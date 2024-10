Relax tra vigne e sapori nel wine resort Corte Lantieri in Franciacorta

Immaginate un luogo in cui l’armonia della natura si fonde con il lusso discreto dell’ospitalità italiana, il tutto circondato dalle vigne di una delle zone vinicole più prestigiose del mondo: la Franciacorta, in provincia di Brescia. È qui, a Capriolo, nel cuore di questo paesaggio mozzafiato, che si trova Corte Lantieri, un raffinato wine resort capace di offrire ai suoi ospiti un’esperienza da ricordare. Con la sua posizione privilegiata, incastonata tra colline di vigne, Corte Lantieri è il luogo ideale per staccare dalla frenesia quotidiana, riconnettersi con la natura e godersi il meglio dell’enogastronomia locale.

Corte Lantieri immerso nei vigneti della Franciacorta

Tra i filari di vite che circondano la tenuta si respira un’atmosfera di quiete e relax, perfetta per chi desidera trascorrere un soggiorno all’insegna del benessere e della buona cucina. La tenuta, parte della storica Cantina Lantieri, è una delle più antiche e rinomate della Franciacorta, un'area da sempre sinonimo di eccellenza vinicola. Da Corte Lantieri, è possibile ammirare l’anfiteatro naturale che si estende verso l’orizzonte, una vista che regala spettacoli mozzafiato in ogni stagione, con i colori che cambiano dalle vivaci tonalità primaverili ai caldi toni autunnali delle foglie di vite.

Corte Lantieri, dormire in un antico palazzo

Corte Lantieri non è solo un wine resort, ma un luogo dove la storia si intreccia con la modernità. L’edificio è infatti ricavato dall’antico palazzo nobiliare della famiglia Lantieri de Paratico, risalente al Settecento, e sorge sopra la storica cantina della tenuta, dove riposano alcuni dei vini più pregiati della Franciacorta. Gli interni riflettono un’attenzione scrupolosa ai dettagli, con ambienti raffinati e accoglienti che invitano al relax. Il wine resort offre sette camere spaziose, ognuna arredata in modo personalizzato e curata nei minimi dettagli per garantire agli ospiti il massimo della privacy e del comfort. Le grandi finestre delle camere offrono scorci spettacolari sull’anfiteatro morenico della Franciacorta, rendendo ogni risveglio un’esperienza unica.

Una delle camere di Corte Lantieri 1/3 Particolare di una delle camere di Corte Lantieri 2/3 Piscina con vista sui vigneti di Corte Lantieri 3/3 Previous Next

Tra gli ambienti più suggestivi, spicca la sala principale del palazzo, al primo piano, dotata di una grande vetrata che si affaccia sui vigneti. Da qui, si può accedere a una terrazza panoramica che offre una vista sul borgo di Capriolo, creando un’atmosfera magica, soprattutto di sera, quando il borgo è illuminato. L’antico caminetto in pietra, proveniente dal castello di Paratico, aggiunge un tocco di calore e storia a questo spazio elegante. È noto, infatti, che il castello dei Lantieri ospitò il poeta Dante Alighieri, un dettaglio che aggiunge fascino e un legame storico profondo a questo luogo.

Per chi desidera rilassarsi all’aperto, Corte Lantieri offre una grande piscina circondata dal verde, con un’area solarium perfetta per trascorrere momenti di pace sotto il sole. Non mancano, poi, gli angoli appartati dove praticare yoga o leggere un libro in tranquillità, mentre per chi ama le passeggiate, il paesaggio circostante offre numerosi sentieri da percorrere a piedi o in bicicletta. Gli appassionati di equitazione troveranno poco distante un maneggio attrezzato per cavalcate tra i vigneti.

Corte Lantieri in tavola una raffinata cucina di territorio

La buona cucina è un pilastro fondamentale dell’esperienza a Corte Lantieri. Il ristorante, aperto anche agli ospiti esterni, è uno dei fiori all’occhiello del wine resort, dove la cucina dello chef Gabriele Cristini si distingue per la sua raffinata interpretazione delle tradizioni gastronomiche della Franciacorta e del vicino lago d’Iseo. Ogni piatto è un omaggio ai sapori locali, con ingredienti freschi e di stagione provenienti dall'orto dell’azienda, situato tra i vigneti. Qui vengono coltivate verdure, frutta ed erbe aromatiche che arricchiscono i piatti con autenticità e freschezza.

