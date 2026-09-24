La semifinale del Mondiale Inghilterra-Argentina del 15 luglio 2026 ha raccolto circa 9,45 milioni di spettatori su Rai 1, con il 52,3% di share. Sono due le grandi passioni degli italiani: il calcio e il cibo. E, spesso, queste passioni si intrecciano a tavola.

Quando c'è una partita importante è normale cambiare il programma della serata. Qualcuno anticipa la cena, qualcun altro sceglie un locale con la TV accesa. Mentre si mangia si controllano le statistiche sullo smartphone e si leggono i commenti live. Oggi, ci sono più strumenti a disposizione rispetto a qualche anno fa e le calcio scommesse fanno parte della quotidianità. Non vanno più di moda le schedine compilate al bar, oggi si accede online e si leggono i pronostici grazie alle piattaforme digitali. Tra i Mondiali e il campionato, c'è sempre una partita per ravvivare il clima a tavola.

Una partita importante cambia anche l'orario della cena

Il Mondiale 2026 ha evidenziato quanto il calcio riesca ancora a occupare il centro della serata degli italiani, anche se non gioca la Nazionale. La semifinale Inghilterra-Argentina ha raggiunto 9,447 milioni di spettatori su Rai 1 e il secondo tempo ha sfiorato quota 10 milioni, con il 56,8% di share. Il giorno precedente Francia-Spagna aveva ottenuto 8,559 milioni di spettatori e il 48,2% di share.

Quando metà del pubblico televisivo segue la stessa partita, l'evento entra facilmente anche nella vita domestica. La cena può diventare più veloce, spostarsi davanti alla TV o trasformarsi in un'occasione per vedere amici e parenti.

E non succede soltanto durante un Mondiale. Nel girone d'andata della Serie A 2025/26, gli incontri trasmessi da DAZN hanno superato complessivamente i 112 milioni di spettatori, il 18% in più rispetto alla stagione precedente. Milan-Roma, la partita più vista di quella fase, ha raggiunto quasi 2,4 milioni di spettatori.

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Mangiare fuori è ancora un momento sociale

Secondo FIPE-Confcommercio, a maggio 2026 le occasioni di consumo fuori casa sono diminuite complessivamente del 3,4% rispetto a un anno prima, mentre il loro valore è cresciuto del 2,3%.

Dentro questo quadro, però, la cena ha registrato dei valori diversi: le uscite sono salite del 2,2% e il valore del 2,9%. Anche i ristoranti hanno registrato un aumento delle visite del 3,6%.

Questo significa che gli italiani hanno ridotto alcune uscite veloci o occasionali, ma continuano a dare importanza alla cena che è un pasto tipicamente conviviale.

Tra pronostici e risultati il calcio prosegue anche fuori dal campo

Per anni i pronostici sono passati dalle discussioni al bar, dalle schedine e dai confronti tra gli amici. Oggi lo smartphone ha semplicemente reso tutto più immediato.

A luglio 2026 le scommesse sportive online hanno registrato una raccolta di circa 1,1 miliardi di euro e una spesa di 134,95 milioni. Nello stesso mese, le agenzie fisiche hanno raggiunto 399,8 milioni di raccolta e 77 milioni di spesa, con una crescita significativa rispetto a luglio 2025 in un periodo segnato anche dai Mondiali.

Quando c'è una partita in programma, i temi di conversazione sono questi:

chi parte titolare e chi resta in panchina; quale squadra arriva più preparata all'incontro; chi potrebbe segnare; quale risultato è più probabile; quanto possono incidere il campo, la forma e le assenze.

Il divertimento è proprio questo: provare ad anticipare quello che accadrà nei novanta minuti successivi.

Con lo smartphone il second screen fa parte della tavola

Una volta si guardava la partita e, al massimo, si aspettava il riepilogo degli altri risultati. Oggi sul tavolo c'è spesso anche un secondo schermo. Mentre la televisione mostra il campo, il telefono serve per leggere le statistiche, controllare i risultati, mandare i messaggi e seguire i commenti in tempo reale.

La finale di Champions League 2026 tra PSG e Arsenal sui canali Sky ha ottenuto 1,4 milioni di spettatori medi e 2,5 milioni di spettatori unici, mentre la differita in chiaro su TV8 ha raccolto altri 895 mila spettatori medi.

Quindi, lo stesso evento viene seguito su più piattaforme e continua nelle chat e sui social. Durante una cena, basta una statistica letta sul telefono per far partire una nuova discussione.

Il passatempo degli italiani è condividere la serata

I dati del 2026 mostrano un quadro piuttosto chiaro. Il calcio coinvolge un pubblico molto ampio, mentre la cena è uno dei momenti più solidi di socialità fuori casa.

Eppure, il filo che lega tutto non è necessariamente tecnologico. È la voglia di avere qualcosa da seguire e da commentare insieme.