Riva Toscana Golf Resort & Spa: autunno di relax e avventure in Maremma

L’autunno in Maremma toscana è una meraviglia da vivere e scoprire, e quale modo migliore di farlo se non al Riva Toscana Golf Resort & Spa di Follonica (Gr)? Questo luogo dal fascino unico si presenta come la meta ideale per un weekend o una vacanza autunnale, dove colori e profumi si fondono in un'esperienza indimenticabile. Preparati a esplorare panorami mozzafiato, a lasciarti avvolgere da dolci colline e a degustare prelibatezze gastronomiche locali.

Il Riva Toscana Golf Resort e Spa nella Maremma toscana

Mare, natura e golf al Riva Toscana Golf Resort & Spa

Quando arrivi al Riva Toscana Golf Resort & Spa, verrai accolto da un paesaggio incantevole che sembra uscito da una cartolina. Immagina di passeggiare lungo le spiagge ora deserte, ascoltando il dolce suono delle onde che si infrangono sulla riva. Con il mare cristallino che si estende davanti a te e il sole che continua a splendere di un film romantico.

Le camere di design e charme sono circondate da un grande uliveto e dal campo da golf, disegnato da Giulio Cavalsani, che offre un suggestivo percorso da 18 buche, 12 delle quali con vista sul Mar Tirreno. Immagina di giocare a golf mentre i colori caldi dell’autunno si riflettono sull’acqua! Questo è davvero un sogno per i golfisti e per chiunque ami la bellezza della natura.

Golf con vista al Riva Toscana Golf Resort e Spa

Dal Riva Toscana Golf Resort & Spa alla scoperta della Maremma

Dopo aver approfittato di un round di golf, perché non esplorare un po' di più? La Maremma è piena di gemme nascoste che ti aspettano! Puoi passeggiare circondato dalla macchia mediterranea, calpestare i luccicanti cristalli di quarzo di Cala Violina a Scarlino o visitare l’incantevole spiaggia di Torre Mozza. E se sei un amante della storia, non puoi perderti gli antichi borghi etruschi e medievali di Suvereto, Pitigliano e Venturina Terme.

Ma non è tutto: non dimenticare di visitare il Lago dell’Accesa e il Parco Naturalistico delle Biancane, dove la natura sembra dipinta da un artista con una tavolozza di colori vibranti.

Relax alla Naturae Spa del Riva Toscana Golf Resort & Spa

Dopo una giornata di avventure e esplorazioni, cosa c'è di meglio di un po' di relax? La Naturae Spa del Riva Toscana è il luogo ideale per ritrovare il benessere e rilassare corpo e mente. Qui puoi goderti una sauna, un bagno di vapore, un percorso Kneipp o una cascata di ghiaccio.

Inoltre, non puoi perderti il lettino Zerobody, una soluzione innovativa che ti permette di galleggiare in assenza di gravità sopra 400 litri di acqua calda. E se vuoi concederti una coccola in più, prenota una delle suite con Private Spa, dove potrai rilassarti in tutta intimità mentre i colori del foliage ti circondano.

Tappa golosa al Riva Toscana Golf Resort & Spa

Non possiamo dimenticare di parlare del cibo! La Maremma toscana non è solo un trionfo di paesaggi, ma anche di sapori. Il Ristorante Paspalum ti accoglie con una proposta gastronomica che celebra i piatti tipici della tradizione toscana e mediterranea, utilizzando ingredienti freschi, a km zero e bio.

Autunno è sinonimo di raccolto, quindi preparati a gustare piatti ricchi di sapori intensi, come zuppe calde, funghi e, perché no, anche una buona fetta di castagnaccio. La selezione di vini regionali e nazionali ti farà innamorare ad ogni sorso: è un vero e proprio viaggio nel mondo del vino, da fare con calma e senza fretta (dopotutto, chi ha mai detto che non si possa fare un brindisi per ogni stagione?).

In autunno, il Riva Toscana Golf Resort & Spa si trasforma, dunque, in un angolo di paradiso dove ogni momento è pensato per rigenerarti e farti sentire a casa. Tra il golf, le passeggiate nella natura, il relax in spa e la gastronomia di alta qualità, avrai tutto ciò che serve per ricaricare le batterie e tornare alla vita quotidiana con il sorriso.

Riva Toscana Golf Resort & Spa

Strada Provinciale Aurelia Vecchia - 58022 Follonica (Gr)

Tel 0566 028036