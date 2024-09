In vendita la tenuta degli Agnelli-Piaggio: diventerà un agriturismo di lusso?

È sul mercato una delle proprietà più esclusive della Toscana, un gioiello immobiliare che unisce storia, lusso e natura incontaminata. Si tratta della tenuta Agnelli-Piaggio, una villa storica del XV secolo tra Firenze e il mare e circondata da distese di terreni. La proprietà, messa in vendita da Lionard Luxury Real Estate al prezzo di 16 milioni di euro, è un vero e proprio borgo privato. Infatti, oltre alla villa padronale, progettata da Bartolomeo Ammannati, vi sono diversi casali, due cantine vinicole, una cappella privata, una limonaia, alloggi per il personale e numerosi annessi e rustici. Il tutto immerso in un parco secolare di 25 ettari, con un giardino all'italiana, un laghetto naturale, un ippodromo e un campo da tennis.

La Tenuta Agnelli-Piaggio (credits: Lionard Luxury Real Estate)

Tenuta Agnelli-Piaggio: un pezzo di storia (anche del vino)

La villa, con i suoi soffitti affrescati, i pavimenti in cotto e le ampie vetrate, è un monumento alla storia della Toscana. Fu costruita per Gino di Neri Capponi, come ricompensa per la sua vittoria contro Pisa nel 1406. Nel corso dei secoli, la proprietà passò di mano in mano, ospitando personaggi illustri come Alessandro Manzoni e, in tempi più recenti, la famiglia Agnelli. La tenuta è rinomata anche per la produzione di vini pregiati. I vigneti, estesi su 10 ettari, producono principalmente Syrah. Le due cantine, attrezzate con le ultime tecnologie, permettono di seguire l'intero processo produttivo, dalla vinificazione all'affinamento.

Tenuta Agnelli-Piaggio: un investimento unico e le caratteristiche

La Tenuta Agnelli-Piaggio è un'opportunità di investimento unica, grazie alla sua posizione strategica e alle molteplici possibilità di utilizzo. Con oltre 390 ettari di terreno, questa proprietà può essere trasformata in una residenza di lusso, un agriturismo di alto livello o una struttura ricettiva esclusiva. Al centro della tenuta si trova una villa storica del XV secolo, un autentico gioiello architettonico impreziosito da affreschi e stucchi originali, testimonianza di secoli di storia. La villa è immersa in un parco secolare di 25 ettari, arricchito da un giardino all'italiana, un laghetto naturale, un ippodromo e un affascinante labirinto verdeggiante.

La Tenuta Agnelli-Piaggio dall'alto (credits: Lionard Luxury Real Estate)

Per gli amanti dello sport, sono presenti un campo da tennis e strutture per l'equitazione, mentre chi preferisce la natura può esplorare i 278 ettari di boschi che circondano la proprietà. Inoltre, 77 ettari di seminativo offrono opportunità per attività agricole. Oltre alla villa principale, la proprietà comprende diversi casali ristrutturati, ideali per ospitare amici e familiari. Completano l'offerta una cappella privata, una limonaia e vari edifici annessi.

Per maggiori informazioni, clicca qui!