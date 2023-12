 Capodanno in montagna? Ecco alcune idee su come passare l'ultima notte del 2023

Capodanno in quota: un sogno di molti. Ma come festeggiarlo? Tra cene stellate, feste danzanti, relax in spa, fiaccolate sugli sci… ce n’è davvero per tutti i gusti. Anche per chi ai tradizionali scoppiettanti fuochi d’artificio cerca qualcosa di particolare come i delicati rintocchi di campane tibetane. Ecco, dunque, qualche consiglio per salutare l’Anno Nuovo immersi nella bellezza incontaminata della natura alpina. Da soli, in compagnia o in famiglia.

Aspettando il 2024 in montagna

Per Capodanno il lusso privato tra wellness & gala dinner

Festeggiare il Capodanno all’Hotel Chalet Mirabell, 5 stelle esclusivo di Avelengo (Bz), sopra Merano, significa regalarsi momenti di luxury relax in un ambiente di grande fascino, dove lasciarsi coccolare da esperienze gourmet raffinate e percorsi wellness davvero rigeneranti. Nell’immensa spa di 6mila mq ci si può perdere nella grande piscina indoor/outdoor (31 metri) dal design elegante, scegliere tra docce emozionali e aromatiche, bagno turco alle erbe, bagno di vapore con acqua salina e saune panoramiche (bio e finlandese), rigenerarsi nella vasca rinfrescante, nella fontana di ghiaccio, nella Ice Pool panoramica o nell’infinity pool di 25 metri, provare il rito dell'Aufguss in sauna o della banya siberiana, il cinema con sdraio a infrarossi (!), o indugiare nella whirpool esterna e nell'outdoor lounge con caminetto e vista mozzafiato sulle montagne. Il 31 dicembre poi gala dinner nel suggestivo ristorante con ampie vetrate sulle cime imbiancate in compagnia della famiglia Reiterer, con musica, balli e brindisi finale.

Magica atmosfera all'Hotel Chalet Mirabell 1/5 Hotel Chalet Mirabell di Avelengo (Bz) 2/5 Una delle stanze dell'Hotel Chalet Mirabell 3/5 Vista dalla stanza all’Hotel Chalet Mirabell di Avelengo 4/5 Relax assicurato all'Hotel Chalet Mirabell 5/5 Previous Next

E per un soggiorno davvero esclusivo basta prenotare la Villa Premium Forest: oltre 300 mq con accesso privato al bosco, piscina privata 9x4 mt (riscaldata per l'inverno) con zone idromassaggio, aree relax con lettini prendisole, zone pranzo e lounge all'aperto con postazione barbecue, sauna finlandese privata "Black Edition" con funzione a infrarossi, zona fitness (esterna e interna), grande living con caminetto e cantinetta con una selezione di champagne e vini locali, e la possibilità di avere uno chef privato. A partire da € 3.180 al giorno (con occupazione di 6 persone).

Hotel Chalet Mirabell | Via Falzeben 112 - 39010 Avelengo (Bz) | Tel 0473 279 300

Capodanno a 1800 metri a Livigno, il piccolo Tibet d’Europa

A Livigno (So) si festeggia il Capodanno in alta quota. Nel cuore della vivace cittadina alpina duty free, l'Hotel Concordia ha preparato per il giorno più effervescente dell’anno un elegante evento che inizia con un raffinato aperitivo, seguito da un delizioso menu dello chef Andrea Fugnanesi composto da 5 portate: Carpaccio di Cervo con Erbe di Montagna; insalata di Daikon e Crema di Carota Bruciata; Milanese di Campagna; Il Fungo; Lombata di Struzzo, Wellington di Verza, Chutney di Mela verde e Purè Joël Robuchon; Melograno e Cioccolato.

L'Hotel Concordia di Livigno

Lo spettacolo dei fuochi d’artificio illumina a mezzanotte la via dello shopping con i suoi 250 negozi dove si affaccia l’hotel Concordia. Dopo aver ammirato lo show, si torna in sala da pranzo per concludere la serata con il tradizionale cotechino e le lenticchie. Per brindare al Nuovo Anno gli ospiti possono scegliere tra una selezione di bollicine proposta dal maître. E per rendere la serata ancora più memorabile, il dj si occuperà dell'intrattenimento. Tariffa della cena al ristorante Stua Noa Fine Dining: 200 euro a persona, bevande escluse. La cena è prenotabile anche dagli ospiti esterni. Per chi pernotta all’hotel Concordia, la spa propone diverse saune e una calda piscina outdoor dove rilassarsi e rigenerarsi dopo la nottata passata a suon di brindisi.

