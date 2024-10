Sotto l'occhio di Sauron: viaggio nelle terre del Signore degli Anelli

Chi osa entrare nei domini della Terra di Mezzo di Sauron, oscuro Signore? Voi, uomini corrotti dai nove anelli, osate davvero attraversare i paesaggi scrutati dal mio occhio che tutto vede? Affascinati, forse, da quelle insopportabili canzoncine che rendono la Contea così lontana dal mio controllo, così poco intrisa del mio potere?

Tra elfi e nani, maghi e draghi, queste terre hanno un fascino che la mia oscura presenza non ha saputo distruggere. Ma ricordate: ogni vostro passo sarà sorvegliato dal mio sguardo, ogni vostra speranza potrà essere spezzata dalla mia ombra. E vi conviene lasciare indietro ogni anello che portate al dito. Meglio mettere al collo una semplice collana.

Osate forse esplorare le terre della Contea, di Gran Burrone e di Mordor? Sappiate che questi luoghi esistono davvero e sono i luoghi in cui sono stati girati i film della saga del Signore degli Anelli o la serie tv gli Anelli del Potere. Preparatevi a scoprire alloggi suggestivi, panorami incantati e atmosfere che sembrano uscite direttamente dai racconti di Tolkien. Sarò io, Sauron, a guidarvi in questo viaggio attraverso i luoghi più iconici della Terra di Mezzo, dove la mia ombra si estende, ma dove anche la magia del passato persiste. Che siate appassionati dei film o semplici amanti del mistero e dell'avventura, sarete trascinati nella mia rete di fascino e potere. Ma fate attenzione: ogni passo potrebbe essere l'ultimo.

Matamata, Hobbiton - La Contea



Ah, la Contea! La Contea per me è sempre stato un grande mistero, e forse la razza che ho sempre sottovalutato e ignorato è stato il mio più grande errore. Hobbiton, a Matamata nell'isola del Nord in Nuova Zelanda, è il posto perfetto per chi vuole vivere una vita da "hobbit". Se chiudi gli occhi anche da lontano puoi vedere le collinette verdi e rigogliose che si alzano dolcemente, dando vita a un anfiteatro naturale che circonda il villaggio. Porte rotonde per le piccole avventure sono incastonate tra le colline, come se facessero parte loro stesse della natura, come se fossero sempre state lì. Una ragnatela di sentieri collega le case al resto del villaggio, permettendo di entrare nella casa di Tuc o Baggins per fare una meritata terza colazione.

Casa Baggins - Vista dall'interno 1/5 Hobbiton, Matamata - La Contea degli Hobbit 2/5 Ingresso Hobbiton - Benvenuti nel set del film 3/5 Mercato Hobbiton - Prodotti tipici Hobbit 4/5 Il Mulino di Hobbiton - Affacciato sul fiume 5/5 Previous Next

L'albero della festa è ancora lì, in mezzo al villaggio di Hobbiton. La grande quercia sotto la quale Bilbo Baggins è sparito il giorno del suo centoundicesimo compleanno, grazie alla magia del mio anello che per tanti anni ha portato al posto mio. Intorno si sviluppa il villaggio, mulini, il fiume e persino il Green Dragon Inn, il pub dove gli hobbit hanno festeggiato la mia sconfitta, dove Samvise Gamgee ha trovato l'amore, e dove Frodo, Merry e Peregrino Tuc hanno saziato la loro sete con svariate birre artigianali. Come avrai capito, se stai cercando strade rumorose della tua civiltà, o edifici moderni a disturbare la serenità, dimentica tutto. Qui sei nel cuore della Terra di Mezzo e niente può spezzare l'armonia di questi luoghi.

Dove dormire: Dopo una giornata passata tra le insignificanti colline della Terra di Mezzo, non troverete pace, ma solo temporaneo ristoro al Lake Karapiro Lodge. Questo luogo, con la sua bellezza sconcertante e una tranquillità che irrita l’animo, si erge come un rifugio per coloro che cercano di sfuggire al potere dell'Oscurità... sciocchi mortali. Le camere, sontuose e squisitamente curate, sembrano fatte per far dimenticare la verità dell’esistenza, con i loro tessuti lussuosi e legni che, sebbene eleganti, non fanno altro che ricordarmi quanto sia fragile la loro pace. Le finestre offrono una vista ingannevole su colline tranquille e un lago che riflette un'illusione di serenità. Ma sappiate questo: nulla può sfuggire al mio occhio. Nemmeno i vostri sogni più dolci.

