Da Nodo a Roma dove la gradazione alcolica dei cocktail la decidi tu

Nel cuore pulsante di Roma, a pochi passi da Piazza Navona, sorge Nodo, un cocktail bar che ha completamente ridefinito l'arte del bere e del mangiare nella capitale. Situato nella storica Piazza delle Coppelle, Nodo è molto più di un semplice bar. Si tratta di un’esperienza sensoriale, un viaggio che unisce la passione per i cocktail artigianali e una cucina espressa curata nei dettagli. Nodo, che sta per Non Ordinary Drinks Organization, è un nome che dice tutto: qui niente è ordinario. Dai cocktail alla cucina, ogni dettaglio è pensato per stupire e deliziare. Fondato da tre soci - Raffaella Foglia, Gerardo Wolleb e suo fratello Ruggero - Nodo ha iniziato a prendere forma nel 2018 e, nonostante l'apertura ufficiale nel 2020 sia stata influenzata dalla pandemia, il team ha sfruttato quel tempo per affinare il concept e creare qualcosa di nuovo nel mondo dei cocktail bar romani.

Il tema di Nodo: Raffaella Foglia, Gerardo Wolleb, Ruggero Wolleb, Maurizio Musu, Leonardo Girini, Benedetta Fiorentini, Samuele Pellegrini, Riccardo Russomann

Nodo, un cocktail bar con storia e innovazione

Situato in una location storica, Nodo si è rapidamente affermato come uno tra i punti di riferimento per gli amanti del buon bere. Con la creatività del bar manager Maurizio Musu – ex bar manager di locali celebri come Reserva, Angelina a Testaccio e Porto Fluviale – e l’abilità del head bartender Leonardo Girini e della bartender Benedetta Fiorentini, Nodo offre un'esperienza cocktail. Il nuovo menu, realizzato in team, è un’esplosione di sapori, capace di combinare tradizione e innovazione, con un occhio sempre rivolto alla qualità e all’originalità.

Gli interni di Nodo

Da Nodo, una buona cucina espressa

Nodo non è solo un cocktail bar, ma anche un luogo dove la cucina espressa diventa protagonista. Sotto la guida dello chef Samuele Pellegrini, il menu di Nodo è un viaggio culinario, in cui sapori mediterranei si mescolano a influenze internazionali. Tra i piatti più intriganti troviamo il pastrami mediterraneo, il maritozzo alla cacciatora e il particolarissimo carpaccio alla carbonara. Se sei un amante dei taglieri, qui potrai gustare selezioni di salumi e formaggi di alta qualità.

Gyoza di Nodo 1/3 I taglieri da condividere sono un must di Nodo 2/3 Cucina espressa e golosa da Nodo 3/3 Previous Next

Ma non è tutto: Nodo offre piatti unici come i gyoza di mazzancolle, la ceviche di spigola e la focaccia delle Coppelle. Ogni piatto è pensato per esaltare le materie prime, principalmente locali, e viene reinterpretato in chiave moderna.

La drink list di Nodo

La vera magia di Nodo si trova però nella sua drink list, intitolata non a caso "Welcome to the Sinners". Otto cocktail signature, pensati per offrire un’esperienza sensoriale unica, esplorano sapori freschi e leggeri, con gradazioni alcoliche moderate per chi vuole gustare senza esagerare. Tra i più famosi, spicca "Il lato piccante dell’amore", un mix audace di mango, zenzero, pepe nero, rum Flor de Caña e cachaça. Questo cocktail incarna alla perfezione l’anima duplice di Nodo: da un lato, la tentazione, dall’altro, il viaggio e la scoperta di culture lontane come quella giapponese.

Se ami i sapori orientali, non puoi perderti "Il Samurai", a base di Toki blend japanese whisky, o "Doppio Sogno", un cocktail che mescola shiso rosso, sake yuzu e sciroppo di riso per un'esperienza davvero esotica. Non mancano poi i classici, come il twist sul gin tonic, l’"Elisabetta d’Inghilterra", con gin infuso al cardamomo verde e cordiale al cetriolo, perfetto per una serata fresca e rilassante.

Da Nodo anche cocktail personalizzati

Una delle caratteristiche più apprezzate di Nodo è la possibilità di personalizzare i cocktail in base alla gradazione alcolica preferita: puoi scegliere tra very strong, strong, medium, light o very light. Questa filosofia "tailor made" permette di creare cocktail su misura, insieme al bartender, rendendo ogni serata un’esperienza unica.

Nodo significa Non Ordinary Drinks Organization

Nodo non si ferma qui: la sua carta dei vini conta circa 200 etichette, tra distillati, Franciacorta, prosecco, Champagne, birre alla spina e in bottiglia. E se ami lo spritz, non potrai resistere ai cocktail alla spina, che includono anche questa icona italiana.

Atmosfera ricercata da Nodo

L’ambiente di Nodo è curato in ogni dettaglio, grazie a un lavoro di rebranding realizzato dall'agenzia creativa Rio House of Creativity in collaborazione con il graphic designer Riccardo Russomanno. Il risultato è un locale che fonde l'eleganza contemporanea con riferimenti al Giappone e al mondo dei peccatori. I menu e il logo riflettono questo mix di culture, con grafiche ispirate al mondo animale, dove tigri e panda si fondono con il corpo umano, creando un’atmosfera intrigante e sofisticata.

In un panorama sempre più competitivo, Nodo si distingue per la sua capacità di offrire un'esperienza a 360 gradi, in cui ogni dettaglio, dal cibo al cocktail, è studiato per sorprendere e deliziare. L’attenzione ai gusti e alle esigenze del cliente, unita alla qualità delle materie prime e alla creatività del team, fanno di Nodo un punto di riferimento non solo per gli amanti del buon bere, ma anche per chi cerca un luogo dove rilassarsi e gustare piatti di alto livello.

Nodo

Piazza delle Coppelle 52 – 00186 Roma

Tel 06 9437 6334