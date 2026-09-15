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Il Rosewood Hong Kong si è confermato il miglior hotel del mondo nella quarta edizione di The World’s 50 Best Hotels, svelata a Parigi, che ha visto ancora una volta l’Asia dominare le prime posizioni della classifica. Alle spalle del vincitore, il podio ha infatti mantenuto gli stessi protagonisti del 2025, ma a posizioni invertite: il Capella Bangkok è salito dal terzo al secondo posto, davanti al Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, passato dal secondo al terzo. Quarto l’Atlantis The Royal di Dubai (sesto lo scorso anno).

A interrompere la sequenza asiatica è stata l’Italia, con il Passalacqua, che si è piazzato al quinto posto. La struttura sulle rive del lago di Como, già vincitrice dell’edizione inaugurale del 2023, è scivolata di una posizione, ma ha ricevuto due dei riconoscimenti più importanti della serata: il Best Hotel in Europe, miglior hotel europeo, e il Best Boutique Hotel Award.

50 Best Hotels 2026: il Rosewood Hong Kong resta 1°, il Passalacqua 5° e migliore d’Europa
Il Passalacqua, sul lago di Como, si è classificato quinto (primo hotel europeo)

Gli hotel dal sesto al decimo posto

A seguire, nella top ten, il Rosewood São Paulo (24° nell’edizione 2025), sesto e premiato come miglior hotel del Sud America, il Mandarin Oriental Qianmen di Pechino (14° un anno fa), l’Upper House Hong Kong (10° nel 2025), il Chablé Yucatán (8° nella scorsa edizione), oggi nono e vincitore anche dei premi di miglior hotel del Nord America e dell’Eco Hotel Award, il Mandarin Oriental Bangkok (7° l’anno scorso) e l’Aman Tokyo (25° nel 2025).

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L’Italia la nazione con più strutture in top 100

Nel complesso, l’Italia ha piazzato 15 strutture nella top 100, due in più rispetto allo scorso anno e più di qualsiasi altro Paese, un primato arrivato poche ore dopo quello ottenuto, in un altro ambito, nella graduatoria di 50 Top Pizza World 2026, presentata a Napoli. Alle spalle dell’Italia si sono collocati Giappone e Francia, rispettivamente con 11 e 10 hotel. Tokyo è stata la città più presente, con sette indirizzi; Parigi ne ha avuti sei, Bangkok e Hong Kong cinque ciascuna. Tra gli italiani, il movimento più rilevante ha riguardato Casa Maria Luigia, progetto di ospitalità dello chef Massimo Bottura e della moglie Lara Gilmore. La struttura di Modena è passata dall’82° posto del 2025 al 18° e ha ricevuto l’Highest New Entry Award, premio assegnato all’hotel che ha registrato il miglior nuovo ingresso in classifica.

50 Best Hotels 2026: il Rosewood Hong Kong resta 1°, il Passalacqua 5° e migliore d’Europa
Casa Maria Luigia è passata dall'82° posto del 2025 al 18° e ha ricevuto l'Highest New Entry Award

In forte crescita anche Portrait Milano, salito dal 99° al 39° posto, e lo Splendido di Portofino, passato dall’83° al 60°. In calo, invece, Four Seasons Firenze, sceso dal nono al 12° posto, Bulgari Roma dal 22° al 32°, Borgo Santandrea dal 53° all’84° e Borgo Egnazia dal 63° all’88°. Reschio, infine, è passato dall’81° al 95° posto. Accanto agli hotel già presenti nella graduatoria, sono infine sei le strutture italiane che hanno fatto il loro ingresso nella top 100: San Domenico Palace di Taormina, 50°, Il San Pietro di Positano, 58°, Castiglion del Bosco a Montalcino, 62°, Orient Express La Minerva a Roma, 66°, Forestis Dolomites a Bressanone, 68°, e Villa Treville a Positano, 91°.

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La classifica completa dei World’s 50 Best Hotels 2026

Di seguito, la classifica completa dei World’s 50 Best Hotels 2026:

