Dalle vette delle Dolomiti passando per i profumi di Sicilia e Sardegna con CHECK-IN

Il nuovo numero di CHECK-IN è un invito a esplorare luoghi e esperienze che celebrano la bellezza del territorio, la cultura e il gusto. Dall’autunno che colora le Dolomiti alla cucina stellata di Roma, fino ai panorami incontaminati della Sardegna, ogni tappa diventa un racconto da vivere con tutti i sensi.

Si parte dalle Dolomiti dell’Alta Badia, dove “Munts dl altonn - Dalla valle alle vette” animerà il territorio dal 14 settembre al 5 ottobre con escursioni, degustazioni e yoga tra i colori dell’autunno. Dal foliage ai trekking panoramici, ogni esperienza permette di connettersi con la natura e riscoprire il silenzio e la maestosità delle montagne, preparandosi a una stagione di esperienze autentiche e rigeneranti.

Dal gusto al soggiorno: il Grand Hotel Fasano, ex residenza reale affacciata sul lago, offre lusso discreto, spa e cucina stellata. Qui, come nelle Dolomiti o a Taormina, l’ospitalità italiana diventa esperienza completa, dove il benessere e la sostenibilità si incontrano in un contesto esclusivo e senza tempo

Scendendo verso sud, la storia si fa dolce al ristorante Aroma del Palazzo Manfredi, dove il Colosseo diventa dessert. La pastry chef Irene Tolomei reinventa la torta ricotta e visciole, trasformando un simbolo di Roma in un’esperienza gastronomica che unisce tecnica, creatività e memoria storica.

La Sicilia orientale apre scenari di storia e mito. Da Catania, tra barocco e mercati autentici, alle Gurne dell’Alcantara, fino al Teatro Antico di Taormina, ogni tappa combina cultura, natura e tradizioni. Come le Dolomiti, anche questa terra invita a immergersi nei luoghi e nei sapori, ma con il calore del Mediterraneo a fare da sfondo.

A La Ciminea, nel resort Stazzo Lu Ciaccaru ad Arzachena, lo chef Gabriele Natali sorprende con erbe selvatiche e piatti della memoria, mentre a PedrAmare, tra Alghero e Bosa, la cucina di territorio si accompagna a panorami stupendi sul Capo Caccia. Qui, natura, gusto e panorama si fondono in esperienze autentiche che chiudono il viaggio in una nota di pura armonia.

Proseguendo il viaggio oltre i confini italiani, il nord di Gran Canaria sorprende con borghi storici, distillerie di rum e piantagioni di banane Igp. Tra natura rigogliosa e sapori autentici, l’isola rivela un ritmo lento, lontano dai resort, dove la scoperta del territorio diventa un’esperienza sensoriale completa.

Dal foliage autunnale delle Dolomiti alle isole Canarie, dalla Sicilia orientale alle tavole stellate di Roma, fino ai panorami incontaminati della Sardegna, il nuovo numero di CHECK-IN racconta un mondo di viaggi e scoperte che mescola natura, cultura e gusto, offrendo spunti per esperienze da vivere con curiosità e lentezza.