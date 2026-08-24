La vicenda era emersa dopo che, per errore, il messaggio destinato alla gestione interna dell’ordine era arrivato direttamente al tavolo della cliente. Sullo scontrino il ragazzo aveva scritto, riferendosi alla donna: «Questa mi ha rotto il c… brucia le uova e sputaci dentro». La frase aveva provocato la reazione della cliente e successivamente aveva alimentato un caso sui social. L'episodio aveva sollevato interrogativi sul comportamento del personale e sulla gestione della comunicazione con i clienti, soprattutto considerando che a scrivere il messaggio era stato un lavoratore di 17 anni.