Hotel Concordia | Via Plan 114 - 23041 Livigno (So) | Tel 0342 990100

Capodanno scandito da 108 rintocchi di campana dalla Onsen giapponese

Aspettare il 2024 con una flûte di champagne immersi nell’acqua calda di una meravigliosa vasca onsen con vista Dolomiti? Al Silena è un’esperienza da non perdere. Un rituale d’ispirazione giapponese che appaga i sensi, distende corpo e mente e regala vero benessere. Realizzata sul tetto dell’hotel questa “sorgente termale” alpina è un luogo intimo e silenzioso dove potersi regalare un momento di relax in un’atmosfera unica, quasi onirica. Il silenzio delle montagne che abbracciano l’hotel, il vapore dell’acqua calda di sorgente proveniente dalle montagne di Valles e ricca di minerali della pietra vulcanica dell’Altopiano dello Sciliar ovvero il basalto dell’Alpe di Siusi, il rituale doccia fredda/ shampoo/risciacquo con secchio di acqua tiepida e l’immersione nella vasca outdoor accompagnato da respiri profondi aiuta a sciogliere le tensioni, a staccare dal mondo fuori e a prendere coscienza di questo momento di relax in maniera più intensa.

La vasca Onsen del Silena 1/5 La sala del silenzio del Silena 2/5 La lounge del Silena. Foto: Tiberio Sorvillo 3/5 Particolare della soulful suite dell'Hotel Silema. Foto: Tiberio Sorvillo 4/5 La biblioteca del Silema. Foto: Tiberio Sorvillo 5/5 Previous Next

Usciti dalla vasca e indossato l’accappatoio, ci si abbandona poi al riposo sui grandi lettini con una tazza di tè caldo e una pienezza di spirito davvero unica. Un’experience esclusiva perfetta per salutare il Nuovo Anno. In modalità “mindful”, ascoltando il suono dolce delle campane, alternativa ai tradizionali fuochi d’artificio e scelta consapevole per tutelare l’ambiente e il benessere degli animali: a mezzanotte, infatti, una campana suonerà per 108 volte, secondo la tradizione buddista per cui i rintocchi allontanano i 108 mali dell’anno appena trascorso e permettono a quello nuovo di cominciare rinnovato e purificato. Per accogliere il 2024 con consapevolezza e positività.

Hotel Silena | Via Birchwald 10 - 39037 Rio di Pusteria/Valles (Bz) | Tel 0472 547194

Per Capodanno una cena stellata sulle vette del gusto

Un Capodanno stellato vi aspetta all’Hotel Tyrol, eccellenza dell’hospitality di Selva di Val Gardena. E la stella che brilla è quella del ristorante Suinsom e del suo chef Alessandro Martellini che la guida Michelin ha appena riconfermato. Cosa c’è quindi di più esclusivo che attendere il Nuovo Anno in questa intima e raffinata salle à dîner? Qui chef Martellini confeziona affascinanti percorsi di gusto per un San Silvestro gourmet indimenticabile, tra innovazione, creatività e tradizione, con uno sguardo puntato alla cultura ladina e il cuore alle sue radici toscane.

L'interno del ristorante stellato Suinsom all'Hotel Tyrol 1/4 La terrazza dell'Hotel Tyrol 2/4 La pisciana dell'Hotel Tyrol 3/4 Bagno gourmet all‘Hotel Tyrol 4/4 Previous Next

Il menu del gala dinner? Buffet di aperitivi seguito da terrina di foie gras al caffè con mela e pan brioche e scampo beurre blanc con perle di sedano rapa e caviale Calvisius; una prima portata di fusillo Pietro Massi con seppia e lardo; due seconde portate di branzino o orata secondo il pescato e piccione di Laura Peri servito rosa con ceci neri e stachys; e come dolce, tarte tatin al caramello con gelato alla vaniglia. Dopo cena, si aspetta la mezzanotte tra flûte di champagne, musica e chiacchiere con Bibiana e Maurizio, i proprietari, che con la consueta ospitalità e simpatia faranno compagnia ai loro ospiti per brindare insieme ad un brillante 2024. E dopo la mezzanotte, dolci della tradizione, cotechino e lenticchie rigorosamente home made (prezzo del Cenone € 260 a persona, vino e bevande escluse).

