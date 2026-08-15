Etichetta: come distinguere la qualità del cibo grazie alle norme

Il viaggio di Italia a Tavola nella conoscenza del cibo e della corretta informazione al consumatore prosegue con un nuovo appuntamento. Dopo aver analizzato nel primo articolo come leggere l’etichetta per scegliere oltre la confezione e aver approfondito nella seconda tappa perché l’etichetta spiega cosa mangi, ma non come reagirà il tuo corpo, entriamo ora nel vivo della narrazione e della norma. Attraverso 10 atti - composti da episodi e quesiti tecnici - esploriamo il rapporto concreto tra legge, tutela alimentare e vita quotidiana.

Nota per la lettura Le “scene” Unesco che seguono possono essere lette singolarmente, come intermezzi narrativi, oppure tutte insieme, come frammenti di un’unica vicenda. I personaggi che ricorrono - il Tenente Riva, l’Ispettrice Setta e la PM Federica - non sono figure simboliche, ma portatori di uno sguardo: quello di chi la tutela alimentare la esercita sul campo.

Nota per la lettura Le “scene” Unesco che seguono possono essere lette singolarmente, come intermezzi narrativi, oppure tutte insieme, come frammenti di un’unica vicenda. I personaggi che ricorrono - il Tenente Riva, l’Ispettrice Setta e la PM Federica - non sono figure simboliche, ma portatori di uno sguardo: quello di chi la tutela alimentare la esercita sul campo.

Etichetta alimentare e trasparenza: la carta d’identità del cibo

Nel mercato rionale, tra cassette di legno e voci che si sovrappongono, una signora anziana si ferma davanti al banco dei pomodori. Li osserva, li tocca, poi chiede: «Giovanotto, ma questi… sono veri San Marzano?» Il fruttivendolo sorride, solleva appena la cassetta e risponde: «Signò, l’etichetta parla più di me.» Qualcuno ride, qualcun altro annuisce. Poco più in là, due persone ascoltano senza intervenire, come se quella risposta fosse già una deposizione informale. In Italia il mercato è teatro: il cibo va in scena, il pubblico giudica, e l’etichetta diventa… la battuta finale che prova a dire la verità.

Nel mercato rionale il cibo va in scena: l'etichetta rappresenta la garanzia che trasforma la promessa del venditore in una certezza trasparente per il consumatore

1. Che cos’è l’etichetta alimentare?

È la “carta d’identità” del prodotto: ti dice cosa stai comprando, cosa contiene e come usarlo in sicurezza. L’etichetta è regolata dal Reg. (Ue) 1169/2011 e deve riportare informazioni obbligatorie come denominazione, ingredienti, allergeni, quantità netta, data di scadenza/TMC, condizioni di conservazione, operatore responsabile, tabella nutrizionale e origine quando prevista. La sua funzione è garantire trasparenza e prevenire pratiche ingannevoli.

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Importanza della lettura delle etichette e tutela del consumatore

A tavola, la nonna assaggia un sugo pronto, resta in silenzio un attimo, poi scuote la testa: «Questo non l’ha fatto una mano italiana… si sente.» Il nipote prende il barattolo, legge ad alta voce: «Nonna, c’è scritto “aromi naturali” … ma non dice quali.» Lei sospira, appoggia il cucchiaio: «E allora vedi? L’etichetta parla, basta ascoltarla.» Per un istante nessuno mangia. Sul tavolo restano il piatto, il barattolo aperto e … una domanda che nessuno ha scritto.

eggere attentamente le indicazioni sulla confezione permette di svelare gli ingredienti nascosti e compiere scelte alimentari davvero consapevoli.

2. Perché è importante leggere l’etichetta?

Per scegliere meglio, evitare allergeni, capire la qualità e confrontare prodotti simili. La lettura dell’etichetta permette di valutare la composizione reale del prodotto, individuare ingredienti critici (zuccheri, grassi saturi, additivi), verificare la presenza di allergeni e controllare la conformità delle informazioni. È uno strumento di tutela del consumatore previsto dalla normativa Ue.