Lake Karapiro Lodge. Fonte: karapirolodge.co.nz

I proprietari vi accoglieranno con un calore nauseante. La colazione? Pane appena sfornato, marmellate e frutta fresca... come se tutto ciò potesse sfamare qualcosa di più del vostro inutile corpo mortale. Eppure, per chi non conosce il potere vero, potrebbe sembrare un festino degno di un re. A soli 30 minuti da Hobbiton, il vostro tanto amato villaggio Hobbit, il Lake Karapiro Lodge vi ingannerà facendovi credere di poter sfuggire alla mia ombra. Ma sappiate che, anche qui, in questo angolo di pace, io veglio. Nessuno può nascondersi per sempre dal grande ingannatore.

Lake Karapiro Lodge

Indirizzo: 1829F Tirau Road RD1 Tirau, Karapiro 3484, Nuova Zelanda

Kaitoke Regional Park – Gran Burrone

Elfi, Hobbit, Uomini e maghi, tutti riuniti lì per formare quella fastidiosissima Compagnia del mio Anello! Gran Burrone, o meglio, Kaitoke Regional Park, non troppo lontano da Upper Hutt e a 50 minuti da Wellington, la capitale dei miei dominii. I miei nemici in questo luogo hanno potuto nascondersi dal mio onnipresente sguardo, nella loro illusoria sicurezza, e Frodo ha potuto trovare ristoro tra questi enormi alberi, protetti dagli anelli che cambiano lo scorrere del tempo. Ammetto che ho sempre provato invidia per quei posti, che il mithril dei miei anelli del potere ha mantenuto più bello che mai col passare delle ere.

Fiume Hauraki - Natura incontaminata 1/3 Fiume Karangahake - Paesaggio fluviale 2/3 Ponte sospeso Karangahake - Avventura tra gli alberi 3/3 Previous Next

Duemilaottocentosessanta ettari si estendono nel nord della Hutt Valley: boschi pluviali, fiumi cristallini, colline e poi giù per ampie vallate. Le foreste di specie autoctone come il kahikatea, il rimu e il rata, alberi nativi di questa terra neozelandese, hanno mantenuto gli elfi nella loro atmosfera fiabesca per tutto questo tempo. Il fiume Hutt è incredibile, perché le sue acque portano acqua potabile alla città di Wellington. Un fiume che, nel suo corso insieme ai suoi affluenti, forma cascate e piscine naturali, ideali per attività sportive come il nuoto, il kayak e i pic-nic. Insomma, questo parco è un'attrazione perfetta per sportivi, amanti dei paesaggi mozzafiato e anche per i biologi, visto che il clima mite di questo posto è ideale per la sostenibilità della biodiversità del parco.

Dove dormire: Il Poppy Chalet, nel cuore del Kaitoke Regional Park, quello che molti chiamano Gran Burrone, è un piccolo rifugio immerso nella natura selvaggia. Qui la pace sembra scendere con la nebbia del mattino, creando un’atmosfera quasi irreale. Le stanze, accoglienti e curate nei minimi dettagli, regalano una sensazione di serenità che aiuta a lasciarsi alle spalle il caos quotidiano. Le finestre offrono una vista su boschi e colline, dove il verde è protagonista e il fiume scorre con una calma che quasi ipnotizza. Un paesaggio che invita a rallentare, a fermarsi e respirare.

Poppy Chalet. Fonte: poppy-chalet.northislandnz.net

I padroni di casa vi accolgono con il calore semplice e sincero di chi sa cosa vuol dire far sentire a casa i propri ospiti. La colazione, preparata con ingredienti locali e freschi, è un momento da assaporare lentamente. Qui, tra sentieri e natura, il tempo sembra fermarsi e il Poppy Chalet diventa il posto perfetto per una pausa rigenerante.

Poppy Chalet

Indirizzo: 1747 Main Road North, SH2 Kaitoke, 5018, Nuova Zelanda

Tongariro National Park - Mordor



E adesso arriviamo nel posto del mio cuore, uno dei posti dove tutto ebbe inizio: Mordor. Nel Tongariro National Park, situato nell'Isola del Nord della Nuova Zelanda, uno dei parchi più antichi del mondo, sia per il suo significato naturale che culturale. Questa zona è nota soprattutto per l'attività vulcanica, che ha ispirato la forgiatura dell'Unico Anello. I tre vulcani attivi sono Tongariro, Ngauruhoe e Ruapehu, che dominano il paesaggio con la loro imponenza. Questo luogo nella vostra civiltà è sacro ai Maori. Proprio il vulcano Ngauruhoe per me è così importante: nei miei domini è noto come Monte Fato, e nelle sue profondità ho forgiato l'Anello.

