All'Hotel Engels Park di Vipiteno la magia invernale tra Mercatini di Natale e spa

Cosa c'è di meglio di una vacanza per staccare dalla routine e immergersi in un'oasi di pace e benessere? Se hai già voglia di neve, di mercatini di Natale da sogno e di coccole rilassanti forse faresti meglio ha prenotare. E tra chi potrebbe esaudire tutti questi desideri c'è l'Hotel Engels Park – Cuore Felice a Vipiteno (Bz). Questa incantevole struttura a 4 stelle ti aspetta per offrirti un soggiorno tra sport, relax e il fascino senza tempo dell'inverno in Alto Adige.

L'esterno dell'Hotel Engels Park

Hotel Engels Park: rifugio di benessere nel cuore dell'Alto Adige

L'Engels Park è un hotel di charme situato in una posizione privilegiata: a pochi passi dal centro di Vipiteno, ma immerso in un parco di 6mila metri quadrati, circondato dalle maestose montagne innevate. Con le sue 41 camere arredate in legno, è il luogo ideale per rigenerarsi e ritrovare serenità. L’atmosfera intima e familiare dell’hotel è pensata per farti sentire a casa fin dal primo momento.

Una delle camere dell'Hotel Engels Park

Legno di cirmolo e abete rosso dominano nell’arredamento delle camere, creando un ambiente caldo e accogliente, ma anche salutare! Il cirmolo è noto per le sue proprietà rilassanti, mentre l’abete stimola la circolazione, regalandoti un sonno profondo e rigenerante. Al mattino, aprire le finestre e vedere il parco innevato ti farà sentire come dentro una cartolina natalizia.

Lounge dell'Hotel Engels Park

Hotel Engels Park: cucina per il corpo e per l’anima

Sei un appassionato di buona cucina? All’Engels Park troverai una deliziosa combinazione tra tradizione altoatesina e dieta mediterranea. Il ristorante dell’hotel offre una “Lifechanging Cuisine”, che punta sulla qualità e freschezza degli ingredienti. I piatti sono sani ma gustosi, ideali per chi vuole godersi il piacere della tavola senza rinunciare al benessere.

Il ristorante dell'Hotel Engels Park

Dal krapfen altoatesino alla polenta con speck, ogni pasto è un’esperienza che ti porterà in un viaggio di sapori locali e internazionali. E se sei goloso di dolci, preparati ad assaporare le leccornie dei Mercatini di Natale, a pochi passi dall’hotel!

Buona cucina altoatesina all'Hotel Engels Park

Magia e tradizione nei Mercatini di Natale di Vipiteno

Non puoi visitare Vipiteno d'inverno senza fermarti ai suoi famosi mercatini di Natale. Dal 23 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, le stradine della città si vestono a festa, con migliaia di luci e decorazioni che rendono l’atmosfera ancora più magica. Il profumo di vin brulé e dolci tipici come lo strudel e i biscotti speziati ti accompagna mentre passeggi tra le bancarelle.

Mercatini di Natale di Vipiteno

Quest'anno, il tema è “Le Campane di Natale”, e la splendida Torre delle Dodici diventa protagonista con il suo carillon da 25 campane che suonano ogni giorno. Un’esperienza unica che ti trasporterà in un mondo incantato.

E se vuoi esplorare ancora di più, puoi raggiungere i mercatini di Bressanone (Bz) o, per un’escursione internazionale, quelli di Innsbruck, a solo un’ora di macchina. Perfetto per chi ama l’atmosfera natalizia e vuole viverla al massimo!

Sport invernali all'Engels Park: neve e divertimento per tutti

Ma l’inverno all’Engels Park non è solo relax e mercatini. Gli amanti dello sport trovano pane per i loro denti grazie alla vicinanza con l’area sciistica Monte Cavallo, conosciuta come la “terrazza soleggiata di Vipiteno”. Con i suoi 20 chilometri di piste, adatte sia ai principianti che ai più esperti, è perfetta per chiunque voglia godersi una giornata di sci o snowboard. E se preferisci il brivido della velocità, la pista di slittino più lunga d’Italia ti aspetta con i suoi 10 chilometri di puro divertimento.

Se invece ami le passeggiate invernali o le ciaspolate, Vipiteno è il punto di partenza ideale per esplorare i sentieri che offrono panorami mozzafiato sulle Dolomiti e le Alpi dello Stubai. E per i più mattinieri, l’Early Bird del Monte Cavallo offre un’esperienza esclusiva: potrai sciare all’alba prima che le piste si affollino, godendo di un paesaggio da favola illuminato dalle prime luci del giorno.

Coccole di fine giornata nella spa Cuore Felice dell'Hotel Engels Park

Dopo una giornata all’aria aperta, cosa c’è di meglio di un po’ di relax in una spa? All’Engels Park, la Cuore Felice Spa è un vero tempio del benessere, con i suoi 1.200 metri quadri di area wellness. Potrai rilassarti nella piscina coperta con idromassaggio, riscaldata a 31 gradi tutto l’anno, o rigenerarti nelle varie saune, tra cui quella finlandese all’aperto, perfetta per godere del contrasto tra il caldo secco e l’aria fresca di montagna.

La piscina interna dell'Hotel Engels Park 1/6 Zona relax dell'Hotel Engels Park 2/6 Tanto legno e materiali naturali all'Hotel Engels Park 3/6 Zona relax dell'Hotel Engels Park 4/6 Riposarsi e ricaricarsi con vista all'Hotel Engels Park 5/6 Momneti di assoluta pace all'Hotel Engels Park 6/6 Previous Next

E se vuoi concederti un trattamento speciale, potrai provare il Massaggio Fasciale Deep Tissue o uno dei pacchetti benessere personalizzati, basati sul metodo olistico Mylife Changer, un mix perfetto di tecniche tradizionali e moderne per il tuo benessere fisico e mentale.

Offerte Speciali per l'inverno all'Hotel Engels Park

Se l'idea di trascorrere l'inverno a Vipiteno e all'Engels Park ti ha stuzzicato, sappi che puoi prenotare il tuo soggiorno con tariffe che partono da 110 euro a notte con mezza pensione. La stagione invernale dell'hotel inizia il 6 dicembre 2024 e termina il 27 aprile 2025, dandoti tutto il tempo per organizzare la tua vacanza perfetta.

Hotel Engels Park

Via della Commenda 20 - 39049 Vipiteno (Bz)

Tel 39 0472 765132