Il ristorante di Corte Lantieri

Tra le specialità più amate, spiccano il Risotto al Franciacorta Millesimato mantecato alla Robiola due latti, i Casoncelli della Corte con burro spumeggiante e salvia, e il Manzo di Rovato all’olio extravergine, che celebra uno dei piatti simbolo del territorio. Anche i pesci di lago giocano un ruolo importante nella cucina dello chef, con piatti che esaltano le delicate carni del salmerino e della trota. Durante la stagione estiva, il menu si arricchisce di piatti freschi e leggeri come i Fusilloni con verdure di stagione, pancetta croccante e pecorino, e gli Spaghetti alla carbonara di lago.

Zuppa di fagioli di Corte Lantieri 1/6 Risotto al Franciacorta di Corte Lantieri 2/6 Manzo di Rovato all’olio extravergine di Corte Lantieri 3/6 Al ristorante di Corte Lantieri ogni piatto è un omaggio ai sapori locali, 4/6 Tagliere di salumi e Franciacorta, il benvenuto di Corte Lantieri 5/6 Tiramisù di Corte Lantieri 6/6 Previous Next

I dolci, tutti rigorosamente fatti in casa, sono un altro fiore all’occhiello del ristorante. Tra le delizie da non perdere ci sono la Zuppetta tiepida di frutti di bosco, la Sfoglia alle mele con gelato al fior di latte e le crostatine ripiene di creme delicate. Ogni piatto è pensato per essere accompagnato dai pregiati vini Franciacorta della Cantina Lantieri, disponibili anche al calice, per offrire un’esperienza enogastronomica completa e indimenticabile.

Visite e degustazioni in cantina a Corte Lantieri

Un soggiorno a Corte Lantieri non può dirsi completo senza una visita alle cantine storiche della tenuta, dove nascono alcuni dei migliori Franciacorta della regione. La cantina, che risale al Settecento, è un luogo affascinante, dove le bottiglie riposano nella penombra su alte cataste, maturando lentamente. Qui, gli ospiti possono partecipare a degustazioni guidate che permettono di scoprire i segreti della produzione del Franciacorta, dalle tecniche di vinificazione alle peculiarità delle uve utilizzate.

La cantina di Cantina Lantieri 1/3 Le terre dei diversi vigneti di Cantina Lantieri 2/3 La storica cantina di Cantina Lantieri 3/3 Previous Next

La Cantina Lantieri si estende su 22 ettari di vigneti, coltivati con metodi biologici, che circondano la tenuta. Questi vigneti producono alcune delle etichette più premiate della Franciacorta, tra cui il Franciacorta Cuvée Brut NV Lantieri, che ha conquistato il titolo di World Champion nella categoria Classic Brut Non-Vintage Blend al Champagne & Sparkling Wine World Championship nel 2019. Questo riconoscimento è una testimonianza della qualità e dell’eccellenza che caratterizzano ogni bottiglia prodotta dalla Cantina Lantieri.

La storia di Corte Lantieri

La famiglia Lantieri de Paratico, a cui appartiene la tenuta, ha radici profondamente legate alla Franciacorta, risalenti a oltre mille anni fa. Documenti storici attestano la presenza della famiglia in quest’area già dal 930 d.C., e la loro storia è ricca di personaggi illustri, da studiosi a beati, fino a ingegneri e matematici di fama. Nel corso dei secoli, i Lantieri hanno saputo distinguersi anche nella produzione vinicola, fornendo vini pregiati alle corti di Mantova, Ferrara e Milano.

Uno degli episodi più affascinanti della storia della famiglia riguarda Dante Alighieri, che si dice abbia trovato ospitalità nel castello dei Lantieri a Paratico durante il suo esilio, trovando ispirazione nel paesaggio per scrivere alcuni versi della sua Divina Commedia. Oggi, la tradizione vitivinicola della famiglia Lantieri continua a vivere nella tenuta di Capriolo, dove la passione per il vino si intreccia con l’ospitalità di Corte Lantieri, offrendo agli ospiti un’esperienza unica nel cuore della Franciacorta. Corte Lantieri è, dunque, molto più di un wine resort: è un luogo dove la storia, la cultura, il vino e la cucina si incontrano per creare esperienze che si tratti di una fuga romantica, di un weekend di relax o di una scoperta enogastronomica.

Corte Lantieri

Via Videtti 23, Capriolo (Bs)

Tel. 030 7364071