"Nella Terra di Mordor, dove l'Ombra nera scende.

Un Anello per domarli, un Anello per trovarli,

Un Anello per ghermirli e nel buio incatenarli.

Nella Terra di Mordor, dove l'Ombra cupa scende."

Monte Ngauruhoe - Il Monte Fato 1/4 Monte Ruapehu - Neve e maestosità 2/4 Lago Turchese, Tongariro - Tramonto 3/4 Monte Ngauruhoe - Il Monte Fato innevato 4/4 Previous Next

Proprio qui Frodo, la creatura chiamata Gollum e Samvise Gamgee hanno gettato l'anello decretando, forse, la mia fine. Il Monte Fato, o meglio, il vulcano Ngauruhoe, ha una forma perfettamente conica, e tra i tre vulcani è quello più giovane. Il Monte Tongariro invece ha una serie di crateri attivi, fumarole e sorgenti calde, mentre il Ruapehu è il vulcano più alto (2797 mt) ed è particolarmente famoso per il suo lago craterico.

Ma questa area magnifica non è famosa soltanto per i vulcani. Gli scenari offerti dal parco sono innumerevoli: lussureggianti foreste pluviali, brughiere alpine e laghi glaciali fanno da contorno in un luogo magico, dove il male ha affondato le sue radici nei libri e negli schermi cinematografici, ma che nella realtà racchiude in comune solo la magia di un posto incantato. Continuando a volare sopra di esso, in groppa alle aquile di Gandalf, il Grigio prima, il Bianco poi, non mancano i paesaggi lunari con rocce nere, terreni aridi e poca vegetazione, dando vita a un'atmosfera drammatica e inquietante che ha dato forma a Mordor.

Dove dormire: Lo Chateau Tongariro Hotel è il posto perfetto per alloggiare durante la visita della terra di Mordor. Costruito nel lontano 1929 proprio all'interno del Tongariro National Park, a circa 1000 metri di altitudine, questa posizione privilegiata offre accesso immediato ai sentieri escursionistici del parco, alle piste da sci del Monte Ruapehu e ad altre attrazioni naturali. L'hotel ha un fascino classico con viste spettacolari sui vulcani del parco, offrendo una delle esperienze di soggiorno più spettacolari della Nuova Zelanda. Un edificio neoclassico che si distingue per la sua architettura d'epoca, non simile quindi a Minas Morgul, la città fantastica del regno di Mordor.

Chateau Tongariro Hotel. Fonte: chateautongarirohotel.com-newzealand.com

Alti soffitti, grandi lampadari, camini e arredi in legno massello. Camere raffinate in tono classico ma con comfort moderni, con una scelta variegata, dalle suite lussuose alle camere standard. Il ristorante principale dell'hotel, il Ruapehu Room, è noto per la sua cucina di alta qualità: piatti gourmet, come solo l'Oscuro Signore si merita, senza dimenticare gli ingredienti locali, e con un tocco di cucina neozelandese. E ovvio, ma non così ovvio, l'hotel dispone di una grande sala cinema, utile per non perdere le gesta di me, il grande ingannatore.

Chateau Tongariro Hotel

Indirizzo: State Highway 48, Mt Ruapehu 3951, Nuova Zelanda

Baia di Hauraki - Numenor

Io ho molti nomi, Sauron è uno dei tanti. Durante la seconda era, quando furono forgiati gli anelli, ero noto come Annatar, il signore dei Doni. Proprio in quei tempi uno dei miei desideri di possesso era l'isola di Numenor, che tanto ho bramato e alla fine distrutto. Negli Anelli del Potere, la magnificenza di Numenor è stata ripresa in diversi luoghi, il mio preferito è la Baia di Hauraki, situata a nord di Auckland. Un rifugio perfetto per chi sa apprezzare il fascino dell'illusione e la bellezza delle terre incontaminate. Tra le isole come Waiheke e Great Barrier, potrai ritrovare quella serenità che solo un sovrano caduto può comprendere.

