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Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 29 giugno 2026  | aggiornato alle 16:10 | 120052 articoli pubblicati

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al W Hotel

Tra Italia e Spagna: il viaggio gastronomico firmato da Ciccio Sultano e López-Aliagain

Al W Hotel Roma una cena evento che ha unito Sicilia e Barcellona attraverso cucina e mixology. I due celebri chef del gruppo Marriott hanno interpretato il Mediterraneo tra contaminazioni, tecnica e convivialità

di Mariella Morosi
 
29 giugno 2026 | 13:35

Tra Italia e Spagna: il viaggio gastronomico firmato da Ciccio Sultano e López-Aliagain

Al W Hotel Roma una cena evento che ha unito Sicilia e Barcellona attraverso cucina e mixology. I due celebri chef del gruppo Marriott hanno interpretato il Mediterraneo tra contaminazioni, tecnica e convivialità

di Mariella Morosi
29 giugno 2026 | 13:35
 

Indice

Per tre giorni il W Hotel, elegante struttura 5 stelle di Via Liguria del W Hotels Worldwide di Marriott International, ha proposto agli ospiti un incontro tra due culture mediterranee, l'italiana e la catalana, con due chef dello stesso gruppo alberghiero, il suo chef siciliano Ciccio Sultano e Rafael López-Aliaga del Fire di Barcellona. È stata un'edizione esclusiva di Taste of W Connectors Dinner, progetto mirato a una narrazione gastronomica conviviale nei vari spazi della struttura, dal ristorante Giano al Cortile Clandestino fino alla terrazza panoramica con piscina, l'Otto Rooftop Bar, dove c'è anche una pizzeria. Tutti luoghi molto frequentati per socializzare e connettersi con la città.

Tra Italia e Spagna: il viaggio gastronomico firmato da Ciccio Sultano e López-Aliagain

Il ristorante Giano del W Hotel di Roma

Chef, mixology e cucina mediterranea: il dialogo tra Sicilia e Barcellona

Ciccio Sultano, del Duomo di Ragusa Ibla, due stelle Michelin, firma la carta di Giano con ricette che ogni giorno vengono interpretate dal resident chef Giacomo Vinci. Con il collega di Barcellona ha proposto un intero percorso gastronomico con al centro le rispettive identità. Collaborazione anche tra i bartender: Jacopo Scaperrotta del Bar Noxe di Barcellona con Lorenzo D'Agostino del W Rome. Ne è nato un cocktail, l'Ispanico, una sorta di Americano rivisitato, fresco e intenso, tra amaro, vermouth e note speziate.

Tra Italia e Spagna: il viaggio gastronomico firmato da Ciccio Sultano e López-Aliagain

Giacomo Vinci, Ciccio Sultano e Rafael López-Aliaga

Tutti i piatti hanno offerto un'interpretazione contemporanea perché gli chef hanno puntato a una proposta di immediata percezione legata alla materia prima di comune origine mediterranea, di terra e di mare. Nella combinazione equilibrata degli ingredienti hanno unito visioni in cui la gastronomia diventa atto di traduzione culturale.

Tra Italia e Spagna: il viaggio gastronomico firmato da Ciccio Sultano e López-Aliagain

Il canapè proposto da López-Aliaga: Tartare de vaca y tuetano (midollo) e il Jamón ibérico con asparagi, aglio e crema di mandorla

Era già stato espresso nei canapé che hanno accompagnato l'aperitivo, come la Tartare de vaca y tuetano (midollo) e il Jamón ibérico con asparagi, aglio e crema di mandorla di López-Aliaga. Ciccio Sultano ha invece proposto i Cannoli di ricotta e gamberi di Mazara del Vallo e i tacos di lattuga e di tonno rosso di Sicilia.

Cucina contemporanea e materia prima tra tecnica e contaminazione

A seguire, tra luci, addobbi floreali e musica live nel Giardino Clandestino, il cortile del W Rome, è stata servita la cena, con prodotti in gran parte presenti nei rispettivi territori affacciati sul mare, «simili ma non uguali», come ha precisato Sultano. Lo start è andato all'ospite con Scarola grigliata, radicchio e acciughe del Cantabrico e col Meloso carabinero, il gambero rosso atlantico con aglio e zafferano.

Tra Italia e Spagna: il viaggio gastronomico firmato da Ciccio Sultano e López-Aliagain

Meloso carabinero, il gambero rosso atlantico con aglio e zafferano, di Rafael López-Aliaga

Sultano si è espresso invece con lo Spaghettone alla griglia con anguilla, polpo, estrazione di cipolla e polvere di alloro, e Agnello laccato con piselli e pesto di pinoli di Aleppo. Non cucina nostalgica, sostiene, ma pensata per rappresentare una sintesi storica delle culture dei popoli sbarcati in Sicilia, dai Fenici ai Normanni, dai Romani agli Spagnoli fino alla cucina dei monsù del Regno delle Due Sicilie.

Tra Italia e Spagna: il viaggio gastronomico firmato da Ciccio Sultano e López-Aliagain

Agnello laccato con piselli e pesto di pinoli di Aleppo di Ciccio Sultano

Piatto simbolo è il suo dessert Olio, grano e sale: un crumble salato con olio, cioccolato bianco, gelato al caramello, olio e finocchietto selvatico. Le ricette sono state successivamente replicate in una master class riservata agli ospiti dell'hotel che in menu possono sempre trovare le sue ricette più richieste, come la Pasta alla Norma su crema di melanzane affumicate e i paccheri rigati, semplice miscela di acqua e farina di grano antico siciliano Russello, fatti con una trafila disegnata dallo chef. Il concetto di una cucina diretta e istintiva lo ha avvicinato a quello di Rafael López-Aliaga. Cresciuto a Lima e formato alla scuola di Juan Mari Arzak a San Sebastián, fonde al Fire energia latino-americana e tecnica europea.

Tra Italia e Spagna: il viaggio gastronomico firmato da Ciccio Sultano e López-Aliagain

Olio, grano e sale, dessert simbolo di Ciccio Sultano

Ad accompagnare le portate sono stati grandi vini, selezionati dall'Head Sommelier Christian D'Antoni, dallo Champagne Jean Vesselle Oeil De Perdrix al Barolo Bussia di Giacomo Fenocchio 2021 fino al Marsala Vigna La Miccia Marco De Bartoli. L'incontro è stato coordinato dal director Food & Beverage Nico Napolitano e dal suo staff.

W Hotel Roma e hospitality experience: design, ospitalità e nuova generazione di viaggiatori

L'hotel W si sviluppa su due palazzi adiacenti del XIX secolo. Progettato da Meyer Davis e con arredo colorato ed eclettico, vuole ampliare il concetto di ospitalità di alto livello, non solo soggiorno ma esperienza urbana. Ha 148 camere, 15 suite e molti spazi comuni, oltre a una attrezzata spa.

Tra Italia e Spagna: il viaggio gastronomico firmato da Ciccio Sultano e López-Aliagain

La lounge del W Hotel di Roma

Con oltre 66 hotel e residenze tra Stati Uniti, Europa, Medio Oriente e Asia Pacifico, il brand si rivolge a una nuova generazione di viaggiatori - i Connectors - individui curiosi, carismatici e culturalmente connessi per i quali il lusso è espressione personale, non status symbol.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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