50 Best Hotels 2026: il Rosewood Hong Kong resta 1°, il Passalacqua 5° e migliore d’Europa

Il Rosewood Hong Kong si è confermato il miglior hotel del mondo nella quarta edizione di The World’s 50 Best Hotels, svelata a Parigi, che ha visto ancora una volta l’Asia dominare le prime posizioni della classifica. Alle spalle del vincitore, il podio ha infatti mantenuto gli stessi protagonisti del 2025, ma a posizioni invertite: il Capella Bangkok è salito dal terzo al secondo posto, davanti al Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, passato dal secondo al terzo. Quarto l’Atlantis The Royal di Dubai (sesto lo scorso anno).

Sulla destra, il Rosewood Hong Kong, primo nella 50 Best Hotels 2026 Il Capella Bangkok, al secondo posto nella 50 Best Hotels 2026 Il Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, terzo nella 50 Best Hotels 2026 ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Sulla destra, il Rosewood Hong Kong, primo nella 50 Best Hotels 2026 Il Capella Bangkok, al secondo posto nella 50 Best Hotels 2026 Il Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, terzo nella 50 Best Hotels 2026

A interrompere la sequenza asiatica è stata l’Italia, con il Passalacqua, che si è piazzato al quinto posto. La struttura sulle rive del lago di Como, già vincitrice dell’edizione inaugurale del 2023, è scivolata di una posizione, ma ha ricevuto due dei riconoscimenti più importanti della serata: il Best Hotel in Europe, miglior hotel europeo, e il Best Boutique Hotel Award.

Il Passalacqua, sul lago di Como, si è classificato quinto (primo hotel europeo)

Gli hotel dal sesto al decimo posto

A seguire, nella top ten, il Rosewood São Paulo (24° nell’edizione 2025), sesto e premiato come miglior hotel del Sud America, il Mandarin Oriental Qianmen di Pechino (14° un anno fa), l’Upper House Hong Kong (10° nel 2025), il Chablé Yucatán (8° nella scorsa edizione), oggi nono e vincitore anche dei premi di miglior hotel del Nord America e dell’Eco Hotel Award, il Mandarin Oriental Bangkok (7° l’anno scorso) e l’Aman Tokyo (25° nel 2025).

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L’Italia la nazione con più strutture in top 100

Nel complesso, l’Italia ha piazzato 15 strutture nella top 100, due in più rispetto allo scorso anno e più di qualsiasi altro Paese, un primato arrivato poche ore dopo quello ottenuto, in un altro ambito, nella graduatoria di 50 Top Pizza World 2026, presentata a Napoli. Alle spalle dell’Italia si sono collocati Giappone e Francia, rispettivamente con 11 e 10 hotel. Tokyo è stata la città più presente, con sette indirizzi; Parigi ne ha avuti sei, Bangkok e Hong Kong cinque ciascuna. Tra gli italiani, il movimento più rilevante ha riguardato Casa Maria Luigia, progetto di ospitalità dello chef Massimo Bottura e della moglie Lara Gilmore. La struttura di Modena è passata dall’82° posto del 2025 al 18° e ha ricevuto l’Highest New Entry Award, premio assegnato all’hotel che ha registrato il miglior nuovo ingresso in classifica.

Casa Maria Luigia è passata dall'82° posto del 2025 al 18° e ha ricevuto l'Highest New Entry Award

In forte crescita anche Portrait Milano, salito dal 99° al 39° posto, e lo Splendido di Portofino, passato dall’83° al 60°. In calo, invece, Four Seasons Firenze, sceso dal nono al 12° posto, Bulgari Roma dal 22° al 32°, Borgo Santandrea dal 53° all’84° e Borgo Egnazia dal 63° all’88°. Reschio, infine, è passato dall’81° al 95° posto. Accanto agli hotel già presenti nella graduatoria, sono infine sei le strutture italiane che hanno fatto il loro ingresso nella top 100: San Domenico Palace di Taormina, 50°, Il San Pietro di Positano, 58°, Castiglion del Bosco a Montalcino, 62°, Orient Express La Minerva a Roma, 66°, Forestis Dolomites a Bressanone, 68°, e Villa Treville a Positano, 91°.

