A L’Arabesque Cafè piatti colorati per celebrare l'autunno a Milano

I piatti, ricchi di arancioni vibranti, ocre calde, marroni terrosi e rossi intensi, celebrano la stagione autunnale e la sua abbondanza di ingredienti nelle nuove proposte di L’Arabesque Cafè, bistrot glamour a Milano. Ogni proposta gastronomica è pensata per evocare i profumi e gli aromi genuini di orti e frutteti, creando un'esperienza culinaria che esplora la creatività e la passione della cucina.

L'Arabesque Cafe Bistrot

Queste nuove ricette sono ispirate dal libro "C’era una volta a tavola" di Chichi Meroni, una figura di spicco nella scena milanese, nota per la sua passione per arte, cultura, design e moda. Il volume racconta l’ecosistema che ha dato vita all’Arabesque, unendo in modo armonioso cucina, stile e design: un’infusione perfetta di eleganza e gusto che rende ogni pasto un’esperienza indimenticabile.

I nuovi piatti autunnali di L’Arabesque Cafè

Per chi cerca un inizio leggero e croccante, il “Piccolo Orto” è un antipasto che celebra le verdure di stagione, accompagnato da noci, offrendo un crunch piacevole. Tra i primi piatti spiccano gli “Spaghetti della Limonaia”, un piatto iconico de L'Arabesque che richiama sapori freschi, e la “Vellutata arancione di carote e zenzero”, perfetta per riscaldare i cuori nelle giornate più fresche. I secondi non deludono: la “Coda di Rospo con Salsa Olandese al Peperone rosso” rappresenta un incontro di sapori che rievocano la ricchezza del mare e dell’orto.

Il capitolo dei dolci racconta una dolcezza autunnale che combina creatività e gusto: la “Mousse all'Arancia con salsa al Cioccolato” è una coccola per il palato, mentre la “Bavarese al Caffè” offre un ottimo finale per chi ama i dessert classici. Da non perdere, infine, il “Passion Fruit con Salsa al Caramello Salato”, che aggiunge un tocco esotico e sorprendente.

L'Arabesque Cafè, glamour non solo in cucina

L’atmosfera di L'Arabesque è tanto affascinante quanto il menù: un ambiente che unisce vintage e modernità in una sorta di viaggio onirico, perfetto per rilassarsi sorseggiando drink storici in un contesto ricco di arte e musica jazz. Che si tratti di una colazione energizzante o di un cocktail serale, ogni visita si trasforma in un momento da ricordare, dove ogni piatto e ogni angolo dell’ambiente raccontano la passione e la cura per il bello e il buono. L’Arabesque non è solo un ristorante, ma un vero e proprio viaggio sensoriale alla riscoperta della cucina italiana e della cultura milanese in un contesto unico e affascinante.

L'Arabesque Cafe - Tavoli

Il percorso di scoperta continua nel L’Arabesque cult store, dove è possibile esplorare collezioni uniche per uomo, donna e bambina, trovando capi e accessori che si distinguono per originalità. La Design Gallery offre una selezione di arredi d’autore e complementi d’arte, ideali per arricchire ogni ambiente con un tocco di esclusività.

Infine, il Bookstore rappresenta un rifugio per gli appassionati di lettura, con volumi rari e magazine di nicchia che stimolano la curiosità intellettuale. Per coloro che desiderano un momento di benessere, il Nautilus, il fitness center di L’Arabesque, è il luogo perfetto per concedersi relax e rigenerazione durante la giornata, rendendo ogni visita un'esperienza completa e soddisfacente.

L'Arabesque Café

Via Francesco Sforza 2 - 20122 Milano

02 7634 1477