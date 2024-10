A Radici Ristorante tre percorsi gastronomici per celebrare i doni della natura

L’autunno è una stagione di trasformazione e abbondanza, e Radici Ristorante in Vigna si prepara ad accoglierla con entusiasmo e creatività. Lo chef Marco Massaia, grazie alla sua dedizione al territorio piemontese, ha progettato tre percorsi di degustazione che raccontano storie di ingredienti autentici e stagionali. Le nuove proposte del ristorante di Costigliole d’Asti (At) in Piemonte si chiamano Radici, Orto e Terra.

Radici Ristorante in Vigna - La sala

I nuovi menù autunnali di Radici Ristorante in Vigna

Menù Radici

Il percorso degustazione “Radici” è un’esperienza gastronomica che celebra l’autunno piemontese, un periodo in cui la regione offre un’abbondanza di ingredienti freschi e saporiti. Lo chef sottolinea come la stagione sia un’occasione privilegiata per esplorare i doni della natura, tra cui funghi, tartufo, selvaggina e verdure, creando piatti che riflettono la ricchezza del territorio.

La degustazione è strutturata in otto portate, ognuna pensata per evocare i profumi e i sapori della terra e del sottobosco. Tra le preparazioni più significative, il Rognoncino di coniglio alla brace, arricchito da olivello spinoso, scalogno fondente e cavolo nero, offre un contrasto di sapori avvolgenti. I Raviolini di semola ripieni di comté Marcel Petit, accompagnati da un'essenza di cipolla di Andezeno, mandorle verdi e tartufo, esaltano la tradizione dei piatti tipici piemontesi con un tocco innovativo. Infine, la Zucca Violino in stile thailandese, servita con trippette di baccalà e cernia, rappresenta un interessante incrocio tra culture culinarie, portando una nota di freschezza al menu. Ogni portata è progettata per creare una connessione emotiva con le radici della cucina locale, rendendo questo percorso una vera e propria celebrazione della tradizione gastronomica piemontese in un’ottica contemporanea. La scelta degli ingredienti, unita alla maestria di preparazione, fa di “Radici” un'opportunità imperdibile per chi desidera immergersi nei sapori autentici dell'autunno piemontese.

Menù Orto

Il menù vegetariano "Orto" celebra la stagione autunnale attraverso ingredienti freschi e genuini. Zucchine, ricotta, fichi, funghi e uova di quaglia si fondono in un percorso gastronomico che esalta le verdure più prelibate dei campi piemontesi. Ogni piatto è pensato per mettere in risalto la ricchezza e la semplicità della natura in questo periodo dell’anno.

Menù Terra

Per gli amanti dei sapori forti e autentici, il menù "Terra" offre piatti rustici di grande carattere. I punti salienti includono la carne cruda di giovenca, i classici plin ai tre arrosti e la guancia di vitello brasata, un piatto irresistibile che si scioglie in bocca. Questo menù è ideale per chi cerca un vero assaggio della tradizione culinaria piemontese.

Menù à la carte

Il menù à la carte amplia ulteriormente l’offerta con piatti che combinano creatività e tradizione. Un esempio è il Riso Carnaroli Riserva San Massimo, servito con peperoni arrosto, animelle di vitello e ‘nduja. Questo piatto rappresenta perfettamente l’abilità dello chef Massaia nel fondere ingredienti del territorio con sapori più lontani, creando un equilibrio armonioso tra sapori e consistenze. Un altro highlight è la Sella di Capriolo al Punto Rosa, accompagnata da salsa civet, more e crema di rape rosse sotto cenere, dove la carne è trattata con grande cura per esaltarne la delicatezza naturale.

Il paesaggio delle Langhe crea la meravigiosa location di Radici

Radici Ristorante in Vigna si presenta come un'autentica oasi di tranquillità, incastonata nel meraviglioso paesaggio delle Langhe e del Monferrato. Qui, circondati da vigneti rigogliosi e alberi da frutto, gli ospiti possono immergersi in un'esperienza culinaria che celebra non solo il gusto, ma anche la biodiversità e la bellezza naturale che caratterizzano la zona.

Parte di Le Marne Relais e dell'azienda agricola Mura Mura, la struttura è il frutto del lavoro e della passione di Guido Martinetti e Federico Grom, noti per il loro impegno nella valorizzazione del territorio. Questo ristorante è più di un semplice luogo dove mangiare; è un invito a lasciarsi rapire dalla serenità e dall'armonia che permeano ogni aspetto dell'ambiente circostante. Ogni piatto è pensato per riflettere l'armonia tra natura e gastronomia, offrendo un'esperienza che coinvolge tutti i sensi.

Radici - Ristorante in vigna

Strada Pasquana 3 - 14055 Costigliole d'Asti (At)

Tel 0141 185 5773