Hotel Tyrol | Strada Puez 12 - Selva di Val Gardena (Bz) | Tel. 0471 774 100

Capodanno immersi nel tepore dell’acqua termale

Il profumo della cannella, gli addobbi di Natale, l’atmosfera di festa pervade Aqua Dome, le terme più futuristiche dell’arco alpino. Per questo magico periodo Aqua Dome ha in serbo uno speciale pacchetto di “coccole” e benessere puro. L’acqua termale sgorga a 40 ° C da una fonte naturale (che si trova a ben 1.865 metri di profondità) nei pressi della struttura che conta 12 piscine interne e esterne con acqua calda a 34 - 36 ° C, innumerevoli saune da scoprire e riposanti sale relax dove sognare. Le speciali piscine e saune lasciano alle spalle lo stress quotidiano e riscaldano corpo, mente e spirito.

Aqua Dome, le terme più futuristiche dell’arco alpino

Un toccasana per prepararsi all’inverno. Le scenografiche vasche all'aperto sembrano fluttuare nell’aria, sono dei bacini futuristi, un capolavoro architettonico, armoniosamente progettato intorno alla natura. Un cono di vetro luminoso unisce attraverso una scala interna le tre piscine e offre una vista sul panorama montano. Di notte, questo monumento di vetro si illumina con colori vivaci e brilla con le stelle del firmamento. Per Capodanno la serata di gala ha un ricco programma di musica e divertimento.

Aqua Dome | Tirol Therme Längenfeld Oberlängenfeld 140 - 6444 Längenfeld (Austria) Tel +43 5253 6400

Capodanno formato famiglia a Bressanone

Da Bressanone (Bz), salendo qualche tornante, si raggiunge l’incantevole ed incontaminata valle di Luson dove l’hotel Sonnwies, specializzato in famiglie, da anni è il rifugio privilegiato di chi cerca il silenzio dei boschi innevati. Solo le famiglie con bambini possono soggiornare: tutto è pensato in primo luogo per i piccoli ospiti, senza tralasciare i momenti dedicati anche ai genitori.

Capodanno in famiglia allo Sonnwies 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Previous Next

A Capodanno la festa è formato famiglia: gli animatori hanno in serbo tante attività per i piccoli ospiti, mentre per i genitori la serata prevede un’elegante cena di gala immersa in un’atmosfera di festa. Per trascorrere al meglio l’ultimo giorno dell’anno, nel parco acquatico dell’hotel si può correre tra gli spruzzi e scendere a tutta velocità dagli scivoli. La grande piscina interna, riscaldata a 35 gradi, con 30 cm di profondità per giocare in sicurezza, fa avverare il sogno di ogni bambino. Il grande schermo che sembra tuffarsi in acqua proietta cartoni animati coloratissimi con cui giocare direttamente in acqua. I piccoli spettatori guardano i film di animazione direttamente nell’acqua tiepida. Per chi vuole la massima privacy ci sono le grandi mountain villas, il luogo superlativo per le famiglie arredate con legno naturale e con piscina privata “infinity pool” riscaldata tutto l’anno. Un ampio terrazzo permette di ammirare il paesaggio: a perdita d’occhio le montagne sono la vista che appaga lo sguardo ad ogni ora del giorno. A chi non piacerebbe sguazzare e giocare in acqua e allo stesso tempo guardare i cartoni animati?

