Sardegna: tanti turisti, ma vacanze più brevi. In Costa Smeralda boom di megayacht

La Sardegna si conferma una delle mete più ambite dai turisti italiani e internazionali, registrando un aumento significativo degli arrivi sia via aerea che marittima. I dati di Sardegna Mobilità, analizzati dal consorzio universitario di Olbia, rivelano un boom di presenze negli aeroporti e nei porti dell'isola, superando i record del 2019 e confermando la Sardegna come una delle regioni più dinamiche del turismo italiano.

In Sardegna più turisti in vacanza, ma per meno giorni. Foto: shutterstock

Vacanze in Sardegna: boom per gli aeroporti, calano alcuni porti

Secondo i dati di Sardegna Mobilità, gli arrivi negli aeroporti hanno raggiunto i 1,440 milioni di passeggeri, con un aumento del 4,7% rispetto all'agosto 2023. Questo boom è stato favorito da diverse campagne promozionali, dall'introduzione di nuovi collegamenti aerei.

Mentre gli aeroporti sardi hanno vissuto un vero e proprio boom, registrando una crescita del 13,9% rispetto al 2019 e superando i 788mila passeggeri, I porti sardi di Olbia, Porto Torres, Cagliari, Golfo Aranci e Arbatax hanno registrato un calo del 6,2% rispetto al 2019, fermandosi a 421mila passeggeri. Questa netta contrapposizione tra i due modalità di trasporto evidenzia un cambiamento nelle preferenze dei turisti, che sembrano prediligere sempre più il viaggio aereo.

In Sardegna vacanze più brevi, ma più frequenti

Un dato interessante emerge dall'analisi dei dati: nonostante l'aumento degli arrivi, i turisti tendono a soggiornare periodi più brevi. Sempre più persone optano per vacanze frazionate in periodi più brevi, spesso di 3-4 giorni, anziché la classica settimana. Questo nuovo trend, definito dai tour operator come "micro-vacanze", è dovuto a diversi fattori: la flessibilità offerta dai voli low cost, la volontà di sperimentare destinazioni diverse e la necessità di conciliare vita lavorativa e tempo libero.

Costa Smeralda: il regno indiscusso del lusso

La Costa Smeralda conferma la sua posizione di punta nel turismo di lusso. Il numero di megayacht in rada è aumentato del 15% rispetto allo scorso anno, con una spesa media giornaliera per imbarcazione stimata in 40mila euro. Questo segmento di mercato, che comprende principalmente turisti provenienti dai paesi del Nord Europa e dagli Stati Uniti, contribuisce in modo significativo all'economia locale, generando ricadute positive per l'intero territorio, dalla nautica alla ristorazione di alta gamma.

In Costa Smeralda il boom ha riguardato il ramo superyacht. Foto: shutterstock

Ma non solo Costa Smeralda. Stintino (Ss), situato all'estremità nord-occidentale dell'isola, sulla penisola che si protende verso l'isola dell'Asinara, ha confermato la sua crescente popolarità, registrando un aumento significativo delle presenze turistiche. La spiaggia della Pelosa, in particolare, continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo.

Vacanze in Sardegna: si allunga la stagione

Le prospettive per il turismo sardo sono positive anche per i prossimi mesi. Si prevede un ulteriore aumento degli arrivi per settembre e ottobre, grazie anche all'allungamento della stagione turistica e all'interesse dei turisti stranieri, soprattutto quelli provenienti dai paesi del Nord Europa che hanno vacanze programmate nel periodo autunnale.

Il turismo sardo continua dunque a sorprendere positivamente. Il presidente di Federalberghi Sardegna, Paolo Manca, ha sottolineato l'importanza del last minute, che ha sostenuto le prenotazioni di agosto e contribuito a mantenere i numeri dell'anno precedente. La flessibilità offerta dai voli low cost e l'attrattività dell'isola hanno giocato un ruolo fondamentale in questo successo: «Un 2024 che in Sardegna porta a casa delle prime proiezioni numeri positivi anche per agosto - ha detto -Dopo la crescita dovuta al ritorno degli stranieri nei mesi da aprile a luglio. Ad agosto la Sardegna si conferma regina delle vacanze per i nostri connazionali, con numeri simili a quelli del 2023. A differenza di altre destinazioni della Penisola, la Sardegna è riuscita, complice un Last Minute che ha riguardato quasi una prenotazione su tre, a confermare i buoni risultati dell’anno precedente. Sicuramente hanno influito i prezzi dei voli low cost sia nazionali che internazionali che ad agosto costavano paradossalmente meno che a giugno e luglio».

La Sardegna si conferma una destinazione turistica di successo, capace di attrarre visitatori da tutto il mondo. Tuttavia, è fondamentale trovare un equilibrio tra la crescita del turismo e la tutela del patrimonio naturale e culturale dell'isola.