Solidus, premiati i professionisti del 2024 e focus sulle frontiere dell'ospitalità

Si è svolto ad Abano Montegrotto Terme (Padova) il 20° Congresso Nazionale di Solidus Turismo, I professionisti dell'ospitalità italiana. Diverse sono state le attività nella Sala Canova dell'Hotel Terme Antoniano. Si è iniziato con il Consiglio direttivo che ha preso visione del nuovo statuto della prossima Federazione italiana delle associazioni dei professionisti dell'ospitalità e ristorazione (Fiapor), questa la denominazione che affiancherà l'attuale Solidus Turismo I Professionisti dell'Ospitalità Italiana ad approvazione del testo che avverrà a fine marzo, molto probabilmente, a Bologna.

I lavori sono proseguiti con la cerimonia di proclamazione dei professionisti dell'anno 2024 che ha visto premiati:

Andrea Balleri (Associazione barmen italiani)

(Associazione barmen italiani) Antonio Ladisa (Associazione direttori albergo)

(Associazione direttori albergo) Gaetano Papa (Associazione italiana housekeeper)

(Associazione italiana housekeeper) Tommaso Foscarini (Associazione italiana ricettività e accoglienza)

(Associazione italiana ricettività e accoglienza) Nunzio Buglione (Associazione maitres italiani ristoranti e alberghi)

(Associazione maitres italiani ristoranti e alberghi) Gianluca Masullo (Federazione italiana cuochi)

(Federazione italiana cuochi) Salvatore Galasso (Federazione delle associazioni italiane portieri albergo)

(Federazione delle associazioni italiane portieri albergo) Raffaele Papi (Associazione italiana sommelier)

Le targhe sono state consegnate dal presidente nazionale di ogni associazione che ha illustrato le motivazioni che hanno portato ogni associazione ad individuare il proprio professionista. Molto emozionanti sono stati gli interventi dei Professionisti dell'anno del passato: è stato infatti festeggiato anche il 20° anniversario 2004-2024 dei premiati del periodo. Ben 35 presenze suddivise associazione per associazione e ognuno ha portato il proprio ricordo delle edizioni che negli anni si sono svolte in molte località come Milano, Roma, Palermo, Venezia, Genova, Firenze, Stresa, Napoli.

Nella seconda giornata, spazio al consueto appuntamento con il convegno istituzionale. Il cuore pulsante del 20° Congresso nazionale di Solidus è stato il convegno dedicato alle nuove frontiere dell'ospitalità. Un'occasione di confronto e dibattito sulle trasformazioni che stanno plasmando il settore, con un focus sull'impatto delle nuove tecnologie e, al contempo, sulla centralità dell'esperienza umana. Il convegno ha visto l'apertura con l'introduzione di Francesco Guidugli, presidente nazionale Solidus, e i successivi saluti istituzionali. A seguire, la tavola rotonda: "A.I. nell'Ospitalità - Conoscerla per crescere e fare la differenza", presentata e moderata da Erminia Casadei, consulente e formatore ospitalità e turismo, health coach e presidente del Centro studi manageriali Ada.

Il panel ha offerto una prospettiva dinamica e stimolante sul futuro del settore, grazie al contributo di esperti di spicco. Raffaello Luly, esperto di Travel Tech e formatore, docente presso Iulm e Bicocca, ha approfondito il ruolo cruciale dell'intelligenza artificiale e dei social media nel panorama turistico contemporaneo, analizzando come queste tecnologie stiano ridefinendo le strategie di marketing, la gestione delle relazioni con i clienti e l'offerta di esperienze personalizzate. Danilo Bellomo, emotional coach & hospitality trainer, co-founder di Good vibes hospitality training e vicepresidente Ada, ha invece posto l'accento sull'importanza imprescindibile dell'intelligenza emotiva e delle soft skills, sottolineando come la capacità di creare connessioni umane autentiche e di offrire un servizio empatico e personalizzato rimanga un fattore distintivo e irrinunciabile, soprattutto nell'era digitale.

Il dibattito ha toccato temi cruciali come l'utilizzo strategico dell'IA e dei social media, la centralità dell'esperienza umana nell'era digitale e lo sviluppo delle competenze professionali per un'ospitalità di eccellenza. L'obiettivo del panel è stato quello di fornire ai partecipanti una visione completa e aggiornata sulle nuove tendenze del settore, offrendo spunti concreti per affrontare le sfide del futuro e cogliere le opportunità offerte dall'innovazione, senza mai perdere di vista il valore insostituibile del capitale umano.

La cerimonia di premiazione e il convegno hanno rappresentato un'importante occasione per celebrare l'eccellenza italiana nel settore dell'ospitalità, un comparto fondamentale per l'economia del Paese.