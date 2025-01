Il Gruppo Statuto compra l'hotel Caesar Augustus e vuole affidarlo a Four Seasons

Il Gruppo Statuto, holding dell'immobiliarista Giuseppe Statuto, ha acquisito per 180 milioni di euro lo storico hotel a cinque stelle “Caesar Augustus” di Anacapri, sull'Isola di Capri. La famiglia Signorini, proprietaria dell'hotel, ha ceduto la struttura che si trova in una posizione panoramica unica, con vista sul mare e a pochi minuti dalla parte più esclusiva dell'isola.

Caesar Augustus, un hotel storico

Il "Caesar Augustus", uno degli alberghi considerati tra i più belli al mondo, vanta 49 camere e 6 suite, tutte con vista spettacolare sul mare. La struttura è situata in una posizione privilegiata, a picco sulla scogliera, che consente agli ospiti di godere di un paesaggio straordinario. La sua vicinanza a Capri, noto centro del turismo internazionale, aumenta ulteriormente il valore della proprietà.

L'hotel di Anacapri prende il nome dalla statua dell'imperatore romano installata nel 1900 dal principe russo Emmanuel Bulhak, l'allora proprietario. La struttura, originariamente una villa costruita nel 1850, è diventata hotel negli anni '40, prima di trasformarsi in un resort di lusso negli anni '50. Nel corso della sua storia, ha rappresentato un punto di riferimento nel settore dell'hotellerie di lusso.

Gruppo Statuto, gli investimenti

Il controllo di questa struttura si inserisce nel più ampio piano di crescita del Gruppo Statuto, che ha già acquisito altri hotel di lusso, tra cui il San Domenico Palace di Taormina, l'Hotel Danieli di Venezia e il Six Senses di Roma. Statuto ha annunciato l'intenzione di affidare la gestione del "Caesar Augustus" alla catena di lusso Four Seasons, come già avvenuto con il San Domenico Palace, che ha visto un significativo rilancio sotto la gestione del brand.

Nei mesi scorsi, il Gruppo Statuto ha acquisito l'ex Grand Hotel Cadenabbia sul lago di Como per circa 100 milioni di euro, con l'intento di trasformarlo in un hotel Six Senses entro il 2028. Statuto ha anche in programma altre aperture, tra cui strutture come il Marriott Piazzetta Bossi di Milano, il Rosewood e il Six Senses di Milano, il Mandarin Oriental di Porto Cervo e il Six Senses di Londra, tra gli altri.