LA CLASSIFICA
50 Best Hotels 2026: il Rosewood Hong Kong resta 1°, il Passalacqua 5° e migliore d'Europa
Alle spalle, si sono confermate sul podio le altre due strutture asiatiche di Bangkok: il Capella, salito dal terzo al secondo posto, e il Four Seasons at Chao Phraya River, sceso dal secondo al terzo. Quarto l'Atlantis The Royal di Dubai; quinta la struttura sul lago di Como (già vincitrice nel 2023), scivolata di una posizione ma premiata anche come miglior boutique hotel del mondo. Italia al top con 15 hotel in top 100
Il Rosewood Hong Kong si è confermato il miglior hotel del mondo nella quarta edizione di The World’s 50 Best Hotels, svelata a Parigi, che ha visto ancora una volta l’Asia dominare le prime posizioni della classifica. Alle spalle del vincitore, il podio ha infatti mantenuto gli stessi protagonisti del 2025, ma a posizioni invertite: il Capella Bangkok è salito dal terzo al secondo posto, davanti al Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, passato dal secondo al terzo. Quarto l’Atlantis The Royal di Dubai (sesto lo scorso anno).
A interrompere la sequenza asiatica è stata l’Italia, con il Passalacqua, che si è piazzato al quinto posto. La struttura sulle rive del lago di Como, già vincitrice dell’edizione inaugurale del 2023, è scivolata di una posizione, ma ha ricevuto due dei riconoscimenti più importanti della serata: il Best Hotel in Europe, miglior hotel europeo, e il Best Boutique Hotel Award.
Gli hotel dal sesto al decimo posto
A seguire, nella top ten, il Rosewood São Paulo (24° nell’edizione 2025), sesto e premiato come miglior hotel del Sud America, il Mandarin Oriental Qianmen di Pechino (14° un anno fa), l’Upper House Hong Kong (10° nel 2025), il Chablé Yucatán (8° nella scorsa edizione), oggi nono e vincitore anche dei premi di miglior hotel del Nord America e dell’Eco Hotel Award, il Mandarin Oriental Bangkok (7° l’anno scorso) e l’Aman Tokyo (25° nel 2025).
L’Italia la nazione con più strutture in top 100
Nel complesso, l’Italia ha piazzato 15 strutture nella top 100, due in più rispetto allo scorso anno e più di qualsiasi altro Paese, un primato arrivato poche ore dopo quello ottenuto, in un altro ambito, nella graduatoria di 50 Top Pizza World 2026, presentata a Napoli. Alle spalle dell’Italia si sono collocati Giappone e Francia, rispettivamente con 11 e 10 hotel. Tokyo è stata la città più presente, con sette indirizzi; Parigi ne ha avuti sei, Bangkok e Hong Kong cinque ciascuna. Tra gli italiani, il movimento più rilevante ha riguardato Casa Maria Luigia, progetto di ospitalità dello chef Massimo Bottura e della moglie Lara Gilmore. La struttura di Modena è passata dall’82° posto del 2025 al 18° e ha ricevuto l’Highest New Entry Award, premio assegnato all’hotel che ha registrato il miglior nuovo ingresso in classifica.
In forte crescita anche Portrait Milano, salito dal 99° al 39° posto, e lo Splendido di Portofino, passato dall’83° al 60°. In calo, invece, Four Seasons Firenze, sceso dal nono al 12° posto, Bulgari Roma dal 22° al 32°, Borgo Santandrea dal 53° all’84° e Borgo Egnazia dal 63° all’88°. Reschio, infine, è passato dall’81° al 95° posto. Accanto agli hotel già presenti nella graduatoria, sono infine sei le strutture italiane che hanno fatto il loro ingresso nella top 100: San Domenico Palace di Taormina, 50°, Il San Pietro di Positano, 58°, Castiglion del Bosco a Montalcino, 62°, Orient Express La Minerva a Roma, 66°, Forestis Dolomites a Bressanone, 68°, e Villa Treville a Positano, 91°.
