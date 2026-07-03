A Milano il turismo di lusso sostiene la ricerca sui tumori pediatrici

Benessere e accoglienza. Questo il terreno comune che vede impegnati Travel & Spa, rivista italiana di viaggi, wellness e lifestyle di lusso, Ada Associazione direttori d’albergo Lombardia e Fondazione Umberto Veronesi. «Oggi festeggiamo un’alleanza che ha il valore aggiunto dell’amicizia con l’obiettivo di consolidare strategie per lo sviluppo del turismo di livello, ma che non dimentica chi ha bisogno - ha sottolineato il direttore di Travel & Spa Paolo Sisti - Accoglienza è anche aiutare in modo concreto Fondazione Umberto Veronesi per la ricerca sui tumori pediatrici».

Daniela Veronesi, Chiara Segre, Paolo Sisti, Sara Abdel Masih, Michele Surgo

«Ada Lombardia - ha puntualizzato il delegato regionale Michele Surgo - è da tempo impegnata in quest’ambito. Il turismo crea accoglienza e con Travel & Spa abbiamo già realizzato progetti andati a buon fine. In questo, in particolare, mi piace evidenziare il concetto che vede le belle persone incontrarsi». Il fine, va ricordato, è decisamente di grande spessore.

Fondazione Veronesi, c'è bisogno di progetti importanti

Come ha ricordato Daniela Genovesi, Progetti corporate di Fondazione Veronesi, «la restituzione fa la differenza. Negli ultimi dieci anni la Fondazione si è focalizzata anche sull’oncologia pediatrica: 1000, 1500 bambini ogni anno che hanno bisogno di avere alle spalle progetti importanti. La ricerca è il loro futuro». Contando gli adolescenti, sono circa 2000 i giovani pazienti che devono affrontare tumori rari.

«La ricerca fa progressi ed è fondamentale - ha annotato Chiara Segre, responsabile della Supervisione scientifica della Fondazione Umberto Veronesi - Oggi possiamo calcolare una media del 70-80% di guarigione nell’ambito dei tumori pediatrici. Negli anni ’80 non era così. Di rilievo il progetto in corso che vede al centro il neuroblastoma del sistema nervoso periferico che colpisce bambini tra i 2 e i 10 anni: il 50% è ad alto rischio. La ricerca contribuisce a definire nuove opportunità terapeutiche in caso di recidive».

Un particolare di una suite di Maison Senato a Milano

Iniziative di rilievo per raccogliere fondi

Ed ecco allora, tra le iniziative per sostenere Fondazione Umberto Veronesi, il 24 novembre all’Hotel Excelsior Gallia di Milano l’edizione 2026 dei Travel & Spa Awards, i riconoscimenti dedicati all’eccellenza nell’ospitalità di lusso e nel wellness d’autore, e la serata finalizzata alla raccolta di fondi voluta dall’Associazione direttori d’albergo Lombardia il 3 dicembre a Palazzo Cusani, sempre a Milano. L’incontro che ha promosso questa unione virtuosa tra ospitalità e solidarietà si è svolto negli spazi esclusivi e riservati di Maison Senato, residenza che conta sei suite nel cuore nobile di Milano. «Aperti da un anno - ha spiegato il direttore generale Sara Abdel Masih - rappresentiamo un ibrido tra albergo e appartamenti di lusso. Una nicchia di riservatezza e attenzione impreziosita dal servizio alberghiero. Il lusso è saper curare le persone».