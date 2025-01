Su TV8 torna “Alessandro Borghese Celebrity Chef”: ecco tutte le novità

È tornato in cucina per accendere i fornelli e per farci compagnia con la nuova stagione di “Alessandro Borghese Celebrity Chef", in onda su TV8 dal lunedì al venerdì nella nuova fascia oraria delle ore 20:30. Il viaggio gastronomico si articola tra due città simbolo del gusto e della cultura: Venezia e Milano, scenario degli esclusivi ristoranti "AB - Il lusso della semplicità".

Moreno Cedroni, Marisa Laurito e Alessandro Borghese

"Alessandro Borghese Celebrity Chef": i giudici della nuova stagione

La stagione si apre con dieci puntate registrate a Venezia, dove Borghese è affiancato da due giudici di prestigio: Marisa Laurito, che con la sua verve arricchisce ogni puntata, e Moreno Cedroni, chef di fama internazionale e custode di ben due stelle Michelin. Un duo capace di unire ironia e rigore, per valutare con occhio esperto le performance dei concorrenti.

Il viaggio continua poi a Milano, dove entrano in scena Maddalena Fossati, direttore de “La Cucina Italiana”, e Andrea Aprea, chef dell'omonimo ristorante insignito di due stelle Michelin. Due personalità raffinate e innovative che aggiungono una nuova prospettiva alle sfide.

"Alessandro Borghese Celebrity Chef": i nuovi concorrenti

Protagonisti delle nuove puntate sono volti noti della televisione, dello sport e dello spettacolo, pronti a mettersi in gioco tra mestoli e padelle per conquistare il titolo di Celebrity Chef della serata. Nella prima settimana, si sfidano coppie di vip irresistibili: Nancy Brilli e Pierluigi Iorio; Nina Palmieri e Andrea Agresti; Licia Colò e Liala Antonino; Antonio Orefice e Artem; Alan Friedmann e Antonio Caprarica. Ogni gara promette emozioni, risate e colpi di scena, con menù degustazione che rivelano lati inaspettati delle star.

"Alessandro Borghese Celebrity Chef": come funziona il programma?

Il meccanismo del programma resta fedele alla sua formula vincente. Ogni piatto è valutato da Alessandro Borghese e dai due giudici, che dispongono di sei stelle ciascuno, tre bianche e tre nere, da assegnare ai concorrenti su una scala da 0 a 3.

Lo chef Alessandro Borghese

A decidere il vincitore contribuiscono anche i commensali in sala, che votano a maggioranza. La brigata che riceve più stelle porta a casa la vittoria, insieme all'ambito titolo di Celebrity Chef della serata. Insomma, ogni serata si preannuncia come un vero banchetto per occhi, cuore e palato…