai nostri concittadini - ha sottolineato Pecunia. L'accesso gratuito dalle 17 alle 21 è un'opportunità per riavvicinare le Cinque Terre al turismo locale e per far sì che tutti possano apprezzare questo patrimonio inestimabile».

Insomma, con un numero così elevato di prenotazioni e un sistema di gestione efficiente, il sentiero è destinato a diventare uno dei principali attrattori turistici delle Cinque Terre.