  1. Rosewood Hong Kong - Hong Kong
  2. Capella Bangkok - Bangkok, Thailandia
  3. Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River - Bangkok, Thailandia
  4. Atlantis The Royal - Dubai, Emirati Arabi Uniti
  5. Passalacqua - Lago di Como, Italia
  6. Rosewood São Paulo - San Paolo, Brasile
  7. Mandarin Oriental Qianmen - Pechino, Cina
  8. Upper House Hong Kong - Hong Kong
  9. Chablé Yucatán - Chocholá, Messico
  10. Mandarin Oriental Bangkok - Bangkok, Thailandia
  11. Aman Tokyo - Tokyo, Giappone
  12. Four Seasons Firenze - Firenze, Italia
  13. Claridge’s - Londra, Regno Unito
  14. Hôtel de Crillon - Parigi, Francia
  15. Jumeirah Marsa Al Arab - Dubai, Emirati Arabi Uniti
  16. Capella Sydney - Sydney, Australia
  17. Raffles Singapore - Singapore
  18. Casa Maria Luigia - Modena, Italia
  19. Le Bristol - Parigi, Francia
  20. Cheval Blanc Paris - Parigi, Francia
  21. Desa Potato Head - Bali, Indonesia
  22. San Ysidro Ranch - Santa Barbara, Stati Uniti
  23. One&Only Mandarina - Riviera Nayarit, Messico
  24. Bulgari Tokyo - Tokyo, Giappone
  25. Las Ventanas al Paraíso - Los Cabos, Messico
  26. Royal Mansour - Marrakech, Marocco
  27. Four Seasons Astir Palace - Atene, Grecia
  28. Raffles London at The OWO - Londra, Regno Unito
  29. Copacabana Palace - Rio de Janeiro, Brasile
  30. The Taj Mahal Palace - Mumbai, India
  31. The Peninsula Istanbul - Istanbul, Turchia
  32. Bulgari Roma - Roma, Italia
  33. Patina Osaka - Osaka, Giappone
  34. Mount Nelson - Città del Capo, Sudafrica
  35. Nihi Sumba - Sumba Island, Indonesia
  36. Badrutt’s Palace - St. Moritz, Svizzera
  37. Park Hyatt Kyoto - Kyoto, Giappone
  38. Hôtel du Couvent - Nizza, Francia
  39. Portrait Milano - Milano, Italia
  40. Hôtel de Paris Monte-Carlo - Monaco
  41. Plaza Athénée - Parigi, Francia
  42. Hotel Sacher Vienna - Vienna, Austria
  43. Estelle Manor - Witney, Regno Unito
  44. Hôtel du Cap-Eden-Roc - Antibes, Francia
  45. Amangiri - Canyon Point, Stati Uniti
  46. The Peninsula Hong Kong - Hong Kong
  47. Maroma - Riviera Maya, Messico
  48. Aman Nai Lert - Bangkok, Thailandia
  49. The Connaught - Londra, Regno Unito
  50. San Domenico Palace - Taormina, Italia
  51. La Réserve Paris - Parigi, Francia
  52. Janu Tokyo - Tokyo, Giappone
  53. Park Hyatt Tokyo - Tokyo, Giappone
  54. Palacio Nazarenas - Cusco, Perù
  55. Soneva Fushi - Maldive
  56. Rosewood London - Londra, Regno Unito
  57. Hotel Bel-Air - Los Angeles, Stati Uniti
  58. Il San Pietro di Positano - Positano, Italia
  59. Mandarin Oriental Hong Kong - Hong Kong
  60. Splendido - Portofino, Italia
  61. Mandapa - Bali, Indonesia
  62. Castiglion del Bosco - Montalcino, Italia
  63. Sofitel Legend Casco Viejo - Panama City, Panama
  64. Hotel Esencia - Tulum, Messico
  65. The Beverly Hills Hotel - Los Angeles, Stati Uniti
  66. Orient Express La Minerva - Roma, Italia
  67. Montage Los Cabos - Cabo San Lucas, Messico
  68. Forestis Dolomites - Bressanone, Italia
  69. The Okura Tokyo - Tokyo, Giappone
  70. Rosewood Bangkok - Bangkok, Thailandia
  71. Amangalla - Galle, Sri Lanka
  72. Ritz Paris - Parigi, Francia
  73. Palace Hotel Tokyo - Tokyo, Giappone
  74. Four Seasons Tamarindo - La Manzanilla, Messico
  75. La Mamounia - Marrakech, Marocco
  76. Maçakızı - Bodrum, Turchia
  77. Hotel das Cataratas - Cascate di Iguassu, Brasile
  78. The Fifth Avenue Hotel - New York, Stati Uniti
  79. Hotel The Mitsui - Kyoto, Giappone
  80. Carlton Cannes - Cannes, Francia
  81. Capella Hanoi - Hanoi, Vietnam
  82. Huka Lodge - Taupō, Nuova Zelanda
  83. The Calile - Brisbane, Australia
  84. Borgo Santandrea - Amalfi, Italia
  85. Hoshinoya Tokyo - Tokyo, Giappone
  86. Four Seasons Hong Kong - Hong Kong
  87. Aman New York - New York, Stati Uniti
  88. Borgo Egnazia - Savelletri, Italia
  89. Waldorf Astoria Osaka - Osaka, Giappone
  90. Mandarin Oriental Shenzhen - Shenzhen, Cina
  91. Villa Treville - Positano, Italia
  92. The Greenwich Hotel - New York, Stati Uniti
  93. The Maybourne Riviera - Roquebrune-Cap-Martin, Francia
  94. The Johri - Jaipur, India
  95. Reschio - Lisciano Niccone, Italia
  96. Wynn Palace - Macao, Cina
  97. Capella Singapore - Singapore
  98. The Oberoi Udaivilas - Udaipur, India
  99. The Peninsula Shanghai - Shanghai, Cina
  100. Gleneagles - Auchterarder, Regno Unito

I premi speciali

Di seguito, infine, i premi speciali assegnati per l’edizione 2026:

  • One to Watch Award: The Fifth Avenue Hotel - New York, Stati Uniti
  • Art of Hospitality Award: Badrutt’s Palace - St. Moritz, Svizzera
  • Best New Hotel Award: Patina Osaka - Osaka, Giappone
  • Most Admired Hotel Group Award: Rosewood
  • Highest Climber Award: Las Ventanas al Paraíso - Los Cabos, Messico
  • Highest New Entry Award: Casa Maria Luigia - Modena, Italia
  • Icon Award: James McBride
  • Eco Hotel Award: Chablé Yucatán - Chocholá, Messico
  • Best Boutique Hotel Award: Passalacqua - Lago di Como, Italia
  • Best Beach Hotel Award: Atlantis The Royal - Dubai, Emirati Arabi Uniti
  • Best Hotel in Africa: Royal Mansour - Marrakech, Marocco
  • Best Hotel in Oceania: Capella Sydney - Sydney, Australia
  • Best Hotel in North America: Chablé Yucatán - Chocholá, Messico
  • Best Hotel in South America: Rosewood São Paulo - San Paolo, Brasile
  • Best Hotel in Europe: Passalacqua - Lago di Como, Italia
  • Best Hotel in the Middle East: Atlantis The Royal - Dubai, Emirati Arabi Uniti
  • Best Hotel in Asia: Rosewood Hong Kong - Hong Kong, Cina