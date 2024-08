Vittorio Gucci on the road: un viaggio gustoso alla scoperta dell'Italia

Torna su Food Network il viaggio gastronomico di Vittorio Gucci alla scoperta dei sapori autentici d'Italia. "Il panino perfetto", nella sua seconda stagione - in onda dal 3 settembre - ci porterà alla scoperta di filiere agroalimentari uniche, eccellenze nascoste e tradizioni regionali, tutto racchiuso tra due fette di pane. Accompagnati dal musicista e chef italiano Vittorio Gucci e dalla sua inseparabile figlia Sofia, modella e attrice, gli spettatori potranno immergersi in un'avventura culinaria che farà scoprire loro l'Italia a morsi.

Vittorio Gucci con la figlia Sofia

Dalla Lombardia, con i suoi asparagi di Cantello e la formagella del Luinese, alla Toscana, terra di chianina e cavolo nero, fino a Roma, con i suoi carciofi e la porchetta. Il viaggio proseguirà toccando Emilia Romagna, Milano, Brescia, Napoli e Como, offrendo un panorama completo della ricchezza gastronomica del nostro Paese.

La novità della nuova edizione de "Il panino perfetto" di Vittorio Gucci

Una delle novità di questa stagione è la sfida tra paninoteche locali. Vittorio Gucci, assieme a Sofia, sfiderà i paninari a creare il “sandwich” perfetto utilizzando un ingrediente a km 0 scelto dalla produzione. Una competizione amichevole che ci permetterà di scoprire le interpretazioni più creative e gustose della tradizione culinaria italiana. "Il panino perfetto”, scritto da Gucci in collaborazione con l'autore Raffaele “Skizzo” Bruscella, non è solo un programma televisivo, ma un vero e proprio progetto che valorizza il territorio, le sue eccellenze e le persone che lavorano con passione per offrire prodotti di qualità. Grazie a questa trasmissione, potremo scoprire storie affascinanti, imparare a riconoscere i prodotti autentici e apprezzare la ricchezza della nostra gastronomia.

"Il panino perfetto" di Vittorio Gucci, otto puntate in onda su Food Network

Il viaggio culinario di Vittorio Gucci sarà ancora più gustoso grazie al supporto di prestigiosi partner come Ferrarelle, Caffè Chicco d'Oro, Mr. Dobelina, Punto Piuma Home, Smeg, Scuderia 76, Nikon e Mr. Garage. Ognuno di essi contribuirà a rendere l'esperienza di "Il panino perfetto" ancora più ricca e coinvolgente. Per non perdere nemmeno un morso di questa avventura, sarà possibile seguire il programma sui canali social ufficiali di Food Network e utilizzare l'hashtag #IlPaninoPerfetto. Si scoprono così in anteprima le location, gli ingredienti e le ricette e si potrà interagire con Vittorio e Sofia condividendo le emozioni con gli altri appassionati di cucina. Il programma (in otto puntate prodotte da Addictive Ideas) è diretto da Fabio Villoresi e andrà in onda dalle ore 22 sul canale 33 di Warner Bros. Discovery e poi disponibili su Discovery+.