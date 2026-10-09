Ho iniziato a contarli quasi per gioco, guardando il contenuto del mio frigorifero: yogurt, kefir, un pezzo di Parmigiano che non manca mai, e il pane che prendo dalla panetteria che lavora con pasta madre. Sono anni che scrivo di cucina e mi occupo di cibo, eppure solo di recente mi sono fermato a chiedermi cosa facciano davvero questi alimenti una volta che attraversano lo stomaco, e dove finisce il loro effetto.

La fermentazione è uno dei processi più antichi di conservazione e trasformazione del cibo. I batteri, e in certi casi i lieviti, scompongono gli zuccheri producendo acidi organici come l'acido lattico, e in molti prodotti rimangono vivi fino al momento del consumo. È questa presenza di microrganismi attivi a rendere certi alimenti interessanti per il microbiota intestinale, quell'ecosistema complesso che influenza digestione, immunità e molto altro.

Lo yogurt contiene colture vive di Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus, che migliorano la digestione del lattosio e hanno un effetto documentato sul benessere intestinale. Il kefir, ancora poco presente nelle cucine italiane ma in crescita, offre una varietà di ceppi ancora più ampia. Sui formaggi il discorso si fa più sfumato: i freschi non pastorizzati possono contenere colture attive, mentre i grandi stagionati come il Parmigiano subiscono trasformazioni che riducono significativamente la presenza di batteri vivi nel prodotto finale.

Il pane di pasta madre, contrariamente a un malinteso diffuso, non apporta probiotici vivi perché la cottura li elimina. Quello che lascia sono fibre e composti prebiotici che nutrono i batteri già presenti nell'intestino: un effetto indiretto, ma ugualmente utile.