Eboli conquista "l’Oscar del mare": il Bagno Trentotto è la star delle spiagge 2024

Ogni anno, l'Italia ci regala gioielli balneari che sanno come conquistare i cuori e i palati di turisti e abitanti locali. E, come da tradizione, è giunto il momento di assegnare gli Oscar degli stabilimenti balneari: il concorso Best Beach 2024, organizzato da Mondo Balneare, che quest’anno ha raggiunto la sua nona edizione. Tra sabbia finissima, design d'avanguardia e cocktail esotici, scopriamo insieme chi si è aggiudicato i prestigiosi titoli di questo evento che ogni anno elegge le migliori spiagge italiane. La competizione è stata dura e la qualità dei finalisti era davvero eccezionale, ma solo alcuni hanno potuto salire sul podio!

Il primo premio: Best Beach 2024 al Bagno Trentotto di Eboli

Senza troppi indugi, il primo premio assoluto, ovvero il titolo di Best Beach 2024, è andato al Bagno Trentotto di Eboli (Sa), in Campania. Cosa ha convinto la giuria? Tutto, dal design ecocompatibile alla qualità dei servizi, dalla ristorazione mediterranea impeccabile all'organizzazione di eventi serali che regalano divertimento e raffinatezza. Un'oasi di pace e bellezza, con un'architettura firmata dall'architetto Luca Cerullo, che si fonde armoniosamente con il paesaggio costiero. Non è solo uno stabilimento balneare, è un'esperienza completa e ricercata.

Ecco le motivazioni ufficiali della giuria:

«Uno stabilimento d’eccellenza sotto tutti i punti di vista. Il Bagno Trentotto di Eboli è una meravigliosa struttura architettonica che si integra col paesaggio naturale in modo ecocompatibile e preserva la vegetazione costiera. Inoltre, offre una cucina mediterranea curata e squisita, con un'attenzione al comfort della clientela e divertenti eventi serali. Un meritatissimo primo premio assoluto.»

Se siete in cerca di una meta balneare per il 2024, sappiate che Eboli non è solo famosa per la storica fermata di Cristo (chi ha letto Carlo Levi sa di cosa parlo), ma anche per questo paradiso marittimo!

Per gli amanti dei cocktail al tramonto e delle serate estive animate, il premio per il Best Beach Bar va al Lido Ficò di Marittima (Le), in Puglia. Questo lido incantevole, immerso nella natura, ha saputo mixare perfettamente lo stile informale con un’offerta food & beverage d’eccellenza. Il cocktail bar è il punto di ritrovo per chi desidera sorseggiare drink sofisticati mentre ascolta il rumore delle onde.

La competizione era serrata, con il Calypso Beach Club di Badesi (Sardegna) e il Sunset Beach Club di Palmi (Calabria) che hanno conquistato rispettivamente il secondo e terzo posto, grazie ai loro party sulla spiaggia e all'eccellente selezione musicale.

Nel concorso c’è anche una categoria che rappresenta l’eccellenza dei tradizionali stabilimenti balneari italiani, quelli che hanno reso famose le nostre spiagge in tutto il mondo. Qui il titolo di Best Italian Beach è andato al Cala San Giovanni di Polignano a Mare (Ba), un autentico gioiello del litorale pugliese. Acqua cristallina, servizi impeccabili e un’organizzazione perfetta: tutto questo ha convinto la giuria a premiarlo come il miglior stabilimento balneare italiano per il 2024.

E non è tutto. A dargli filo da torcere ci sono stati il Lido Baiadèra di Oliveri (Sicilia), che ha conquistato il secondo posto con il suo immenso parco giochi per bambini sulla spiaggia, e il Tulum di Latina (Lazio), al terzo posto, che si è distinto per le iniziative di sensibilizzazione ambientale.

Quando si parla di design e di strutture innovative, non c’è partita: il Sabbia D’Oro Beach Club di Scanzano Jonico (Mt), in Basilicata, ha confermato il suo dominio per il terzo anno consecutivo nella categoria Best Beach Design. La sua struttura mozzafiato, con il famoso rooftop restaurant, continua a stupire e incantare sia la giuria che i visitatori. Un luogo dove il design contemporaneo si fonde con il paesaggio naturale in maniera impeccabile, facendo del Sabbia D’Oro un punto di riferimento per l’architettura balneare.

A inseguirlo ci sono il Dadada Beach Village di Montauro (Calabria), una vera e propria "città in miniatura" sul mare con vie e quartieri, e l’Otiumspa Mare di Minori (Campania), che regala momenti di relax indimenticabili nella sua spa affacciata sulla Costiera Amalfitana.

Nella giuria di Best Beach 2024 il Singita Miracle Beach

Una novità di quest’anno è l’ingresso nella giuria del team di Singita Miracle Beach, una realtà che ha rivoluzionato il concetto di beach club con la sua esperienza libera e inclusiva. Dopo aver vinto più edizioni del concorso Best Beach, il team di Singita è passato dall’altra parte, diventando giudice e contribuendo alla selezione dei migliori stabilimenti balneari. Singita, nato a Fregene (Rm) nel 2003, ha già ispirato nuove location a Marina di Ravenna e persino a Malta, con una nuova apertura in Toscana nel 2024. Il loro approccio ha cambiato il modo di vivere la spiaggia, puntando su una customer experience unica, e la loro esperienza nel settore è stata fondamentale nella scelta dei vincitori di quest’anno. «La nostra partecipazione alla giuria ci permette di individuare le realtà che, come noi, condividono una visione orientata alla qualità, alla sostenibilità e all’innovazione», ha dichiarato il team management di Singita.

Singita Miracle Beach di Fregene

E le sorprese non finiscono qui! I vincitori del concorso avranno la possibilità di partecipare a un esclusivo retreat di formazione organizzato proprio dal team di Singita. Questo ritiro della durata di due giorni sarà un’occasione unica per affinare le proprie competenze nel marketing dell'hospitality e acquisire nuove strategie per portare il proprio stabilimento balneare a livelli di eccellenza ancora maggiori.

Un'opportunità imperdibile per chi desidera distinguersi ulteriormente nel panorama turistico e balneare italiano, guidato da esperti del settore pronti a condividere il loro know-how.

Le premiazioni del Best Beach 2024

L'attesa cerimonia di premiazione si terrà il 10 ottobre 2024 alle ore 16, durante la fiera Sun 2024 di Rimini, presso la Beach Arena, tra i padiglioni B7 e D7. I vincitori riceveranno un trofeo speciale, realizzato dall’artista Piero Bussetti, e le foto dei loro stabilimenti saranno esposte come gigantografie in fiera. Non solo: la foto del Bagno Trentotto, vincitore assoluto, sarà anche la copertina del prossimo numero della rivista Mondo Balneare, in uscita a ottobre.