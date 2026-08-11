Il supermercato sfida i ristoranti: la nuova guerra si gioca fuori dalla sala

Siamo nelle settimane centrali delle ferie e per chi resta in città comincia la caccia ai ristoranti aperti. Ma siamo sicuri che questa sia l'unica ricerca valida? Sui social si moltiplicano infatti i consigli su gastronomie, piatti pronti e specialità acquistabili al supermercato, spesso con consegna a domicilio. La chiusura di molti locali durante l'estate rende questa alternativa ancora più attuale e potrebbe consolidare abitudini destinate a modificare il mercato.

Per decenni il principale concorrente di un ristorante è stato il ristorante accanto. Oggi non è più così. Dopo la crescita delle catene e del delivery, la competizione arriva da un settore che fino a pochi anni fa sembrava distante: la Grande distribuzione organizzata (Gdo).

La ristorazione scopre un nuovo concorrente: la Grande distribuzione organizzata

Supermercati premium, gastronomie sempre più curate, piatti pronti di fascia alta, meal kit e servizi di delivery gestiti direttamente dai retailer stanno conquistando una quota crescente dei consumi fuori casa.

La nuova battaglia per il pasto quotidiano

È una delle trasformazioni evidenziate dal Global Restaurant Report 2026 di FTI Consulting, secondo cui il confine tra retail e ristorazione continua ad assottigliarsi. Anche Circana osserva come i due mondi stiano progressivamente convergendo.

Il terreno sul quale si combatte questa sfida non è tanto la cena del sabato sera, quanto il vastissimo mercato del consumo quotidiano: la colazione prima del lavoro;

la pausa pranzo;

il pasto veloce dopo l'ufficio;

l'aperitivo;

la cena acquistata tornando a casa;

il pranzo consegnato insieme alla spesa.

Dalla colazione alla cena, la Gdo intercetta i consumi quotidiani

Sono occasioni meno spettacolari di un menu degustazione, ma enormemente più numerose. Ed è proprio qui che la distribuzione organizzata può sottrarre clienti alla ristorazione.

Quando una famiglia decide di non uscire, infatti, non sceglie necessariamente un altro ristorante. Sempre più spesso acquista una cena pronta, ordina dal supermercato oppure porta a casa preparazioni fresche dalla gastronomia. Per il consumatore cambia poco: cerca praticità, qualità e convenienza. Per il ristoratore cambia tutto.

Esselunga: dal carrello al tavolo con 131 Bar Atlantic

Il caso più evidente è quello di Esselunga, che ha trasformato Bar Atlantic in una vera rete di ristorazione. Nel 2026 è stato inaugurato il 131° locale.

L’esempio più evidente è Bar Atlantic, arrivato a 131 locali

Non è più il semplice bar vicino alle casse. Esselunga lo definisce un servizio di ristorazione completo, dalla colazione all'aperitivo, con primi, secondi, hamburger, insalate, panini, frutta e pasticceria.

Nei punti vendita più recenti sono arrivati anche i totem digitali per ordinare, una modalità che avvicina Bar Atlantic alle catene della ristorazione veloce.

Pubblicità

Coop porta il supermercato nel salotto della città

Anche Coop ha sviluppato modelli nei quali vendita e ristorazione convivono. Il caso più rappresentativo è Fiorfood, nella Galleria San Federico di Torino.

Coop ha sviluppato Fiorfood, modello ibrido tra supermercato e ristorazione

Qui il cliente può mangiare piatti preparati con prodotti presenti sugli scaffali e acquistare gli stessi ingredienti. È un modello ibrido nel quale il supermercato diventa anche ristorante.

Iper costruisce ristoranti aperti anche la sera

Ancora più esplicita è la strategia di Iper La grande i, che ha sviluppato diversi format come Ristò, Casa Portello, Casa Grandate, La Corte, Macelér, Musi Lunghi e Cascina Mumbel.

Un altro esempio è Ristò di Iper, con servizio al tavolo e menu completi

In molti punti vendita i ristoranti restano aperti anche la sera, con servizio al tavolo e menu completi. La Grande distribuzione dispone già della materia prima, della logistica, dei laboratori, dei parcheggi e di un flusso quotidiano di clienti. Deve soltanto convincerli a sedersi.

