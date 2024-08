Agosto 2024 al sapore di risparmio: frutta, verdura e pesce a prezzi vantaggiosi

L'estate è la stagione ideale per fare il pieno di vitamine e idratarsi con frutta e verdura fresca. Ad agosto, oltre a una qualità eccezionale, favorita dal caldo, molti prodotti presentano prezzi più accessibili rispetto alle settimane precedenti. A confermarlo è La Borsa della Spesa, il servizio di Bmti e Italmercati Rete di Imprese in collaborazione con Consumerismo No Profit. Secondo gli esperti, infatti, questo è il mese perfetto per concedersi gustose pause sotto l'ombrellone senza rinunciare al portafoglio.

Agosto da gustare: frutta, verdura e pesce a prezzi vantaggiosi

Basti pensare che l'anguria, regina indiscussa dell'estate, è in calo grazie all'aumento della produzione. Si può trovare a prezzi che vanno da 0,50 a 0,60 euro al chilogrammo. Anche uva da tavola, pesche, albicocche e susine sono disponibili a prezzi vantaggiosi, rispettivamente da 1,50 a 1,70 euro/Kg, da 1,50 a 1,60 euro/Kg, intorno ai 2 euro/Kg e da 1,60 a 1,70 euro/Kg. Gli amanti delle insalate troveranno poi pane per i loro denti con lattuga, cetrioli e pomodori a prezzi molto convenienti. Anche peperoni e fagiolini si confermano ottimi acquisti.

Non solo frutta e verdura, anche il pescato offre infatti ottime opportunità. Tonno alalunga, cefalo dorato, lanzardo e cozze si trovano a prezzi molto competitivi: rispettivamente 4 e i 4,50 euro/Kg, 3,50-4 euro/Kg e 2-3 euro/Kg. Le vongole lupino e il pesce spada, pur essendo prodotti più pregiati, mantengono prezzi stabili (5-5,50 euro/Kg e 13 euro/Kg). Per chi invece preferisce la carne, il costo rimane stabile. Anche le uova allevate a terra si mantengono agli stessi prezzi.