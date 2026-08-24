TORNA AL LAVORO
Scontrino offensivo alla cliente a Riccione, il cameriere 17enne è stato reintegrato
Il cameriere 17enne del Victor Lab di Riccione, sospeso dopo la frase offensiva scritta sulla comanda di una cliente, è stato reintegrato dopo tre giorni. Il titolare Luciano Colono gli ha dato una seconda possibilità
Il caso del cameriere 17enne del Victor Lab di Riccione si chiude, almeno sul piano lavorativo, con una seconda possibilità. Il giovane, sospeso dopo aver scritto una frase offensiva sulla comanda relativa all’ordine di una cliente, è stato infatti reintegrato dopo tre giorni dal titolare del locale, Luciano Colono.
La frase sulla comanda arrivata al tavolo
La vicenda era emersa dopo che, per errore, il messaggio destinato alla gestione interna dell’ordine era arrivato direttamente al tavolo della cliente. Sullo scontrino il ragazzo aveva scritto, riferendosi alla donna: «Questa mi ha rotto il c… brucia le uova e sputaci dentro». La frase aveva provocato la reazione della cliente e successivamente aveva alimentato un caso sui social. L'episodio aveva sollevato interrogativi sul comportamento del personale e sulla gestione della comunicazione con i clienti, soprattutto considerando che a scrivere il messaggio era stato un lavoratore di 17 anni.
Il titolare sceglie il reintegro
Dopo la sospensione di tre giorni, il titolare Luciano Colono ha deciso di riammettere il ragazzo al lavoro, concedendogli una seconda possibilità. La decisione, riportata da Repubblica, chiude quindi la misura disciplinare adottata dal locale dopo l'accaduto. Il reintegro arriva mentre la vicenda continua ad avere conseguenze anche fuori dal ristorante. La cliente ha infatti raccontato di aver ricevuto insulti, minacce e commenti razzisti sui social dopo la diffusione del video relativo all'episodio. Il caso si sposta così dal gesto iniziale alle conseguenze che ne sono derivate, coinvolgendo non soltanto il rapporto tra cliente e locale, ma anche il tema della responsabilità sui social e delle reazioni che seguono la diffusione di un episodio di cronaca legato alla ristorazione.