Eataly aveva intuito tutto prima

Eataly rappresenta il modello più evoluto di questa contaminazione. Fin dalla nascita ha unito mercato, ristorazione, didattica ed esperienza, cancellando la distinzione tra luogo dove si compra e luogo dove si mangia.

Eataly ha anticipato l’integrazione tra vendita, ristorazione ed esperienza

Pur non appartenendo alla grande distribuzione tradizionale, ha dimostrato prima di molti altri che vendita e ristorazione possono diventare un unico business.

La concorrenza più insidiosa è quella invisibile

Il fenomeno non riguarda soltanto i grandi format. La vera competizione arriva anche dalle migliaia di gastronomie presenti nei supermercati Conad, Coop, Carrefour, Despar, Pam, Bennet, Tigros e in molte altre insegne.

Una lasagna, un pollo arrosto o un'insalata vengono proposti al cliente mentre sta già facendo la spesa. Con il delivery, inoltre, i pasti arrivano insieme ad acqua, pane, vino e agli altri prodotti acquistati.

Il vantaggio della Gdo non è soltanto il prezzo

Ridurre tutto alla convenienza economica sarebbe un errore. Secondo FTI Consulting il retail parte con vantaggi strutturali importanti: volumi enormemente superiori, maggiore forza contrattuale con i fornitori, logistica già esistente e una clientela che entra quotidianamente nei punti vendita.

Ma il vero vantaggio è soprattutto la semplicità. Il consumatore non deve prenotare, organizzare l'uscita o attendere il servizio. Può scegliere all'ultimo momento, acquistare porzioni diverse per ogni componente della famiglia e consumare quando preferisce.

Il retail sfrutta scala, logistica e soprattutto maggiore semplicità d’acquisto

Inoltre il prodotto pronto sta cambiando immagine: sempre più ricette regionali, linee premium, proposte vegetali e collaborazioni con chef.

Il ristorante medio è quello più esposto

L'alta ristorazione vende un'esperienza difficilmente replicabile. Le grandi catene competono con organizzazione, tecnologia e promozioni. A rischiare maggiormente è ancora una volta il ristorante di fascia media.

La ristorazione media rischia di perdere terreno se resta poco distintiva

Se propone una cucina facilmente replicabile, un servizio anonimo e un prezzo sensibilmente superiore a quello della gastronomia del supermercato, il cliente può chiedersi perché dovrebbe spendere di più. È lo stesso fenomeno già osservato in Gran Bretagna, dove il mercato si sta polarizzando tra convenienza ed esperienza.

Il ristorante deve tornare a fare il ristorante

La risposta non può essere una guerra dei prezzi. Su quel terreno la ristorazione indipendente parte sconfitta. Deve invece difendere ciò che il supermercato non può mettere in una confezione: accoglienza, servizio, atmosfera, relazione, racconto e identità.

Ma attenzione a non trasformare "esperienza" in una parola passe-partout. Se il servizio è distratto, la sala è scomoda, il piatto è standardizzato e nessuno sa raccontarlo, l'esperienza non esiste. Rimane soltanto un prezzo più alto.

Grafico Datawrapper bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità di terze parti per visualizzarlo. Gestisci consenso Le armi della Gdo contro i ristoranti Formula Bisogno intercettato Gastronomia calda Pranzo o cena senza cucinare Piatti pronti premium Qualità percepita a prezzo accessibile Bar e risto-caffè Colazione pranzo e aperitivo Ristoranti interni Consumo sul posto anche serale Meal kit Cucina domestica semplificata Spesa online Pasti e prodotti consegnati insieme Programmi fedeltà Promozioni personalizzate e ritorno del cliente

Non vogliamo lanciare un allarme, ma invitare soprattutto i ristoratori di fascia media a rafforzare identità, accoglienza e progettualità, evitando di inseguire il fine dining e distinguendosi da ciò che una gastronomia può offrire a costi inferiori.