Denominazione di vendita e identità dei prodotti alimentari

In una trattoria tipica, tra tovaglie a quadri e bicchieri che tintinnano, il cameriere posa un piatto fumante sul tavolo. Un cliente lo guarda e chiede: «Che pasta è?» Il cameriere sorride, con un orgoglio quasi teatrale: «È pasta alla Norma, signore. Il nome racconta la storia del piatto.» Il cliente annuisce, soddisfatto. Il piatto arriva prima ancora della spiegazione, come se bastasse la denominazione a mettere ordine nel racconto. Anche il prodotto, come il piatto, comincia sempre dal nome. Poi viene il resto.

La denominazione di vendita è il nome legale del prodotto: definisce l'identità dell'alimento per evitare che il consumatore sia tratto in inganno

3. Che cosa significa “denominazione di vendita”?

È il nome ufficiale del prodotto, quello che lo identifica legalmente. La denominazione può essere legale (definita da norme specifiche), usuale (conosciuta dal consumatore) o descrittiva (necessaria quando le prime due non bastano). Serve a evitare che il consumatore sia tratto in inganno sulla natura del prodotto.

Lista ingredienti e prevenzione delle frodi alimentari

In televisione, una cucina luminosa. Una mamma apre la dispensa e sorride: «Per fare una buona pasta servono pochi ingredienti… ma buoni.» La voce narrante entra morbida: «E per sapere quali sono, leggi la lista ingredienti.» Qualche decennio dopo, lo slogan suona ancora familiare, ma il pubblico è cambiato. C’è chi ricorda quando bastava fidarsi, e chi sa che, da allora, le frodi hanno solo cambiato linguaggio: una volta il metanolo, oggi zuccheri aggiunti per alzare la gradazione, sempre nascosti dietro una formula lecita. La lista resta lì. Non racconta tutto, ma non mente mai sul punto in cui inizia.

L'elenco degli ingredienti in ordine decrescente di peso rappresenta il primo baluardo normativo contro le frodi e le formulazioni ingannevoli

4. Che cosa indica la lista ingredienti?

Tutti gli ingredienti devono essere indicati in etichetta, elencati in ordine dalla quantità maggiore a quella minore. L’elenco ingredienti deve rispettare l'ordine decrescente di peso al momento dell’uso. Sono previste regole specifiche per additivi, allergeni, ingredienti composti e per l’indicazione percentuale (Quid) quando un ingrediente è enfatizzato o caratterizzante.

Regola del Quid e percentuale degli ingredienti in etichetta

In uno studio televisivo, tra luci calde e telecamere, uno chef solleva una torta di mele appena sfornata. «Qui dentro ci sono il sessanta per cento di mele», dice sorridendo. «E come lo so? Perché lo dichiaro. La trasparenza è un ingrediente.» Il pubblico applaude. La percentuale diventa promessa, il numero rassicura, la cucina italiana si fa spettacolo. Ma fuori dallo schermo, qualcuno sa che dichiarare non significa raccontare tutto, e che anche la trasparenza, per essere tale, ha bisogno di regole.

La dichiarazione quantitativa degli ingredienti (QUID) rende obbligatorio specificare la percentuale esatta di un ingrediente quando viene evidenziato o caratterizza il prodotto

5. Che cosa significa “Quid”?

È la percentuale di un ingrediente messo in evidenza (es. “30% fragole”). Il Quid (Quantitative Ingredient Declaration) è obbligatorio quando un ingrediente è citato nel nome, evidenziato graficamente o caratterizza il prodotto. Serve a garantire trasparenza sulla reale composizione.

Data di scadenza e termine minimo di conservazione TMC

La nonna apre la credenza, prende uno yogurt, lo guarda controluce: «Questo è scaduto ieri… ma è ancora buono.» La nipote si avvicina, legge l’etichetta: «Nonna, quello è il TMC, non la data di scadenza.» La nonna sorride, richiude la credenza: «Allora posso mangiarlo senza paura.» Sul tavolo restano il vasetto, la data stampata e la differenza sottile tra ciò che è vietato e ciò che è solo consigliato.

