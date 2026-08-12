Una buona e una cattiva notizia dal Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera, con una osservazione di fondo: la cultura produce (comunque) ricchezza per le attività alberghiere e della ristorazione. Anzitutto, la buona notizia.

Un angolo del Vittoriale degli Italiani

Tener-a-mente porta oltre 27mila spettatori al Vittoriale

Durante il “Festival Tener-a-mente”, che si è appena concluso nella magnifica conca teatrale della casa di Gabriele D’Annunzio, si sono tenuti 15 concerti con star nazionali e internazionali, 11 dei quali sold-out. «Risultato? In questa vera e propria casa della musica - rimarca Viola Costa, direttrice del Festival - hanno staccato il biglietto oltre 27mila spettatori, provenienti da 108 province italiane e 54 Paesi esteri. Da giugno a luglio hanno lavorato 917 persone, sono state prenotate 275 camere nelle strutture ricettive del territorio e serviti 621 pasti caldi per artisti, tecnici e collaboratori e altri migliaia nelle trattorie, ristoranti, pizzerie e tavole calde sparse fra Gardone, Salò, Toscolano e Gargnano».

Il “Festival Tener-a-mente” ha richiamato al Vittoriale più di 27mila persone

Un successo che si ripete oramai da oltre un decennio, all’insegna della musica di altissima qualità. Ma non solo. «Sono state centinaia le camere prenotate anche nell’entroterra - ricorda a sua volta Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale - per non dire la restante resa economica per i bar e i negozi. Questo ulteriore contributo del Vittoriale all’economia di Gardone e di tutta la sponda bresciana del lago di Garda ci consola (in parte) dopo il disastro provocato dalla tempesta del 17 luglio».

La tempesta del 17 luglio e i danni al patrimonio

E qui siamo alla brutta notizia. Una bufera di acqua, vento e grandine ha colpito infatti la nave Puglia, spezzando il pennone, e la zona boschiva del laghetto delle Danze. «I danni - racconta il presidente - sono stati ingenti al patrimonio monumentale e boschivo per decine di migliaia di euro».

La tempesta ha provocato ingenti danni alla nave Puglia (e non solo)

«Servono, a conti fatti, oltre cinque milioni di euro per ripristinare tutta l’area e la suggestiva balconata sul lago. L’appello è anzitutto alle strutture alberghiere e commerciali a sostenere i lavori della Fondazione, che tanto fa per loro».

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L’appello di Guerri e la strada dell’Art Bonus

Ma non solo. Guerri ha lanciato anche la proposta dell’Art Bonus. «Il Vittoriale - ricorda - è patrimonio di tutti e oggi chiediamo a tutti di aiutarci a proteggerlo e restituirlo integro al futuro. Il mecenatismo è una forma concreta di partecipazione alla tutela della cultura che l’Art Bonus ci offre, con un importante sgravio fiscale per i donatori. Uno strumento importante per trasformare questa partecipazione in aiuto reale».

Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale