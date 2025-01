Sberla raddoppia: nuova apertura a Milano per lo smash burger di qualità

Dopo il grande successo del primo locale nel quartiere Isola di Milano, Sberla Smash Burger continua la sua espansione e inaugura una seconda sede in città in via Festa del Perdono. L'appuntamento con il nuovo spazio dedicato agli appassionati di hamburger è fissato per mercoledì 5 febbraio alle ore 18.30, con un evento esclusivo che vedrà la partecipazione di ospiti d'eccezione, gadget e beverage in omaggio. Un'ulteriore conferma della crescita del format firmato Cocciuto, che già guarda avanti con l'apertura di altri due punti vendita in corso Magenta e via Vigevano nel prossimo futuro.

Sberla Smash Burger raddoppia a Milano: nuova apertura in via Festa del Perdono

Sberla Smash Burger punta qualità ed eccellenza delle materie prime

Lontano dall'essere una semplice hamburgeria, Sberla eccelle per la qualità delle sue proposte, puntando tutto sull'eccellenza delle materie prime e su un'esperienza gastronomica autentica. Il bun, importato direttamente dagli Stati Uniti, è lo stesso utilizzato dalle più celebri catene di burger a livello internazionale, mentre la carne è selezionata con criteri rigorosi: solo manzo 100% puro, senza miscele o compromessi, per esaltare al massimo il sapore inconfondibile dello smash burger. Una scelta che riflette l'impegno del brand nel proporre un prodotto di alta qualità, capace di conquistare i palati più esigenti e di trasmettere la vera essenza dello street food americano.

Per festeggiare la nuova apertura, Sberla ha in serbo un evento speciale, pensato per coinvolgere il pubblico e regalare un'esperienza unica. A rendere l'atmosfera ancora più dinamica e coinvolgente ci penseranno i partner ufficiali Ceres, Redbull e Coca-Cola, che offriranno bevande in omaggio ai primi ospiti. La serata sarà scandita da un esclusivo dj set, a cui si aggiungerà la presenza del celebre influencer Riccardo Dose, pronto a condividere l'evento con la sua community e a raccontare l'esperienza Sberla in tempo reale. A rendere il tutto ancora più imperdibile saranno anche Alessio Ferrantino e Giada Lanzotti di Milano da Scrocco, pronti ad animare la serata con la loro inconfondibile ironia. Inoltre, i più fortunati potranno ricevere in regalo un Apple Airtag e, naturalmente, gli iconici smash burger.