Domeniche gourmet: ecco il brunch del Rome Cavalieri tra eleganza e gusto

Pioniere del brunch domenicale in Italia, l'hotel Rome Cavalieri a Roma ha saputo unire l'essenza della tradizione anglosassone con la ricca cultura culinaria italiana, trasformandolo in una cerimonia imperdibile, paragonabile al pranzo domenicale classico.

Il Sunday Brunch dell’hotel Rome Cavalieri

Ogni domenica diventa un’opportunità per festeggiare in compagnia di familiari e amici, immersi in un ambiente elegante e raffinato. Il brunch è caratterizzato da un’offerta gastronomica di altissimo livello, grazie a live station che presentano le migliori materie prime locali, insieme a piatti sia tradizionali che esotici, preparati davanti agli ospiti. Questa fusione di sapori e tecniche internazionali rende l'esperienza culinaria unica nel panorama italiano. Sotto la direzione dell’executive chef Nicholas Cuomo, il brunch offre una selezione variegata di piatti creativi, con ingredienti di eccellente qualità trasformati in vere e proprie delizie. Non può mancare, infine, l’eccezionale buffet di dolci, curato dal pastry chef Dario Nuti, che aggiunge un tocco finale di dolcezza al pasto.

L'atmosfera conviviale, il servizio impeccabile coordinato dal restaurant manager Mario Fasano, e il bellissimo parco che circonda l'hotel, creano un contesto ideale per una domenica di relax. La musica dal vivo contribuisce a rendere l'evento ancora più coinvolgente. Per i più piccoli, il Kids Club offre un’area giochi sicura e divertente, permettendo a bambini e ragazzi di divertirsi mentre i genitori possono godere appieno del brunch. Le prossime date da segnare in agenda sono il 13 ottobre, che segna l'inizio della stagione, seguito da altri appuntamenti il 20 ottobre, il 17 novembre, e tutte le domeniche di dicembre, culminando nel tradizionale Brunch delle festività natalizie. Una tradizione che si rinnova ogni settimana, il Sunday Brunch del Rome Cavalieri continua a stupire gli ospiti con nuove delizie e un'esperienza frizzante e festosa.

L’Hotel Rome Cavalieri tra camere, ristorazione e servizi

L'hotel Rome Cavalieri offre anche tanto altro: è un lussuoso albergo situato a Roma, in Italia, noto per la sua eleganza e i suoi servizi di alta classe. È parte della catena Waldorf Astoria Hotels & Resorts e si trova su una collina che offre una vista panoramica sulla città e sul Vaticano.

Camere e Suites

L'hotel dispone di camere eleganti e suites spaziose, molte delle quali offrono una vista spettacolare su Roma. Gli interni sono arredati con gusto, combinando elementi classici e moderni.

Ristorazione

Rome Cavalieri è conosciuto anche per i suoi ristoranti di alta qualità. Tra questi, il ristorante "La Pergola", che è l'unico ristorante a Roma con tre stelle Michelin. Quest'ultimo è famoso per la sua cucina gourmet e l'ampia selezione di vini.

Servizi e Attività

L'hotel offre una serie di servizi tra cui una spa di lusso, piscine, un centro fitness ben attrezzato e vari spazi per eventi e conferenze. Inoltre, gli ospiti possono godere di vari programmi e attività organizzate dall'hotel.

Arte e Cultura

Il Rome Cavalieri ospita una notevole collezione di opere d'arte e pezzi d'antiquariato, rendendo il soggiorno un'esperienza non solo di relax ma anche culturale.

Location e posizione in città

Situato in una zona tranquilla, l'hotel è comunque vicino alle principali attrazioni turistiche di Roma, rendendo facile l'accesso ai luoghi di interesse come il Vaticano, il Colosseo e il Centro Storico.

Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel

Via Alberto Cadlolo 101 - 00136 Roma (Rm)

06 35091