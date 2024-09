Relais & Châteaux espande la sua collezione: debutto in Svezia e nuova perla sul Lago di Garda

Novittà in casa Relais & Châteaux. Relais & Châteaux fa, infatti, il suo debutto in Svezia con l'apertura dello Stadshotell a Stoccolma, mentre in Italia consolida la sua presenza accogliendo il 51ª associato, il Relais & Châteaux Villa Cortine Palace di Sirmione (Bs), una splendida residenza del XIX secolo immersa in un parco di palme e cipressi sulle rive del lago di Garda.

Relais & Châteaux, una nuova perla sul lago di Garda: Villa Cortine Palace

Villa Cortine Palace, situata a Sirmione, è, come detto, la 51ª dimora Relais & Châteaux in Italia. Questa sontuosa villa risalente al XIX secolo, immersa in un parco di cinque ettari, offre un'oasi di lusso e serenità sulle rive del lago di Garda. La villa è circondata da palme e cipressi, che aggiungono un tocco di maestosità al paesaggio, arricchito da sculture antiche e giardini curati.

Il general manager Giacomo Grossi ha dichiarato: «Villa Cortine è un gioiello che, grazie a un importante progetto di investimento immobiliare, è stato riportato all’antico splendore rispettandone la storicità ma con un approccio contemporaneo. Essere accolti nell’associazione oggi rappresenta un nuovo inizio per affermarci come destinazione di riferimento per il bien vivre sul lago di Garda».

La struttura comprende 52 camere, di cui 8 suite, arredate con eleganza e raffinatezza. I ristoranti gourmet offrono un’ampia varietà di esperienze culinarie, dal tradizionale italiano presso il bistrot Maria Callas alla cucina gourmet al Le Gardenie, fino al ristorante grill Ai Molo, situato direttamente sul lago.

Il debutto in Svezia: Relais & Châteaux Stadshotell a Stoccolma

Per la prima volta, Relais & Châteaux fa il suo ingresso in Svezia con il Stockholm Stadshotell, che aprirà le sue porte a gennaio 2025. Situato nel cuore del quartiere alla moda di Södermalm a Stoccolma, questa dimora del 1870 fu originariamente costruita per ospitare donne in difficoltà, un'iniziativa voluta dalla regina Giuseppina in memoria del re Oscar I.

Con 32 camere, di cui 9 suite, questo hotel combina il fascino della tradizione scandinava con un design moderno e minimalista, rappresentando l'eleganza nordica. I fondatori del progetto, esperti nella ristrutturazione di edifici storici, hanno creato un’atmosfera intima e raffinata, in linea con l'identità del quartiere circostante.

La cucina del ristorante principale, situato nell'ex cappella, offre una rivisitazione della gastronomia tradizionale svedese, accompagnata da un bistrot e cocktail bar che garantiscono un’esperienza più informale. L'hotel sarà anche sede di mostre fotografiche curate da un esperto, valorizzando ulteriormente il legame con la cultura locale.

Relais & Châteaux: un impegno per l'eccellenza e la tradizione

Laurent Gardinier, presidente di Relais & Châteaux, ha dichiarato: «Da 70 anni la nostra associazione è alla ricerca dell’eccellenza, con l’obiettivo di promuovere un senso di appartenenza unico attraverso l’ospitalità e la gastronomia. Sono lieto di dare il benvenuto a queste due nuove dimore, impegnate a condividere e preservare il patrimonio culturale, culinario e naturale della propria regione».

Con l'aggiunta di queste due proprietà, Relais & Châteaux rafforza ulteriormente la sua presenza globale, continuando a proporre esperienze di lusso uniche, radicate nella cultura e nella tradizione locale.