I ristoranti più rinomati presenti all’interno dei casinò più famosi

Quando si pensa ai casinò fisici, l'immagine che più spesso viene in mente è quella di sale da gioco piene di luci brillanti, tavoli da blackjack, roulette e slot machine che attirano giocatori da tutto il mondo. Tuttavia, c'è un altro aspetto di questi luoghi che ha guadagnato crescente attenzione negli ultimi anni: la straordinaria offerta culinaria presente al loro interno.

I ristoranti all'interno dei casinò non sono semplici luoghi dove mangiare tra una partita e l'altra ma veri e propri templi della gastronomia, dove chef di fama mondiale preparano piatti che sono opere d'arte, in ambienti lussuosi e affascinanti. Rappresentano ovviamente anche una sorta di diversificazione rispetto all’esperienza dei casino online, che - per l’appunto - essendo virtuali non possono vantare proposte culinarie, al netto dell’ampio carnet di giochi.

Ma quali sono i ristoranti più famosi presenti all’interno dei casinò più importanti al mondo? Ecco un’accurata selezione.

I migliori ristoranti nei casinò internazionali

Tra i ristoranti più celebri spicca il Picasso presso il Bellagio di Las Vegas. Questo ristorante, insignito di due stelle Michelin, è un omaggio al genio artistico di Pablo Picasso. Le opere originali del maestro spagnolo adornano le pareti, creando un ambiente che è un tributo all'arte in ogni sua forma. Lo chef Julian Serrano, vincitore del James Beard Foundation Award, combina sapientemente le tradizioni culinarie francesi e spagnole. Il menù, ricco di piatti raffinati come capesante scottate, aragosta e quaglie, è un viaggio attraverso i sapori del Mediterraneo, il tutto con una vista impareggiabile sulle famose fontane del Bellagio.

Un altro gioiello della gastronomia all'interno di un casinò è il Waku Ghin al Marina Bay Sands di Singapore. Con due stelle Michelin, questo ristorante è il regno dello chef Tetsuya Wakuda, noto per la sua capacità di fondere la cucina europea e giapponese in piatti di straordinaria eleganza e raffinatezza. Ogni piatto è una celebrazione della stagionalità e della freschezza degli ingredienti, con specialità come il riccio di mare e il caviale Oscietra che esaltano i sapori naturali e puri della cucina giapponese. Il ristorante stesso è un esempio di minimalismo e raffinatezza, perfetto per coloro che cercano un'esperienza culinaria senza eguali.

In Europa, un'altra meta imperdibile per i gourmet è il Le Louis XV – Alain Ducasse all'Hôtel de Paris di Monte Carlo. Sebbene non sia tecnicamente situato all'interno di un casinò, si trova a pochi passi dal famoso Casino de Monte Carlo, ed è considerato uno dei ristoranti più prestigiosi al mondo. Con tre stelle Michelin, Le Louis XV è un tributo alla cucina della Costa Azzurra, con un menù che riflette la ricchezza e la varietà dei prodotti locali. Lo chef Alain Ducasse, una leggenda vivente della gastronomia, ha creato un'esperienza culinaria che fonde lusso, eleganza e sapori indimenticabili.

In Italia, anche il Casino di Sanremo offre un'esperienza gastronomica di alto livello. Questo storico casinò, situato nella splendida Riviera Ligure, ospita diversi ristoranti che combinano l'eleganza del gioco d'azzardo con la tradizione culinaria italiana. Tra questi spiccano il Roof Garden e il Biribissi. Il Roof Garden è noto per la sua atmosfera incantevole, con una terrazza che offre una vista mozzafiato sui tetti di Sanremo. Qui, gli ospiti possono godere di cene sotto le stelle, accompagnate da una selezione di piatti che celebrano la tradizione ligure e mediterranea. Il ristorante Biribissi, invece, è dedicato a eventi speciali e offre un'esperienza culinaria intima e raffinata, ideale per occasioni uniche.