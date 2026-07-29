AFFARI FRANCESI
I grandi gruppi puntano sulle botteghe gourmet: a Parigi tocca a Maison Plisson
Il colosso francese Groupe Bertrand rileva Maison Plisson, format parigino che unisce bottega gourmet, prodotti artigianali e ristorazione. Un'insegna costruita proprio su territorio, produttori e identità
Non soltanto catene, fast casual e grandi ristoranti. La concentrazione nella ristorazione europea comincia a interessare anche format gastronomici nati attorno ad artigianalità, territorio e selezione dei produttori. A Parigi uno dei maggiori gruppi francesi del settore, Groupe Bertrand Restauration, ha rilevato Maison Plisson, insegna che in poco più di dieci anni ha costruito la propria identità mescolando bottega alimentare, gastronomia e ristorazione.
L'acquisizione è stata annunciata dal gruppo il 29 luglio. I termini economici dell'operazione non sono stati comunicati. Il peso della notizia sta soprattutto nelle dimensioni dei due protagonisti. Da una parte una realtà parigina costruita sull'immagine della bottega gourmet indipendente; dall'altra un gruppo che conta oltre 1.280 ristoranti, hotel e attività retail nel mondo.
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Maison Plisson, la bottega diventata ristorante
Fondata nel 2014 da Delphine Plisson nel III arrondissement di Parigi, Maison Plisson nasce con un'idea semplice ma ambiziosa: riunire in uno stesso luogo una selezione di prodotti capaci di rappresentare terroir e savoir-faire artigianale francese, consentendo al cliente sia di acquistarli sia di mangiarli. Nella sede del Marais convivono così oltre 4mila prodotti di épicerie fine, mercato, gastronomia-traiteur e un ristorante di circa 60 posti.
Non quindi un negozio con qualche tavolo e neppure un ristorante con uno scaffale di prodotti: vendita e somministrazione sono parti dello stesso format. A questo si aggiunge Petit Plisson, nel Jardin des Tuileries, con una terrazza da 240 posti. È proprio questa contaminazione tra retail e ristorazione ad avere anticipato una tendenza diventata sempre più evidente negli ultimi anni: il confine tra comprare un prodotto gastronomico e consumarlo sul posto si assottiglia, mentre il locale diventa anche vetrina dei produttori e il prodotto venduto porta a casa una parte dell'esperienza vissuta al ristorante.
Dall'altra parte un gruppo da oltre 1.280 attività
La scala cambia completamente con Groupe Bertrand. Fondato dall'imprenditore Olivier Bertrand, il gruppo opera nella ristorazione, nell'hotellerie e nel retail e dichiara oggi più di 1.280 attività nel mondo. Nel suo portafoglio convivono modelli molto diversi, dalla ristorazione in franchising alle brasserie, dagli hotel alle attività commerciali. È proprio questa capacità di lavorare contemporaneamente su format e segmenti differenti a rendere significativa l'acquisizione di Maison Plisson. Il grande gruppo non compra infatti soltanto punti vendita. Compra un'identità gastronomica già costruita, un rapporto con i produttori, una reputazione e un modello che combina ristorazione e vendita alimentare.
Quando l'artigianalità diventa interessante per l'industria
È questo il passaggio che rende l'operazione interessante anche fuori dalla Francia. Per anni la crescita dei grandi operatori della ristorazione è passata soprattutto attraverso catene facilmente replicabili, capaci di standardizzare menu, acquisti, procedure e servizio. Maison Plisson appartiene invece a un'altra categoria: il suo valore nasce proprio dalla selezione, dal racconto del prodotto, dall'origine francese e dall'immagine di una gastronomia lontana dalla standardizzazione. L'acquisizione mostra quindi che anche l'identità può diventare un asset industriale.
Per un grande gruppo, comprare un format già riconoscibile permette di entrare in segmenti nei quali costruire credibilità da zero richiederebbe anni. Per una realtà più piccola, l'ingresso in un gruppo può invece significare capitali, capacità di acquisto, organizzazione e possibilità di sviluppo difficili da ottenere autonomamente. Il punto delicato arriva subito dopo: crescere senza trasformare ciò che si è comprato proprio perché era diverso. Ed è forse questa la vera sfida dell'operazione parigina. Maison Plisson è diventata interessante per un colosso perché ha costruito un'identità forte attorno a prodotti, produttori e artigianalità. Groupe Bertrand dispone della struttura per farla crescere. Resta da vedere se riuscirà a darle scala senza toglierle quella personalità che le ha dato valore.