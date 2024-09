Turismo en plein air: Santanchè stanzia 33 milioni per nuove aree di sosta

Il comparto del turismo all'aria aperta in Italia continua a crescere in modo esponenziale, con un fatturato annuale che raggiunge ben 8 miliardi di euro. Questo comparto, che unisce innovazione e sostenibilità, è secondo solo alla Francia in termini di presenze turistiche, ma l'Italia possiede tutte le carte in regola per conquistare il primato. Lo ha dichiarato il ministro del Turismo Daniela Santanchè, in occasione dell'inaugurazione del Salone del Camper di Parma che ha anche annunciato nuovi investimenti da parte del governo.

Daniela Santanchè, ministro del Turismo, ha annunciato un nuovo bando (Shutterstock)

Il Salone del Camper e i nuovi Investimenti del Governo

Durante il convegno inaugurale intitolato "Turismo e Turismi: il futuro del Plein Air", la Santanchè ha annunciato un bando da 33 milioni di euro, che sarà lanciato nei prossimi giorni. L'obiettivo è aumentare il numero di aree di sosta per i camper, in linea con le nuove esigenze del turismo moderno, che include casette mobili e spazi ben organizzati per veicoli ricreazionali.

L'obiettivo del nuovo bando è aumentare il numero di aree di sosta per i camper (Shutterstock)

Alberto Granzotto, presidente di Faita Federcamping, ha ringraziato il ministro per il suo impegno verso il turismo open air e ha sottolineato l'importanza di continuare a investire in qualità, innovazione e sostenibilità. Il Salone del Camper, che si svolgerà fino al 22 settembre, vede la partecipazione di oltre 330 espositori, provenienti da 16 Paesi, con 600 veicoli esposti su una superficie di 110.000 metri quadrati.

Camper, un "megatrend" per tempo libero e smartworking

Simone Niccolai, presidente di APC, ha definito il camper un «megatrend del futuro», utile non solo per le vacanze ma anche per lo smart working e le fughe del weekend. Il camper, secondo Niccolai, rappresenta poi una soluzione versatile per godersi sport, natura e tempo libero in totale comfort.