Capire la differenza tra data di scadenza tassativa ("da consumarsi entro") e Termine Minimo di Conservazione ("preferibilmente entro") è fondamentale per la sicurezza e la lotta allo spreco

6. Che differenza c’è tra “da consumarsi entro” e “da consumarsi preferibilmente entro”?

Il primo riguarda la sicurezza; il secondo la qualità. “Da consumarsi entro” indica la data di scadenza per prodotti microbiologicamente deperibili. “Da consumarsi preferibilmente entro” (TMC) riguarda la qualità organolettica. Dopo la scadenza il prodotto può essere pericoloso; dopo il TMC può perdere qualità ma non è necessariamente rischioso.

Tabella nutrizionale, valori medi e risposta biologica individuale

In un camerino di teatro, tra luci allo specchio e costumi appesi, un attore apre una confezione di biscotti. La osserva come fosse una battuta difficile. «Devo entrare nel costume della prima», mormora. «Vediamo quanti zuccheri hanno questi.» La costumista, senza alzare lo sguardo, risponde: «Leggi la tabella nutrizionale. È il tuo copione alimentare.» L’attore annuisce. Il testo è scritto in numeri, l’interpretazione spetta al corpo.

La tabella nutrizionale riporta i valori medi dei nutrienti, fornendo un orientamento generale che la nutrigenetica integra considerando la risposta metabolica individuale

7. Che cosa indica la tabella nutrizionale?

Le calorie e i principali nutrienti del prodotto. È obbligatoria per quasi tutti gli alimenti preimballati e deve riportare: energia, grassi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Può includere informazioni aggiuntive come fibre, vitamine e minerali se presenti in quantità significative.

Nota di lettura biologica Le indicazioni nutrizionali presenti in etichetta si basano su valori medi di riferimento. Le evidenze della nutrigenetica mostrano tuttavia come la risposta ai nutrienti possa variare sensibilmente da individuo a individuo, rendendo queste informazioni uno strumento di orientamento e non una regola valida in modo assoluto. L’etichetta costruisce una promessa che appare valida per tutti. La nutrigenetica introduce però una frattura in questa narrazione: il corpo che consuma non è mai identico a quello immaginato dal messaggio. La stessa informazione nutrizionale può produrre effetti diversi a seconda del profilo biologico individuale, mostrando come l’etichetta rappresenti una scena semplificata, necessaria, ma non completa.

Nota di lettura biologica Le indicazioni nutrizionali presenti in etichetta si basano su valori medi di riferimento. Le evidenze della nutrigenetica mostrano tuttavia come la risposta ai nutrienti possa variare sensibilmente da individuo a individuo, rendendo queste informazioni uno strumento di orientamento e non una regola valida in modo assoluto. L’etichetta costruisce una promessa che appare valida per tutti. La nutrigenetica introduce però una frattura in questa narrazione: il corpo che consuma non è mai identico a quello immaginato dal messaggio. La stessa informazione nutrizionale può produrre effetti diversi a seconda del profilo biologico individuale, mostrando come l’etichetta rappresenti una scena semplificata, necessaria, ma non completa.

Porzione consigliata e linee guida nutrizionali

Una famiglia italiana divide un gelato grande, seduta su una panchina al sole. La voce narrante accompagna la scena: «La porzione consigliata è una guida… non un limite alla felicità.» Il bambino alza gli occhi: «Allora posso prenderne un altro?» La madre sorride, prende la confezione: «Vediamo prima l’etichetta.» Il gelato non si scioglie. La scelta, invece, resta aperta.