Familyhotel Sonnwies Dolomites | Via Alter Rungger, 20, 39040 Luson BZ | Tel 0472413533

Capodanno in pista con le tradizionali fiaccolate sugli sci

Per i veri addicted dello sci, nel comprensorio di Bormio il 2024 si saluta in pista. Qui, in attesa delle Olimpiadi invernali del 2026, tornano anche quest’anno gli appuntamenti del 31 dicembre sulle piste Stelvio di Bormio, Cevedale di Santa Caterina e Doss Alt di Valdidentro, per una festa spettacolare ed emozionante. Si comincia alle ore 17 con una suggestiva fiaccolata e, una volta arrivati, si attendono tutti insieme i bagliori colorati dello spettacolo pirotecnico. I partecipanti comporranno la lunga lingua di fiaccole che illuminerà le piste del comprensorio, scegliendo ognuno quella in cui festeggiare il Nuovo Anno. Ci si può cimentare con la pista Stelvio, una delle più affascinanti e tecniche al mondo e dalla quale si gode la bellissima vista sulla conca di Bormio. La Stelvio è la discesa leggendaria dei grandi campioni che nel 2026 ospiterà, oltre alle gare di sci alpino, per la prima volta come nuova disciplina olimpica anche lo sci alpinismo. Per una discesa divertente e panoramica si potrà scegliere la Cevedale di Santa Caterina Valfurva, o la pista Doss Alt di Valdidentro, la più lunga di San Colombano - Cima Piazzi. Dopo un’emozione adrenalinica in pista il Capodanno sarà sfavillante con lo spettacolo dei fuochi d’artificio ad illuminare di magia il bianco paesaggio del comprensorio.

Capodanno sugli sci tra faiccolate e fuochi

A San Vigilio, in Val Badia, inizia invece alle ore 18 l’attesa del Nuovo Anno. Ci si ritrova al fondo della pista Erta per ammirare la spettacolare fiaccolata dei maestri e degli allievi delle scuole di sci e il particolare show con i gatti della neve. Musica di sottofondo a scaldare l’atmosfera che prosegue poi al Countdownparty in centro paese (al Padiglione San Vigilio) che culminerà con il conto alla rovescia per salutare tutti insieme il 2024. Nel frattempo, ci si potrà godere fino a tardi i mercatini e i chioschi di degustazioni che prolungheranno l’orario di apertura. Il saluto al 2024 di San Vigilio è tutto da godere sotto il cielo stellato, contornato dall’incantevole panorama innevato, in questo bellissimo scorcio di Val Badia.

E anche ad Arabba, gioiello delle Dolomiti e punto di riferimento per chi cerca uno sci senza compromessi, il 31 dicembre l’appuntamento è sulle piste. La tradizionale fiaccolata di fine anno con i maestri delle scuole sci è un evento imperdibile per chi vuole salutare il 2023 e dare il benvenuto, in anticipo, al 2024 sulle lamine. Lungo la pista che da Monte Burz porta ad Arabba, due lunghe file di fiaccole si ricongiungeranno appena sopra il paese per dare un caloroso saluto agli ospiti illuminando la notte in segno di buon auspicio. E la mattina dopo non c’è modo migliore per inaugurare il Nuovo Anno se non quello di essere i primi a lasciare il segno del proprio passaggio sulla neve appena battuta: qui gli oltre 62 km di piste lunghe e tecniche (ma ben 480 km se consideriamo i collegamenti sci ai piedi con le valli vicine, senza dimenticare gli oltre 1200 km del Dolomiti Superski di cui Arabba fa parte!), sono un vero Paradiso per vivere autentiche e indimenticabili emozioni sulla neve.

Per Capodanno Walzer sotto le stelle con le note dell’organo più grande del mondo

A Kufstein, in Tirolo, il Capodanno si festeggia ballando il “Donauwalzer” di Johann Strauss sotto le stelle. Nella grandissima piazza centrale, anzi nelle due grandi piazze adiacenti “Unterer & Oberer Stadtplatz”, situate nel centro storico della città, proprio sotto la solenne fortezza, esattamente a mezzanotte e 24 minuti l’organo all’aperto più grande del mondo intona il celebre walzer diffondendo la melodia non solo nella grande piazza antistante ma anche per la città.

Capodnano in Kufstein, in Tirolo

Si saluta il 2024 dunque alle 00.24 minuti, dopo i brindisi di rito. Il concerto dura circa 20 minuti: i locali in piazza sono aperti per continuare a brindare e festeggiare.