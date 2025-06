Dalla pasticceria alle bevande funzionali, le tendenze protagoniste dell'estate

In questo numero, uno spazio speciale è dedicato alla pasticceria estiva, presente in copertina, con tante proposte che seguono le linee guida di stagionalità, territorio e salute. Un approfondimento è dedicato anche all'uso del caffè nei dolci estivi, un trend che unisce la freschezza delle preparazioni alla forza aromatica del caffè. I maestri pasticceri di AMPI e APEI propongono dessert raffinati, gelati, mousse e semifreddi, capaci di esaltare le note tostate e intense del caffè con abbinamenti inediti e tecniche di alta pasticceria. Un’occasione per esplorare come l’ingrediente simbolo dell’Italia si trasformi in protagonista dolce dell’estate.

Bevande funzionali: benessere, prestazioni e mercato in crescita

Il boom delle bevande funzionali è analizzato da una duplice prospettiva: da un lato l’aspetto salutistico legato a ingredienti attivi, probiotici e vitamine, dall’altro il business emergente che vede sempre più aziende investire in questo segmento. L’approfondimento si completa con i consigli dei nutrizionisti, che spiegano come scegliere prodotti realmente efficaci per supportare il benessere quotidiano e le performance fisiche.

Grana Padano e riso Carnaroli, due vere eccellenze

Spazio questo mese anche a due grandi eccellenze gastronomiche italiane: Grana Padano si fa ambasciatore del gusto italiano anche nel mondo dello sport: in vista delle Olimpiadi, il celebre formaggio DOP promuove una cucina che coniuga valori nutrizionali e cultura gastronomica, mostrando come un alimento iconico possa rappresentare il Made in Italy a livello internazionale. Il riso Carnaroli, invece, compie 80 anni e viene celebrato con uno speciale approfondimento sulla sua storia, l’origine nelle risaie lombarde e piemontesi, e il ruolo centrale nella cucina italiana. La narrazione si intreccia con eventi e iniziative celebrative promosse da aziende e consorzi.

Olio EVO: la Puglia guida la produzione nazionale

Il nostro viaggio tra le meraviglie d'Italia passa anche dalla Puglia, che si conferma leader nella produzione dell’olio extravergine di oliva con oltre il 50% della produzione italiana. Il reportage analizza i numeri, i protagonisti e le cultivar autoctone che rendono questa regione un punto di riferimento per qualità e quantità.

Vecchio Amaro del Capo: la tradizione che conquista i giovani

Un focus speciale sull’amaro più amato dagli italiani, il Vecchio Amaro del Capo. Il suo successo, soprattutto tra le nuove generazioni, è legato alla modalità di consumo “ghiacciato” e alla sapiente miscela di erbe e spezie calabresi. Un prodotto che riesce a coniugare storicità e contemporaneità, mantenendo una forte identità, che è perfetto per le serate estive.

Vitigni piemontesi, le proposte di Cuvage e Asti Docg

Come ogni mese grande spazio al vino e in particolare al Piemonte. L’azienda Cuvage interpreta il Metodo Classico con vitigni nobili del Piemonte come Nebbiolo, Moscato e Chardonnay, mentre l'Asti DOCG si distingue per vini aromatici, a basso tenore alcolico, perfetti per i mesi caldi. L’articolo ne evidenzia la versatilità in cucina, l’appeal tra i giovani e l’impegno dei produttori nel rilancio della denominazione attraverso comunicazione e sostenibilità. Infine, focus sul contributo che Cavicchioli ha portato al Lambrusco.

Casa Vissani: un ristorante fuori dalle mode

Proponiamo anche una panoramica nel mondo della ristorazione: Casa Vissani offre un modello in controtendenza, dove l’esperienza del cliente è centrale e lo chef si mette al servizio delle emozioni altrui. Un approfondimento sulla visione di un’icona del fine dining italiano che preferisce l’ascolto alla spettacolarizzazione.

Ercole Olivario e Brodetto Fest 2025: tutti i vincitori

L'inizio dell'estate porta come ogni anno due importantissime iniziative a livello nazionale. Il Premio Ercole Olivario rappresenta uno dei riconoscimenti più ambiti per l’olio extravergine di qualità. Il Brodetto Fest 2025, nelle Marche, premia nuovamente Giuseppe Bizioli e il suo Ciuppin Ligure, piatto simbolo della tradizione marinara rivisitata con eleganza. Un evento che celebra le zuppe di pesce regionali, la convivialità e la cultura gastronomica italiana.

L’arte bianca tra territorio e imprenditoria

Infine, la panificazione artigianale è al centro di una riflessione sul ruolo del panificatore come imprenditore e custode del sapere locale. Nel nostro approfondimento esploriamo le nuove tendenze, la riscoperta dei grani antichi e l’evoluzione dell’arte bianca in chiave moderna, senza perdere il legame con il territorio.