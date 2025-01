Niente trolley, zero stress: scopri la moda del "volare nudi"

Immaginate la scena: siete in aeroporto, pronti per il check-in. Intorno a voi, passeggeri stressati alle prese con bagagli strapieni, trolley che si ribellano alla zip e quel maledetto limite di peso che sembra sempre troppo basso. E poi ci siete voi, sorridenti, leggeri come una piuma, con addosso solo il vostro outfit del giorno e niente più. Sì, perché siete flying naked, ovvero praticanti dell’ultima tendenza di viaggio: viaggiare “nudi”. No, non nudi nel senso che state immaginando (tranquilli, nessuno vi farà salire in aereo senza pantaloni). “Volare nudi” significa imbarcarsi con il minimo indispensabile: zero bagagli, solo voi, i vostri documenti, il telefono e qualche spicciolo. L’hashtag #flynaked ha spiccato il volo sui social e, tra sorrisi ironici e sguardi di curiosità, si è trasformato in una vera filosofia di vita.

Il segreto per viaggiare senza bagagli? La rivoluzione del volare nudi

Valigie in aereo? No, grazie

Viaggiare nudi è la risposta a quella parte di noi che, davanti a una valigia vuota, si trasforma in un accumulatore seriale di "indispensabili". “E se piove? E se mi invitano a un gala? E se scopro che non posso vivere senza quel maglioncino beige che non metto mai?” La soluzione? Non portare niente.

Non solo è un atto di ribellione verso le tariffe delle compagnie aeree che ormai fanno pagare persino l’aria del bagaglio a mano, ma è anche una liberazione mentale. Senza bagagli da trascinare o aspettare sul nastro, ogni viaggio diventa un’esperienza zen.

Ma è davvero possibile viaggiare "nudi" in aereo?

Beh, dipende. Se il vostro viaggio è breve, la faccenda è abbastanza semplice: indossate qualcosa di comodo, lavate i vestiti la sera, et voilà, siete pronti per un nuovo giorno. Per viaggi più lunghi, però, il gioco si fa duro.

C’è chi giura di aver trascorso tre settimane con lo stesso outfit, lavandolo ogni sera (non proprio l’ideale per chi ama sfoggiare look da Instagram). Altri si affidano al vecchio trucco di acquistare vestiti sul posto e buttarli prima di ripartire, ma questo rischia di essere uno spreco tanto economico quanto ambientale.

E c’è anche chi, con la stessa filosofia di leggerezza, spedisce pacchi pieni di vestiti direttamente alla destinazione. Geniale, no? Sì, peccato per i costi di spedizione che potrebbero svuotare il portafoglio più velocemente di un cocktail al duty-free.

Vantaggi e sfide del “volare nudi”

I punti a favore sono chiari: niente bagagli persi, zero stress, risparmio sulle tariffe e l’indubbio fascino di sentirsi un minimalista estremo. Inoltre, il tempo che risparmierete in aeroporto potrebbe essere reinvestito in qualcosa di più utile, come assaggiare tutti i cioccolatini della lounge o sfogliare riviste che mai avreste comprato.

D’altro canto, non è uno stile di viaggio per tutti. Chi non riesce a separarsi dai propri comfort (il pigiama preferito, la crema viso o quel libro che si è promesso di leggere dal 2017) potrebbe trovare la cosa più stressante che liberatoria.

Viaggi leggeri (anzi, leggerissimi): scopri la filosofia di Flying Naked

A chi è adatto "volare nudi"?

“Viaggiare nudi” è perfetto per chi punta al risparmio e all’essenziale, per i temerari che vedono ogni viaggio come un’avventura più che come una sfilata di moda. Non siete sicuri di farcela? Provate con un weekend: lasciate a casa tutto tranne voi stessi e scoprite quanto less is more (spoiler: il vero trucco è trovare un amico con una valigia gigante disposto a condividere).

Quindi, siete pronti a salire a bordo di questa tendenza? Se la risposta è sì, buon viaggio… nudi! Ah, e ricordatevi di lavare bene i vestiti. Nessuno vuole essere ricordato come "quello che puzzava a 10mila metri di altezza".