Dal teatro alla tavola: Salvatore Schiavone in finale al Bancarella della Cucina 2026

Chi è Salvatore Schiavone

Collaboratore di Italia a Tavola, Salvatore Schiavone opera da anni nei settori dell’agroalimentare, della qualità, della tutela del consumatore e della sicurezza alimentare, attività che affianca a una costante ricerca sui rapporti tra cultura del cibo, società e identità. Con "A Tavola. L’Arte Culinaria al Teatro e al Cinema" (Cacucci Editore), oggi nella sestina finalista del Premio Bancarella della Cucina 2026, ha sviluppato un percorso di ricerca che mette in relazione gastronomia, teatro, cinema e cultura. Il suo lavoro parte dall’agroalimentare, ma guarda oltre il prodotto. Nei suoi scritti il cibo dialoga con la storia, il diritto, l’antropologia, la memoria e le forme attraverso cui una comunità racconta se stessa.

È in questa prospettiva che Schiavone introduce il concetto di «terzo occhio gastronomico». Il primo sguardo è quello di chi produce e trasforma il cibo; il secondo è quello di chi lo consuma e ne vive l’esperienza. Il terzo è lo sguardo che mette in relazione questi due mondi con la storia del prodotto, il territorio, la tecnica, la cultura e il significato che il cibo assume quando arriva sulla tavola.

Il «terzo occhio» permette così di leggere la cucina oltre il piatto: non soltanto ciò che mangiamo, ma anche ciò che quel cibo racconta del territorio, delle persone e della comunità che lo hanno prodotto e tramandato.

La sua scrittura unisce indagine, divulgazione e sensibilità teatrale. La cucina diventa un luogo narrativo nel quale si incontrano prodotti, persone, territori e tradizioni. La ricerca di Schiavone si concentra inoltre sulla tutela dell’autenticità agroalimentare e sulla necessità di rendere il consumatore più consapevole in un sistema nel quale identità, comunicazione e valore culturale del prodotto sono sempre più intrecciati. Per Schiavone raccontare il cibo significa quindi raccontare anche le persone che lo producono, i territori che lo custodiscono e le comunità che ne hanno costruito la memoria. Una cucina da leggere, oltre che da gustare.