Salta il SailGP, ma gli hotel non ne sanno nulla. E si vedono chiedere i rimborsi

La quinta edizione del Roc-Kwool Sail Grand Prix, prevista a Taranto per il 6 e 7 settembre 2025, è stata annullata. La decisione, comunicata dagli organizzatori britannici del SailGP (gara internazionale di vela con cadenza annuale, ndr) è stata motivata dall’impossibilità del Comune di Taranto di sostenere l’evento per ragioni di bilancio. Tale decisione non è mai stata formalizzata dall’amministrazione, lasciando le imprese del settore ricettivo prive di un’informazione tempestiva e alle prese con disdette a raffica e richieste di rimborso.

L'edizione 2025 del SailGP è stata annullata

SailGP, doppia beffa per gli hotel

Le strutture ricettive tarantine hanno risentito gravemente dell’annullamento. Secondo Federalberghi e Federalberghiextra Confcommercio, circa 400 camere tra Taranto e provincia erano state prenotate per un periodo di dieci giorni, da fine agosto alla seconda settimana di settembre per cifre importanti. Gli organizzatori avevano già versato acconti e caparre per assicurare la disponibilità di alloggi per lo staff e gli equipaggi.

A Taranto gli hotel sono alle prese con le richieste di rimborsi

Ora, le strutture si trovano alle prese con le richieste di restituire le somme ricevute, affrontando un doppio danno economico. Le prenotazioni garantivano un’occupazione strategica durante un periodo cruciale per il turismo locale, senza contare che molti hotel e B&B avevano rifiutato altre richieste di prenotazione, rimuovendo la disponibilità dai propri canali e dalle principali piattaforme online.

SailGP, associazioni contro il Comune

Marcello De Paola e Cosimo Miola, presidenti rispettivamente di Federalberghi e Federalberghiextra, hanno espresso forte disappunto per la gestione dell’intera vicenda. Hanno sottolineato che il Comune non ha mai ufficializzato l’annullamento della tappa e che, senza la comunicazione degli organizzatori, le strutture ricettive non avrebbero avuto alcuna informazione in merito. «Questo comportamento dimostra la totale mancanza di attenzione verso le imprese del territorio e un’improvvisazione che mette in evidenza l’assenza di visione strategica per il turismo», hanno dichiarato De Paola e Miola.

SailGP, danno per il turismo

La cancellazione dell’evento è un duro colpo per un settore che richiede pianificazione e programmazione. Secondo Federalberghi, il turismo non può essere gestito in maniera estemporanea, ma necessita di investimenti strutturali e di una visione a lungo termine per evitare situazioni simili in futuro. Le associazioni di categoria chiedono un confronto immediato con l’amministrazione comunale per discutere dei danni già causati e per definire azioni concrete per mitigare le conseguenze sull’intera stagione turistica 2025, considerata già in parte compromessa.

L'evento avrebbe richiamato a Taranto anche turisti internazionali

L’annullamento del SailGP rappresenta non solo una perdita economica immediata, ma anche un’occasione mancata per promuovere il territorio ionico su scala internazionale. La competizione avrebbe infatti attratto migliaia di visitatori, portando benefici a tutti i settori collegati al turismo, inclusi ristorazione e trasporti.