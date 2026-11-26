Grande successo a Roma, nella Sala degli Specchi della Casina Valadier, del “Pastiche rossiniano”, un evento itinerante che unisce la musica del grande compositore pesarese gourmet Gioacchino Rossini al bel canto e al teatro, con tutto il gusto del patrimonio agroalimentare delle Marche. Il format, già presentato in altre città, rappresenta la sinergia tra arte e impresa nell'ambito di un'efficace strategia di branding territoriale. A metterlo a punto è stata Linfa, l'Azienda speciale della Camera di Commercio della regione, in collaborazione con alcune imprese locali del food & beverage.

L'ingresso di Casina Valadier a Roma

Il Pastiche rossiniano, tra musica, teatro e gastronomia

Tra arie d’opera e testi teatrali, il pastiche (da pastis o, in italiano, pasticcio, genere che mescola insieme linguaggi artistici diversi) ha proposto letture dedicate all'autore del Barbiere di Siviglia e alla sua passione per la tavola. È stato un percorso musicale e teatrale attraverso canti, letture e interpretazioni con il soprano Valentina Corradetti, il basso Gaetano Merone, il pianista Massimiliano Caporale e l’attore Leone Di Gaetano della compagnia O'Scenici. La tavola è diventata così palcoscenico e il pubblico è stato invitato a sedervi.

Il soprano Valentina Corradetti e il basso Gaetano Merone

Il giornalista e critico enogastronomico Leonardo Romanelli ha raccontato i piatti e i prodotti marchigiani serviti agli ospiti della serata, come il mini-hamburger di galantina, i salumi come il ciauscolo e i fritti, tra cui le olive all'ascolana, anche in versione tartufata, e i cremini dolci. Immancabile il filetto alla Rossini. La ricetta francese prevede filetto di manzo scottato, foie gras, tartufo nero e salsa demi-glace o Madeira, ma in questo caso, in omaggio alla Capitale, è stato guarnito con un carciofo alla romana. Conclusione dolce con meringato al torroncino e scaglie di cioccolato amaro e affogato Barbajada, il caffè amato da Rossini, realizzati con il contributo di Kali Natural Food e della gelateria romana Crema Alta. In abbinamento sono stati serviti vini regionali, eccellenze sempre più apprezzate sui mercati, come ha detto Lucio Pompili, chef e ora anche produttore.

Le olive ascolane Ciauscolo e salame Panini con porchetta e prodotti marchigiani Il Filetto alla Rossini I calici con alcuni vini marchigiani ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Le olive ascolane Ciauscolo e salame Panini con porchetta e prodotti marchigiani Il Filetto alla Rossini I calici con alcuni vini marchigiani

Conclusione dolce con meringato al torroncino e scaglie di cioccolato amaro e affogato Barbajada, il caffè amato da Rossini, realizzati con il contributo di Kali Natural Food e della gelateria romana Crema Alta. In abbinamento sono stati serviti vini regionali, eccellenze sempre più apprezzate sui mercati, come ha detto Lucio Pompili, chef e ora anche produttore.

Gioacchino Rossini e la passione per la cucina

Tra brindisi, arie celebri, gag e profumi di cucina, il tema si è ampliato: dal compositore alle parole di Rabelais, fino ai versi dei poeti dell'antica Grecia che celebravano il vino, l'amore e la convivialità. Del resto, citando Rossini, «mangiare e amare, cantare e digerire sono gli atti della stessa irresistibile opera buffa che è la vita». Gioacchino Rossini (1792-1868) amava la cucina e il piacere di riunire le persone intorno a una tavola. Viaggiava molto attraverso l'Europa, anche per scoprire pietanze e sapori, e in Francia fu a lungo in contatto con grandi chef, tra cui, a Parigi, Marie-Antoine Carême, famoso per i raffinati banchetti e maestro pasticcere. Dalle sue esperienze nascono piatti diventati internazionali come “I maccheroni alla Rossini”, “Le uova alla Rossini”, “Il Rossini Cocktail” e la pizza Rossini, una margherita con uova sode e maionese.

Un ritratto di Gioacchino Rossini

La promozione del patrimonio enogastronomico delle Marche