L'indicazione della porzione consigliata guida il consumo responsabile, offrendo un parametro di riferimento per bilanciare l'apporto nutrizionale complessivo

8. Che cosa significa “porzione consigliata”?

Una quantità suggerita per consumare il prodotto senza esagerare. Non è obbligatoria, ma spesso usata per comunicare valori nutrizionali per porzione. Può influenzare la percezione del consumatore e deve essere coerente con le linee guida nutrizionali. L’etichetta costruisce una promessa che appare valida per tutti. La nutrigenetica introduce però una frattura in questa narrazione: il corpo che consuma non è mai identico a quello immaginato dal messaggio. La stessa informazione nutrizionale può produrre effetti diversi a seconda del profilo biologico individuale, mostrando come l’etichetta rappresenti una scena semplificata, necessaria, ma non completa.

Nota di lettura biologica Le indicazioni nutrizionali presenti in etichetta si basano su valori medi di riferimento. Le evidenze della nutrigenetica mostrano tuttavia come la risposta ai nutrienti possa variare sensibilmente da individuo a individuo, rendendo queste informazioni uno strumento di orientamento e non una regola valida in modo assoluto.

Nota di lettura biologica Le indicazioni nutrizionali presenti in etichetta si basano su valori medi di riferimento. Le evidenze della nutrigenetica mostrano tuttavia come la risposta ai nutrienti possa variare sensibilmente da individuo a individuo, rendendo queste informazioni uno strumento di orientamento e non una regola valida in modo assoluto.

Lotto di produzione e tracciabilità della filiera alimentare

Il panettiere posa sul banco una pagnotta ancora calda, la indica con orgoglio: «Questa è del lotto quarantadue. La migliore infornata della giornata.» Il cliente ride: «Allora me ne dia due.» Il numero passa di mano in mano, diventa racconto, diventa fiducia. Nel quartiere nessuno parla di tracciabilità, ma il lotto è già lì, incastonato nel gesto quotidiano.

Il lotto di produzione è la firma digitale della filiera: garantisce la rintracciabilità immediata del prodotto in caso di allerte sanitarie o controlli di qualità

9. Che cosa indica la dicitura “lotto”?

Il gruppo di produzione del prodotto. Il lotto permette la rintracciabilità in caso di problemi. È obbligatorio salvo eccezioni (es. prodotti con data di scadenza espressa in giorno e mese). È definito dal produttore e può essere numerico o alfanumerico.

Indicazione di origine e tracciabilità dei prodotti agricoli

In una cucina rustica, la nonna versa i pomodori nella pentola. Il sugo comincia a sobbollire piano. Il nipote osserva e chiede: «Nonna, perché compri solo pomodori italiani?» Lei non si ferma, mescola: «Perché l’origine racconta la strada che il cibo ha fatto per arrivare qui.» Il cucchiaio continua il suo giro. Non è una bandiera, è una traiettoria. Un gesto semplice, un sapere antico.

L'origine in etichetta traccia il percorso delle materie prime dal campo alla tavola, tutelando le produzioni territoriali e la trasparenza verso il consumatore

10. Che cosa significa “origine” in etichetta?

Il Paese da cui proviene l’alimento o l’ingrediente principale. L’origine è obbligatoria per alcune categorie (carni, miele, olio d’oliva, frutta e verdura fresche, latte in Italia). Per altri prodotti è obbligatoria solo se l’omissione può indurre in errore. L’origine può riferirsi alla produzione agricola, alla trasformazione o al confezionamento

