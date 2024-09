Torna su Sky la nuova stagione di “Bruno Barbieri 4 Hotel”: date, tappe e novità

A partire dall'8 settembre, ogni domenica, lo chef stellato più amato del piccolo schermo tornerà a mettersi alla prova, giudicando le strutture ricettive più esclusive e caratteristiche del nostro Paese. In esclusiva su Sky (alle 21,15) e in streaming solo su Now (sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go) riparte la nuova stagione di "Bruno Barbieri 4 Hotel".

Torna “Bruno Barbieri 4 Hotel”: nuove sfide tra le bellezze d‘Italia (credits: Sky)

Le tappe della nuova stagione di "Bruno Barbieri 4 Hotel"

In ogni puntata, quattro albergatori si sfideranno a colpi di comfort, servizi e, soprattutto, di gusto. Sì, perché per Bruno Barbieri l'esperienza culinaria è un elemento fondamentale dell'ospitalità. La colazione, il ristorante, la scelta dei prodotti locali: ogni dettaglio sarà attentamente valutato dallo chef stellato e dai suoi sfidanti. Nei nuovi episodi scopriremo luoghi incantevoli e poco conosciuti, come la Sardegna, con tappe a Cagliari e sulla costa meridionale, ma anche Genova, il lago di Bolsena, la Riviera del Brenta, Napoli, Valdobbiadene e il Trentino. In ogni puntata, oltre a scoprire le bellezze di queste destinazioni, gli spettatori potranno immergersi nell'atmosfera unica di ogni struttura, assaggiando le specialità locali e vivendo esperienze indimenticabili.

La sostenibilità al centro della nuova stagione di "Bruno Barbieri 4 Hotel"

Ma “4 Hotel” (produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia) non è solo una gara di bellezza e comfort. Quest'anno, lo chef metterà ancora più a fuoco l'importanza della sostenibilità nel settore delle attività turistico-ricettive. Gli albergatori saranno valutati non solo sulla qualità dei servizi offerti, ma anche sulle loro iniziative per ridurre l'impatto ambientale, dal risparmio energetico alla scelta di prodotti a km0. Inoltre, la tecnologia avrà un ruolo sempre più importante: verranno valutate le app degli hotel, i sistemi di domotica e tutte quelle soluzioni innovative che rendono il soggiorno più confortevole e personalizzato.

Sostenibilità e tecnologia: le novità della nuova stagione di “Bruno Barbieri 4 Hotel” (credits: Sky)

Ma il bello deve ancora venire. Dopo una notte passata tra lenzuola e comfort, i concorrenti si ritrovano a colazione per il momento più atteso: il giudizio. Ognuno assegnerà un voto da 0 a 10 alle altre strutture, valutando location, camera, colazione, servizi e prezzo. Anche Bruno Barbieri, con la sua esperienza e la sua proverbiale schiettezza, darà il suo verdetto, pronto a ribaltare le sorti della gara. Un duello a colpi di giudizi, dove ogni dettaglio farà la differenza.

Sky e la programmazione speciale per "Bruno Barbieri 4 Hotel"

Ma le novità non finiscono qui: per i veri appassionati di “4 Hotel”, arriva un'opportunità unica. Dall'1 all'8 settembre, Sky 109 dedica una programmazione speciale interamente dedicata allo show. Un'immersione totale nell'universo dell'ospitalità italiana, con la possibilità di rivivere le puntate più iconiche e di prepararsi alle nuove sfide. Un'esperienza televisiva imperdibile per tutti gli amanti del buon cibo, dei viaggi e dei reality show ma un'opportunità per scoprire le migliori pratiche del settore e per trarre ispirazione dalle storie di successo degli albergatori protagonisti del programma.