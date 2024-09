A Carla Latini il premio “Accademia italiana della cucina” per la promozione del grano senatore Cappelli

Carla Latini, collaboratrice di Italia a Tavola, è stata recentemente insignita del prestigioso premio "Accademia italiana della cucina - Delegazione Ancona" insieme al marito Carlo Latini. Questo importante riconoscimento è stato assegnato per il loro instancabile impegno nella preservazione e valorizzazione del patrimonio culinario italiano, con particolare attenzione alla riscoperta del grano Senatore Cappelli.

Carlo e Carla Latini in un campo di grando di senatore Cappelli

Carla, ricordiamo, è da sempre impegnata nella promozione dei prodotti locali e delle eccellenze della tradizione gastronomica regionale. La sua passione per la cucina autentica e per il rispetto delle radici contadine si riflette nell'attenzione con cui ha portato avanti, insieme a Carlo, la produzione di pasta di alta qualità. Il grano Senatore Cappelli, varietà antica e preziosa della nostra agricoltura, è stato recuperato e valorizzato per primi in Italia dalla coppia, diventando il cuore del progetto “Cappelli 1915”, un omaggio alle origini del prodotto e alla tradizione della pasta italiana.

Il premio "Accademia italiana della cucina” a Carla Latini, collaboratrice di Italia a Tavola

Un'iniziativa che per molti versi ha cambiato il mondo della pasta che oggi, soprattutto a livello artigianale, punta molto sulla qualità e sul recupero dei cosiddetti grandi antichi, fra cui, appunto, il senatore Cappelli, fra i più impegnati da coltivare per la sua resa bassa, ma con grandi valori gustativi e nutritivi.