APPENDICE 19 note 1 A - Additivi alimentari Sostanze aggiunte agli alimenti per migliorarne conservazione, stabilità, colore o sapore. Sono identificati da sigle “E” seguite da un numero. La loro presenza deve essere sempre dichiarata in etichetta. 2 A - Allergeni Sostanze o ingredienti che possono provocare reazioni allergiche. Devono essere indicati in modo evidenziato (grassetto, maiuscolo, colore) nella lista ingredienti. 3 B - Biologico Prodotto ottenuto secondo il Reg. (UE) 2018/848, senza pesticidi di sintesi e con controlli certificati. L’etichetta deve riportare il logo europeo e l’organismo di controllo. 4 C - Claim nutrizionali Dichiarazioni come “ricco di fibre”, “senza zuccheri aggiunti”, “a basso contenuto di grassi”. Sono regolati dal Reg. (CE) 1924/2006 e devono rispettare criteri precisi. 5 C - Claim salutistici Dichiarazioni che collegano un alimento a un beneficio per la salute (“il calcio contribuisce alla salute delle ossa”). Ammessi solo se autorizzati dall’EFSA. 6 C- Cagliata Prodotto intermedio della lavorazione del latte. Può essere fresca o congelata. L’uso di cagliata congelata deve essere dichiarato quando previsto dal disciplinare. 7 D - Dop / Igp Denominazioni europee che certificano origine e metodo di produzione.

Dop: tutte le fasi devono avvenire nella zona geografica.

Igp: almeno una fase deve avvenire nella zona indicata. 8 E - Etichetta ambientale Indicazioni obbligatorie sulla corretta gestione degli imballaggi (dal 2023). Specifica materiali e modalità di smaltimento. 9 F - Fascetta di Stato (Vino Docg) Sigillo numerato che certifica l’autenticità del vino Docg. Riporta codice, lotto e informazioni sull’imbottigliatore. 10 I - Ingredienti Elenco obbligatorio di tutte le sostanze presenti nel prodotto, in ordine decrescente di quantità. Include additivi, aromi, coadiuvanti tecnologici. 11 L - Lotto Codice che identifica un gruppo di prodotti ottenuti nelle stesse condizioni. Fondamentale per la tracciabilità e i richiami. 12 O - Origine Indica il Paese in cui è avvenuta la produzione o la coltivazione. “Origine Italia” ≠ “Italiano”: la prima è normativa, la seconda è evocativa. 13 P - Panel test (Olio Evo) Valutazione sensoriale obbligatoria per classificare l’olio extravergine. Identifica difetti e conferma la categoria merceologica. 14 R - Residui fitosanitari Tracce di prodotti usati in agricoltura. Devono rispettare i limiti massimi (LMR). Non esiste il concetto normativo di “residuo zero”. 15 S - Shelf life Durata commerciale del prodotto. Determina la data di scadenza o il TMC (termine minimo di conservazione). 16 S - Solfiti (Vino) Additivi antiossidanti. Devono essere dichiarati quando superano 10 mg/l. 17 T - Tracciabilità Sistema che permette di ricostruire la storia del prodotto: origine, trasformazione, distribuzione. Obbligatoria per tutte le filiere alimentari. 18 T -Tmc / Scadenza Tmc: “Da consumarsi preferibilmente entro”, indica qualità.

Scadenza: “Da consumarsi entro”, indica sicurezza. 19 U - Ue / Non Ue Indicazione obbligatoria per miscele di oli, miele, ortofrutta e altri prodotti. Specifica se le materie prime provengono da Paesi dell’Unione o da Paesi terzi. Mostra tutte le 19 note Mostra meno

Il presente contributo è frutto esclusivo del lavoro di studio, approfondimento e ricerca personale dell'autore, nell'ambito della propria attività pubblicistica e di saggistica scientifica svolta a titolo totalmente gratuito e senza alcun compenso o utilità economica. Le opinioni, le analisi e le interpretazioni normative contenute nel testo esprimono unicamente il punto di vista personale dell'autore e non impegnano, né rappresentano o riflettono in alcun modo, le posizioni ufficiali, gli orientamenti o le linee d'azione dell'Amministrazione pubblica di appartenenza. Il testo ha una finalità esclusivamente informativa e divulgativa. L'autore e la redazione non rispondono di eventuali imprecisioni involontarie, refusi o successivi mutamenti del quadro legislativo. Per l'applicazione pratica delle norme, l'analisi dei casi specifici e i corretti adempimenti di legge all'interno delle singole realtà aziendali, gli operatori sono tenuti a fare riferimento ai testi normativi ufficiali e a rivolgersi a consulenti e professionisti abilitati del settore.