La classifica completa dei World’s 50 Best Hotels 2026

Di seguito, la classifica completa dei World’s 50 Best Hotels 2026:

Rosewood Hong Kong - Hong Kong Capella Bangkok - Bangkok, Thailandia Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River - Bangkok, Thailandia Atlantis The Royal - Dubai, Emirati Arabi Uniti Passalacqua - Lago di Como, Italia Rosewood São Paulo - San Paolo, Brasile Mandarin Oriental Qianmen - Pechino, Cina Upper House Hong Kong - Hong Kong Chablé Yucatán - Chocholá, Messico Mandarin Oriental Bangkok - Bangkok, Thailandia Aman Tokyo - Tokyo, Giappone Four Seasons Firenze - Firenze, Italia Claridge’s - Londra, Regno Unito Hôtel de Crillon - Parigi, Francia Jumeirah Marsa Al Arab - Dubai, Emirati Arabi Uniti Capella Sydney - Sydney, Australia Raffles Singapore - Singapore Casa Maria Luigia - Modena, Italia Le Bristol - Parigi, Francia Cheval Blanc Paris - Parigi, Francia Desa Potato Head - Bali, Indonesia San Ysidro Ranch - Santa Barbara, Stati Uniti One&Only Mandarina - Riviera Nayarit, Messico Bulgari Tokyo - Tokyo, Giappone Las Ventanas al Paraíso - Los Cabos, Messico Royal Mansour - Marrakech, Marocco Four Seasons Astir Palace - Atene, Grecia Raffles London at The OWO - Londra, Regno Unito Copacabana Palace - Rio de Janeiro, Brasile The Taj Mahal Palace - Mumbai, India The Peninsula Istanbul - Istanbul, Turchia Bulgari Roma - Roma, Italia Patina Osaka - Osaka, Giappone Mount Nelson - Città del Capo, Sudafrica Nihi Sumba - Sumba Island, Indonesia Badrutt’s Palace - St. Moritz, Svizzera Park Hyatt Kyoto - Kyoto, Giappone Hôtel du Couvent - Nizza, Francia Portrait Milano - Milano, Italia Hôtel de Paris Monte-Carlo - Monaco Plaza Athénée - Parigi, Francia Hotel Sacher Vienna - Vienna, Austria Estelle Manor - Witney, Regno Unito Hôtel du Cap-Eden-Roc - Antibes, Francia Amangiri - Canyon Point, Stati Uniti The Peninsula Hong Kong - Hong Kong Maroma - Riviera Maya, Messico Aman Nai Lert - Bangkok, Thailandia The Connaught - Londra, Regno Unito San Domenico Palace - Taormina, Italia La Réserve Paris - Parigi, Francia Janu Tokyo - Tokyo, Giappone Park Hyatt Tokyo - Tokyo, Giappone Palacio Nazarenas - Cusco, Perù Soneva Fushi - Maldive Rosewood London - Londra, Regno Unito Hotel Bel-Air - Los Angeles, Stati Uniti Il San Pietro di Positano - Positano, Italia Mandarin Oriental Hong Kong - Hong Kong Splendido - Portofino, Italia Mandapa - Bali, Indonesia Castiglion del Bosco - Montalcino, Italia Sofitel Legend Casco Viejo - Panama City, Panama Hotel Esencia - Tulum, Messico The Beverly Hills Hotel - Los Angeles, Stati Uniti Orient Express La Minerva - Roma, Italia Montage Los Cabos - Cabo San Lucas, Messico Forestis Dolomites - Bressanone, Italia The Okura Tokyo - Tokyo, Giappone Rosewood Bangkok - Bangkok, Thailandia Amangalla - Galle, Sri Lanka Ritz Paris - Parigi, Francia Palace Hotel Tokyo - Tokyo, Giappone Four Seasons Tamarindo - La Manzanilla, Messico La Mamounia - Marrakech, Marocco Maçakızı - Bodrum, Turchia Hotel das Cataratas - Cascate di Iguassu, Brasile The Fifth Avenue Hotel - New York, Stati Uniti Hotel The Mitsui - Kyoto, Giappone Carlton Cannes - Cannes, Francia Capella Hanoi - Hanoi, Vietnam Huka Lodge - Taupō, Nuova Zelanda The Calile - Brisbane, Australia Borgo Santandrea - Amalfi, Italia Hoshinoya Tokyo - Tokyo, Giappone Four Seasons Hong Kong - Hong Kong Aman New York - New York, Stati Uniti Borgo Egnazia - Savelletri, Italia Waldorf Astoria Osaka - Osaka, Giappone Mandarin Oriental Shenzhen - Shenzhen, Cina Villa Treville - Positano, Italia The Greenwich Hotel - New York, Stati Uniti The Maybourne Riviera - Roquebrune-Cap-Martin, Francia The Johri - Jaipur, India Reschio - Lisciano Niccone, Italia Wynn Palace - Macao, Cina Capella Singapore - Singapore The Oberoi Udaivilas - Udaipur, India The Peninsula Shanghai - Shanghai, Cina Gleneagles - Auchterarder, Regno Unito

I premi speciali

Di seguito, infine, i premi speciali assegnati per l’edizione 2026: