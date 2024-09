Firenze: un tunnel sotterraneo per deviare i flussi turistici in città?

Un tunnel sotterraneo per creare un nuovo polo turistico e, soprattutto, per alleviare il traffico sulle vie principali della città, già provate dall'overtourism che penalizza i residenti. Con questo obiettivo, il Comune di Firenze e la Regione Toscana stanno lavorando al recupero dell'antico sottopassaggio che collega la torre della Zecca Vecchia a piazza Poggi, di fronte alla torre di San Niccolò, sulla riva sinistra dell'Arno.

Nuovo tunnel a Firenze: un'opera ingegneristica per alleviare il traffico e valorizzare il patrimonio storico (Shutterstock)

I lavori, appena iniziati, stanno vedendo l'impiego di tre idrovore e di un robot galleggiante per ispezionare le infiltrazioni d'acqua e valutare lo stato di conservazione della struttura, ormai priva di impermeabilizzazione. Una volta completati questi interventi, la città potrà quindi riscoprire l'antico camminamento pedonale, situato a cinque metri sotto il livello dell'Arno e lungo circa 250 metri.

Firenze: l'antico sottopassaggio per deviare i flussi turistici

Si tratta, dunque, di un progetto che si inserisce anche nelle strategie di mobilità della città, come ha sottolineato la sindaca di Firenze, Sara Funaro: «Lo sviluppo della nostra rete tramviaria, con nuove linee e una fermata nei pressi di via Malcontenti, insieme ai nuovi parcheggi scambiatori, offrirà sia ai cittadini che ai turisti maggiori possibilità di accesso al centro storico. Il camminamento sotterraneo sarà fondamentale per deviare i flussi turistici che attualmente si concentrano tra lungarno della Zecca e piazza Santa Croce, offrendo anche un affascinante percorso alternativo tra le due sponde dell'Arno».

A Firenze aprirà un nuovo hotel nel centro storico

Nel frattempo, in pieno dibattito sull'overtourism, arriva un'altra novità per Firenze: l'apertura di un nuovo hotel in via Martelli, nel cuore del centro storico e zona Unesco (proprio dove la sindaca Funaro ha recentemente vietato la proliferazione degli affitti brevi), con i tre piani di Palazzo Testa che saranno trasformati in un nuovo albergo. L'intervento è stato approvato dal Comune di Firenze, come si evince dal sito dell'urbanistica locale: «Modifiche interne ed esterne finalizzate alla realizzazione di un'unica unità immobiliare a destinazione turistico-ricettiva». I lavori cominceranno a breve.