Baia di Hauraki - Paesaggio costiero 1/5 Isola Waiheke - Scogliera verdeggiante 2/5 Costa Waiheke - Acque cristalline 3/5 Baia di Coromandel - Colline e mare 4/5 Vigneti di Waiheke - Colline e vigneti 5/5 Previous Next

La baia è caratterizzata da acque calme e limpide, grazie alla protezione naturale data dalla presenza delle isole. Waiheke Island è rinomata per i suoi vigneti e le colline verdeggianti, mentre Great Barrier per le sue spiagge incontaminate, le scogliere frastagliate e le foreste rigogliose. La sensazione è quella di trovarsi in un mondo primordiale. Le scogliere di origine vulcanica offrono panorami incredibili, rocce che si tuffano nel mare nelle acque più profonde del pacifico, creando un paesaggio tanto incontaminato quanto suggestivo. Non dimenticate di visitare la Penisola di Coromandel, una regione montuosa, selvaggia, ricca di foreste pluviali, sorgenti termali e spiagge bianche. Qui le montagne si innalzano rapidamente dal mare, creando un imponente impatto naturale.

Dove dormire: Per un vero sovrano serve una giusta dimora. Ed è proprio sull'isola di Waiheke che è situato The Boatshed, un boutique hotel di lusso. L'esperienza di questo rifugio è incredibile, combina infatti il fascino costiero con un design raffinato e contemporaneo. Le camere non vogliono abbandonare lo stile marinaro e costiero che ispira tutta l'estetica dell'hotel. Un mix di elementi rustici e moderni, materiali come legno e lino, una palette di colori chiari e neutri creano perfettamente un connubio tra l'arredamento e il paesaggio marino.

Boatshed Hotel. Fonte: boatshed.co.nz

Le grandi finestre sull'oceano, le ampie terrazze e i camini sono l'ambientazione perfetta per respirare l'aria della mitica città di Numenor. La ristorazione del Boatshed ha ispirazione dalla cucina locale e varia a seconda della stagionalità, utilizzando ingredienti freschi provenienti dalle isole e dalle regioni circostanti. La colazione è il vero punto forte del soggiorno, preparata e servita con vista sull'oceano.

The Boatshed

Indirizzo: Tawa and Huia Street, Oneroa, Auckland 1081, Nuova Zelanda

Italia - La Contea Gentile

Italia, precisamente Abruzzo. Dopo la mia scomparsa dalla Terra di Mezzo, non avrei mai pensato di provare curiosità per un posto come questo. Ma persino l'Oscuro Signore, prima del suo ufficiale ritorno, merita una pausa. Ed ho scoperto che proprio qui è sorta un'altra Contea. La Contea Gentile. Una persecuzione!

La Contea Gentile. Fonte: laconteagentile.it

Colline verdi, vigneti che si estendono fino alla fine del mio sguardo, e ben sapete quanto il mio sguardo possa scrutare molto lontano, un rifugio lontano dal caos e dalle preoccupazioni quotidiane. Questo posto meraviglioso non è ancora aperto agli ospiti, i lavori però di preparazione sono promettenti. Ospitalità intima, coltivazioni biologiche e un'esperienza che si basa sulla gentilezza. Sì, la gentilezza! Un tempo avrei deriso la gentilezza, ma che alla fine, o ad un nuovo inizio del mio viaggio, mi incuriosisce.

Pare che sarà un luogo dove rallentare, riconnettersi con la natura e forse con se stessi. Vivere proprio come gli Hobbit nella Contea, ed anche il paesaggio di questo magnifico posto ricorda proprio il villaggio di Hobbiton. Ma come ogni cosa che vale la pena, tutto questo richiede del tempo, e mentre aspettiamo possiamo solo immaginare cosa troveremo dietro quelle verdi colline. Un posto dove bere una pinta, trovare l'amore come Sam con Rosa Cotton, o aspettare l'arrivo di un vecchio mago con i fuochi d'artificio.

La Contea Gentile

Indirizzo: Contrada Porcareccia, 66011 Bucchianico CH

Fine del viaggio

E così si conclude il nostro lungo viaggio. Lasciamo la terra di Arda, la Terra di Mezzo. Ogni passo del nostro sguardo, passato per la Contea, le foreste di Gran Burrone o le distese di Mordor, è la testimonianza di come realtà e fantasia possano intrecciarsi. Di come i regni magici in realtà esistano davvero, e di come la natura sia effettivamente capace di creare posti incantevoli come e quanto i libri di Tolkien.

E quando vi troverete a guardare le stelle sopra la Baia di Hauraki o a sentire il calore del fuoco nell'ombra del Tongariro, ricordate che anche l'Oscuro Signore, per quanto potente, non ha potuto resistere alla bellezza di questo mondo. Quindi, abbandonate per un momento ogni preoccupazione e immergetevi completamente: siete a casa, nella Terra di Mezzo.