La classifica completa dei World’s 50 Best Hotels 2026
Di seguito, la classifica completa dei World’s 50 Best Hotels 2026:
- Rosewood Hong Kong - Hong Kong
- Capella Bangkok - Bangkok, Thailandia
- Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River - Bangkok, Thailandia
- Atlantis The Royal - Dubai, Emirati Arabi Uniti
- Passalacqua - Lago di Como, Italia
- Rosewood São Paulo - San Paolo, Brasile
- Mandarin Oriental Qianmen - Pechino, Cina
- Upper House Hong Kong - Hong Kong
- Chablé Yucatán - Chocholá, Messico
- Mandarin Oriental Bangkok - Bangkok, Thailandia
- Aman Tokyo - Tokyo, Giappone
- Four Seasons Firenze - Firenze, Italia
- Claridge’s - Londra, Regno Unito
- Hôtel de Crillon - Parigi, Francia
- Jumeirah Marsa Al Arab - Dubai, Emirati Arabi Uniti
- Capella Sydney - Sydney, Australia
- Raffles Singapore - Singapore
- Casa Maria Luigia - Modena, Italia
- Le Bristol - Parigi, Francia
- Cheval Blanc Paris - Parigi, Francia
- Desa Potato Head - Bali, Indonesia
- San Ysidro Ranch - Santa Barbara, Stati Uniti
- One&Only Mandarina - Riviera Nayarit, Messico
- Bulgari Tokyo - Tokyo, Giappone
- Las Ventanas al Paraíso - Los Cabos, Messico
- Royal Mansour - Marrakech, Marocco
- Four Seasons Astir Palace - Atene, Grecia
- Raffles London at The OWO - Londra, Regno Unito
- Copacabana Palace - Rio de Janeiro, Brasile
- The Taj Mahal Palace - Mumbai, India
- The Peninsula Istanbul - Istanbul, Turchia
- Bulgari Roma - Roma, Italia
- Patina Osaka - Osaka, Giappone
- Mount Nelson - Città del Capo, Sudafrica
- Nihi Sumba - Sumba Island, Indonesia
- Badrutt’s Palace - St. Moritz, Svizzera
- Park Hyatt Kyoto - Kyoto, Giappone
- Hôtel du Couvent - Nizza, Francia
- Portrait Milano - Milano, Italia
- Hôtel de Paris Monte-Carlo - Monaco
- Plaza Athénée - Parigi, Francia
- Hotel Sacher Vienna - Vienna, Austria
- Estelle Manor - Witney, Regno Unito
- Hôtel du Cap-Eden-Roc - Antibes, Francia
- Amangiri - Canyon Point, Stati Uniti
- The Peninsula Hong Kong - Hong Kong
- Maroma - Riviera Maya, Messico
- Aman Nai Lert - Bangkok, Thailandia
- The Connaught - Londra, Regno Unito
- San Domenico Palace - Taormina, Italia
- La Réserve Paris - Parigi, Francia
- Janu Tokyo - Tokyo, Giappone
- Park Hyatt Tokyo - Tokyo, Giappone
- Palacio Nazarenas - Cusco, Perù
- Soneva Fushi - Maldive
- Rosewood London - Londra, Regno Unito
- Hotel Bel-Air - Los Angeles, Stati Uniti
- Il San Pietro di Positano - Positano, Italia
- Mandarin Oriental Hong Kong - Hong Kong
- Splendido - Portofino, Italia
- Mandapa - Bali, Indonesia
- Castiglion del Bosco - Montalcino, Italia
- Sofitel Legend Casco Viejo - Panama City, Panama
- Hotel Esencia - Tulum, Messico
- The Beverly Hills Hotel - Los Angeles, Stati Uniti
- Orient Express La Minerva - Roma, Italia
- Montage Los Cabos - Cabo San Lucas, Messico
- Forestis Dolomites - Bressanone, Italia
- The Okura Tokyo - Tokyo, Giappone
- Rosewood Bangkok - Bangkok, Thailandia
- Amangalla - Galle, Sri Lanka
- Ritz Paris - Parigi, Francia
- Palace Hotel Tokyo - Tokyo, Giappone
- Four Seasons Tamarindo - La Manzanilla, Messico
- La Mamounia - Marrakech, Marocco
- Maçakızı - Bodrum, Turchia
- Hotel das Cataratas - Cascate di Iguassu, Brasile
- The Fifth Avenue Hotel - New York, Stati Uniti
- Hotel The Mitsui - Kyoto, Giappone
- Carlton Cannes - Cannes, Francia
- Capella Hanoi - Hanoi, Vietnam
- Huka Lodge - Taupō, Nuova Zelanda
- The Calile - Brisbane, Australia
- Borgo Santandrea - Amalfi, Italia
- Hoshinoya Tokyo - Tokyo, Giappone
- Four Seasons Hong Kong - Hong Kong
- Aman New York - New York, Stati Uniti
- Borgo Egnazia - Savelletri, Italia
- Waldorf Astoria Osaka - Osaka, Giappone
- Mandarin Oriental Shenzhen - Shenzhen, Cina
- Villa Treville - Positano, Italia
- The Greenwich Hotel - New York, Stati Uniti
- The Maybourne Riviera - Roquebrune-Cap-Martin, Francia
- The Johri - Jaipur, India
- Reschio - Lisciano Niccone, Italia
- Wynn Palace - Macao, Cina
- Capella Singapore - Singapore
- The Oberoi Udaivilas - Udaipur, India
- The Peninsula Shanghai - Shanghai, Cina
- Gleneagles - Auchterarder, Regno Unito
I premi speciali
Di seguito, infine, i premi speciali assegnati per l’edizione 2026:
- One to Watch Award: The Fifth Avenue Hotel - New York, Stati Uniti
- Art of Hospitality Award: Badrutt’s Palace - St. Moritz, Svizzera
- Best New Hotel Award: Patina Osaka - Osaka, Giappone
- Most Admired Hotel Group Award: Rosewood
- Highest Climber Award: Las Ventanas al Paraíso - Los Cabos, Messico
- Highest New Entry Award: Casa Maria Luigia - Modena, Italia
- Icon Award: James McBride
- Eco Hotel Award: Chablé Yucatán - Chocholá, Messico
- Best Boutique Hotel Award: Passalacqua - Lago di Como, Italia
- Best Beach Hotel Award: Atlantis The Royal - Dubai, Emirati Arabi Uniti
- Best Hotel in Africa: Royal Mansour - Marrakech, Marocco
- Best Hotel in Oceania: Capella Sydney - Sydney, Australia
- Best Hotel in North America: Chablé Yucatán - Chocholá, Messico
- Best Hotel in South America: Rosewood São Paulo - San Paolo, Brasile
- Best Hotel in Europe: Passalacqua - Lago di Como, Italia
- Best Hotel in the Middle East: Atlantis The Royal - Dubai, Emirati Arabi Uniti
- Best Hotel in Asia: Rosewood Hong Kong - Hong Kong, Cina