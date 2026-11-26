CASINA VALADIER
A Roma un omaggio a Gioacchino Rossini e alla cultura gastronomica delle Marche
Alla Casina Valadier, il format itinerante ideato da Linfa ha abbinato arie d'opera e interpretazioni teatrali a una degustazione di specialità regionali, valorizzando il legame fra arte, impresa e territorio
Grande successo a Roma, nella Sala degli Specchi della Casina Valadier, del “Pastiche rossiniano”, un evento itinerante che unisce la musica del grande compositore pesarese gourmet Gioacchino Rossini al bel canto e al teatro, con tutto il gusto del patrimonio agroalimentare delle Marche. Il format, già presentato in altre città, rappresenta la sinergia tra arte e impresa nell'ambito di un'efficace strategia di branding territoriale. A metterlo a punto è stata Linfa, l'Azienda speciale della Camera di Commercio della regione, in collaborazione con alcune imprese locali del food & beverage.
Il Pastiche rossiniano, tra musica, teatro e gastronomia
Tra arie d’opera e testi teatrali, il pastiche (da pastis o, in italiano, pasticcio, genere che mescola insieme linguaggi artistici diversi) ha proposto letture dedicate all'autore del Barbiere di Siviglia e alla sua passione per la tavola. È stato un percorso musicale e teatrale attraverso canti, letture e interpretazioni con il soprano Valentina Corradetti, il basso Gaetano Merone, il pianista Massimiliano Caporale e l’attore Leone Di Gaetano della compagnia O'Scenici. La tavola è diventata così palcoscenico e il pubblico è stato invitato a sedervi.
Il giornalista e critico enogastronomico Leonardo Romanelli ha raccontato i piatti e i prodotti marchigiani serviti agli ospiti della serata, come il mini-hamburger di galantina, i salumi come il ciauscolo e i fritti, tra cui le olive all'ascolana, anche in versione tartufata, e i cremini dolci. Immancabile il filetto alla Rossini. La ricetta francese prevede filetto di manzo scottato, foie gras, tartufo nero e salsa demi-glace o Madeira, ma in questo caso, in omaggio alla Capitale, è stato guarnito con un carciofo alla romana. Conclusione dolce con meringato al torroncino e scaglie di cioccolato amaro e affogato Barbajada, il caffè amato da Rossini, realizzati con il contributo di Kali Natural Food e della gelateria romana Crema Alta. In abbinamento sono stati serviti vini regionali, eccellenze sempre più apprezzate sui mercati, come ha detto Lucio Pompili, chef e ora anche produttore.
Conclusione dolce con meringato al torroncino e scaglie di cioccolato amaro e affogato Barbajada, il caffè amato da Rossini, realizzati con il contributo di Kali Natural Food e della gelateria romana Crema Alta. In abbinamento sono stati serviti vini regionali, eccellenze sempre più apprezzate sui mercati, come ha detto Lucio Pompili, chef e ora anche produttore.
Gioacchino Rossini e la passione per la cucina
Tra brindisi, arie celebri, gag e profumi di cucina, il tema si è ampliato: dal compositore alle parole di Rabelais, fino ai versi dei poeti dell'antica Grecia che celebravano il vino, l'amore e la convivialità. Del resto, citando Rossini, «mangiare e amare, cantare e digerire sono gli atti della stessa irresistibile opera buffa che è la vita». Gioacchino Rossini (1792-1868) amava la cucina e il piacere di riunire le persone intorno a una tavola. Viaggiava molto attraverso l'Europa, anche per scoprire pietanze e sapori, e in Francia fu a lungo in contatto con grandi chef, tra cui, a Parigi, Marie-Antoine Carême, famoso per i raffinati banchetti e maestro pasticcere. Dalle sue esperienze nascono piatti diventati internazionali come “I maccheroni alla Rossini”, “Le uova alla Rossini”, “Il Rossini Cocktail” e la pizza Rossini, una margherita con uova sode e maionese.
La promozione del patrimonio enogastronomico delle Marche
Ha concluso il pastiche romano una conversazione sul rapporto tra prodotti, ristorazione e territorio tra Leonardo Romanelli, Laura Melloni di Linfa Marche, Elisabetta Paviglianiti della torrefazione Kali Natural Food e Lucio Pompili, chef marchigiano oggi anche produttore vitivinicolo. Per Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche, il “Pastiche Rossiniano” si conferma uno strumento di promozione territoriale ad alto valore aggiunto, pensato per rafforzare l’immagine delle Marche come destinazione premium nel panorama enogastronomico nazionale, attraverso un racconto relazionale, culturale e sensoriale. L'impegno proseguirà a dicembre, ad Ancona, con la Winter Edition di “Autoctoni Gourmet”.