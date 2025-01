Marca by BolognaFiere 2025: crescita, innovazione e internazionalizzazione

Taglio del nastro per la 21ª edizione di Marca by BolognaFiere, l'unico evento europeo dedicato alla Distribuzione moderna organizzata (Dmo). L'evento, ospitato nei padiglioni del quartiere fieristico di Bologna, si estende su nove aree espositive e ospita 1.300 aziende espositrici, con un incremento del 23% rispetto all'edizione precedente. L'evento, iniziato il 15 gennaio, si conclude il giorno seguente.

Inaugurata la 21ª edizione di Marca by BolognaFiere

Marca by BolognaFiere, l'edizione 2025

La manifestazione registra un'espansione significativa, con gli spazi espositivi aumentati da 27.800 a 35.000 mq. La partnership tra ADM e BolognaFiere è stata rinnovata fino al 2031 e, a partire dall'edizione 2026, l'evento assumerà il nome di Marca by BolognaFiere e Adm. In ambito sociale, Marca 2025 supporta un progetto di parità di genere in Mozambico con il Cefa e rinnova la partnership con Caritas diocesana di Bologna per donare i prodotti esposti a chi è in difficoltà economica.

Gli spazi espositivi di Marca by BolognaFiere sono aumentati

Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, ha aperto la manifestazione sottolineando l'importanza dell'evento come punto di incontro tra aziende di qualità, buyer e category manager delle principali catene internazionali: «La 21ª edizione di Marca by BolognaFiere rappresenta una tappa fondamentale per noi. Non solo per la crescita in termini di numero di aziende, superficie espositiva e categorie merceologiche, ma anche per il valore strategico della rinnovata partnership con Adm. Da quest'edizione in poi, la nostra sarà una collaborazione organizzativa di lungo termine. Insieme, abbiamo creato un appuntamento che, anno dopo anno, è diventato imprescindibile per i produttori e i buyer dei prodotti food e non food a marchio del distributore. Gli accordi commerciali che vengono siglati durante le due giornate dell'evento contribuiscono in modo significativo alla crescita del settore e delle aziende che ne fanno parte. Si alimenta così un sistema virtuoso che vede la marca del distributore espandersi, rispondendo a una domanda in costante aumento da parte dei consumatori».

Marca by BolognaFiere, il momento della Mdd

Marca cresce in modo significativo, riflettendo l'aumento della presenza dei prodotti a marca privata nel carrello degli italiani. Secondo i dati Circana, nei primi 11 mesi del 2024, la Mdd ha registrato un incremento del 2,4% a valore, raggiungendo 26,6 miliardi di euro di ricavi e il 30% di quota di mercato. I volumi sono aumentati del 3,3%, con una crescita significativa nei reparti Carni (+0,6%), Cura Casa (+0,5%), Fresco (+0,4%) e Drogheria Alimentare (+0,3%). La Mdd ha visto anche una crescita nell'offerta, con una quota assortimentale del 17,1%, in aumento di 0,5 punti rispetto all'anno precedente. Le linee di prodotto più dinamiche sono quelle di Primo Prezzo, seguite da Premium e Funzionale, mentre la crescita dei prodotti Bio/Eco è rallentata.

Marca by BolognaFiere, l'importanza della filiera e del Made in Italy

Marca by BolognaFiere, nell'edizione 2025, si sviluppa su 9 padiglioni, suddivisi in due macroaree: Food e Non Food. La sezione Food presenterà il meglio delle proposte made in Italy e internazionali, tra cui prodotti da forno, lattiero-caseari, carni, salumi, pesce, olio, salse, dolci e surgelati. La sezione Non Food, invece, si concentrerà sulla cura della casa e della persona, fai-da-te e sostenibilità, con soluzioni innovative per i consumatori. Marca Fresh e Marca Tech torneranno rispettivamente con il loro focus sul fresco e sulle tecnologie per la supply chain della Mdd.

Il know-how di BolognaFiere si estende anche a livello internazionale

Una novità importante del 2025 è l'International Buyers Preview, un evento B2B che ha anticipato l'apertura della fiera, con oltre 800 espositori e 300 buyer internazionali provenienti da 60 paesi, facilitando nuove opportunità commerciali. In collaborazione con ICE Agenzia, Marca ha coinvolto importanti retailer americani (H-E-B, The Fresh Market, ecc.) e europei, tra cui Coop Estonia, Edeka e Picard. Il know-how di BolognaFiere si estende anche a livello internazionale, con il lancio di nuovi progetti fieristici: Marca China, che si terrà a Guangzhou nel settembre 2025, e Marca Poland, il debutto previsto a Poznan il 2-3 aprile 2025, mirano ad aprire nuove opportunità per le aziende italiane nei mercati cinesi ed est-europei.